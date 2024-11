Průvodce střílečkami I'm Too Young to Die vyjde příští rok v češtině. Dostávají v něm prostor klasiky i skryté klenoty

Xzone má za sebou úspěšné vydání knihy Umění klasických adventur. Jen pár týdnů po jejím uvedení na trh přichází další knižní oznámení. Tentokrát poprvé vyjde v češtině I'm Too Young to Die, kde se dočtete spoustu zajímavostí o klasických střílečkách z přelomu tisíciletí. Vydání je plánované na únor příštího roku a cena je stanovená i v tomhle případě na 1 190 Kč.

I když se to při pohledu na fotky nezdá, bude to pěkná bichle. Celkem se v ní objevují zmínky o více než 180 různých hrách. Doom, Quake, Halo nebo Half-Life zná snad každý. Ale co třeba Wrath of Earth, Azrael's Tear nebo Assassin 2015? Autoři Sam Dyer a Stuart Maine se věnují nejen známým jménům, ale jdou více do hloubky žánru mezi hry, o kterých se často nepíše.

Stejně jako v originálu si budete moci přečíst předmluvu od Johna Romera a rozhovory s desítkami vývojářů, kteří mají na svědomí hry populární až do dnešních dní. Česká verze bude mít celkem 428 barevných stran, což je víc než originální vydání. Herní novinář a milovník Dooma Jan Modrák přispěl do knihy svým doslovem.