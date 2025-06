První Broken Sword vychází na mobilech s vylepšenou grafikou. Adventurní klasika je dostupná v češtině

Už loni vyšla adventura Broken Sword: Shadow of the Templars ve verzi Reforged pro PC a konzole. Chvíli to trvalo, ale nyní už ji najdete i na mobilech se systémy Android i iOS. Jde o kompletní předělávku původní hry z roku 1996, která odstartovala ságu odhalování tajemství s Georgem Stobbartem v hlavní roli. Na Google Play stojí Reforged 170 Kč, na App Store za ni zaplatíte 149 Kč. Jde o kompletní verzi, nenajdete v ní žádné reklamy ani mikrotransakce.

I když je grafika hry kompletně předělaná, při tvorbě se stále vycházelo z původních materiálů. Autoři ze studia Revolution Software si díky silnějšímu hardwaru a vyššímu rozlišení v Reforged mohli dovolit zapracovat do pozadí více detailů a upravit věci, které u originálu přehlédli.

Příběh ovšem zůstává stejný. Začínáme v pařížské kavárně, kde nás nemile překvapí udýchaný klaun s bombou v tašce. Tak začíná velké odhalování templářského tajemství, které George zavede do různých koutů světa. Reforged vychází čistě z originální verze. Kvůli tomu tady nenajdete prolog, kde jsme hráli za novinářku Nico, který byl součástí Director's Cut verze z roku 2009.

V případě, že se zaseknete, nemusíte chodit hledat radu na internet. Přímo ve hře najdete systém nápovědy, který vám neřekne řešení okamžitě, spíš se vás snaží navést správným směrem. Pro našince to navíc bude jednodušší díky českému překladu, který není strojový a je znát, že si s ním překladatel pohrál. Narážky a vtípky jsou přeložené tak, aby dávaly smysl i běžnému českému hráči.