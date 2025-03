Project G-Assist umí přetaktovat grafický procesor nebo ztlumit větráky. Asistent Nvidie má optimalizovat herní zážitek

Nechce se vám při spuštění nové hry zdlouhavě řešit, jaké nastavení je pro váš počítač nejvhodnější? Do budoucna by tento problém mohl zmizet díky novince od Nvidie. G-Assist vám pomůže optimalizovat nastavení her, ale to je jen jedna z mnoha jeho funkcí. Kdykoliv vám vyplivne statistiky ohledně výkonu, poradí vám, která součást vaší sestavy brzdí zbytek, zvládne přetaktovat grafický procesor a umí spolupracovat i s dalšími kusy hardwaru.

G-Assist je dostupný v experimentální verzi skrz Nvidia App. Prozatím ho můžete otestovat na desktopových grafických z řady Nvidia RTX 30XX a vyšší s minimálně 12 GB VRAM. V budoucnu se má dostat i na notebooky. Okno s asistentem vyvoláte zkratkou Alt+G a pak s ním můžete komunikovat přirozenou řečí, ať už textově, nebo hlasově. Zatím si s ním ovšem pokecáte pouze v angličtině.

Hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10, nebo Windows 11

Windows 10, nebo Windows 11 Grafická karta: desktopové GeForce RTX 30, 40 a 50 Series s 12 GB VRAM

desktopové GeForce RTX 30, 40 a 50 Series s 12 GB VRAM Procesor: Intel Pentium G Series, Core i3, i5, i7 nebo vyšší, AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, 9, Threadripper nebo vyšší

Intel Pentium G Series, Core i3, i5, i7 nebo vyšší, AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, 9, Threadripper nebo vyšší Úložiště: 6,5 GB pro asistenta, 3 GB pro hlasové příkazy

6,5 GB pro asistenta, 3 GB pro hlasové příkazy Jazyk: angličtina

angličtina Ovladače: GeForce 572.83 nebo novější

Pohání ho SLM (Small Language Model) postavený na Llama Instruct, který běží lokálně. Řadí se také mezi technologie založené na Nvidia Ace, což je program zaštiťující širokou škálu AI modelů. Nedávno se s jeho využitím pochlubila hra inZOI, kde s ním vývojáři oživují svá NPC.

Už v základu kromě jednotlivých součástí vašeho PC umí G-Assist komunikovat také s hardwarem některých výrobců. Konkrétně jde o Logitech G-Series, doplňky od Corsairu a osvětlení od Nanoleafu. Podle ukázky to vypadá, že skrz jednoduchý prompt lze měnit hlavně barevné osvětlení.

Možnosti se ale budou postupně rozšiřovat, s čímž pomůže sama komunita. Při tvorbě G-Assistu se počítalo s tím, že si uživatelé budou tvořit vlastní pluginy. Na GitHubu najdete informace potřebné k jejich tvorbě. Jako ukázku tady rovnou máme propojení se Spotify, kdy si skrz asistenta můžete upravovat hlasitost písniček. K tomu, abyste si vytvořili vlastní plugin, navíc nemusíte být velký programátor. Nvidia rovnou připravila návod, jak si i úplný amatér může vytvořit vlastní rozšíření pro G-Assist skrz Plugin Builder v ChatGPT.