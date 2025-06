Project Motor Racing je závodní simulátor, který chce realismus dotáhnout do extrému. Vydání se plánuje na listopad

Vydavatelství Giants Software se spojilo se studiem Straight4, aby společně vytvořily „extrémně realistický simulátor závodění“. Project Motor Racing nabídne přes 70 detailně vymodelovaných vozů, se kterými se budeme prohánět po 27 tratích ze skutečného světa. Společně s trailerem a detaily tvůrci oznámili, že svoji novinku hodlají na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X vydat 25. listopadu letošního roku. Ve hře najdete i českou lokalizaci.

Project Motor Racing si zakládá na tom, že chce uspokojit ty nejnáročnější hráče, ať už v kampani, kde se musíte prosadit ve světě profesionálních závodů, nebo v online multiplayeru při soupeření s hráči z celého světa. „Chtěli jsme zachytit drsnou realitu profesionálního závodění: rozpočty, opravy, sponzoři, nepovedené předjíždění, které může zničit nejen auto, ale i celou sezónu. V Project Motor Racing má vaše kariéra skutečné následky,“ říká designér Austin Ogonoski.

Závody jako takové neovlivní jen vaše řidičské schopnosti. Do jízdy musíte započítat i další faktory, jako jsou změny počasí a cyklus dne a noci. Důležité je také věrně zpracovaný fyzikální model jízdy. Project Motor Racing pohání Giants Engine, který je přímo stvořený pro simulátory.

S použitou technologií se pojí další výhoda. Hned s vydáním bude hra otevřená tvůrcům modifikací. Sdílí stejný ekosystém, který Giants Software používá u svého Farming Simulatoru. Fanoušci dostanou do rukou oficiální editor, se kterým bude tvorba jednoduchá. Komunitní výtvory se do hry dostanou skrz platformu ModHub, kde každý přírůstek musí projít kontrolou vývojářů. To by mělo znamenat, že modifikace budou vedle PC dostupné i na konzolích.