První dojmy z Kingdom Come: Deliverance 2. Je jako jednička, ale vylepšená ve všech směrech

Jen těžko najdeme hru, na kterou se český národ těší víc než na Kingdom Come 2. My jsme hru mohli na Gamescomu na okamžik vyzkoušet. Po všech stránkách je to vylepšený první díl, ale to vlastně víc než stačí.

Návštěva Kingdom Come 2 byla na Gamescomu naší poslední zastávkou, což bohužel znamenalo, že jsme na hru neměli moc času. Unaveni po celém dni, český titul jsme přeci jen nechtěli vynechat, a vychlazené pivo s krásně ozdobeným stánkem nám za to stálo. Tobi, PR manažer Warhorse, tam rotoval skupinu za skupinou… přesto si našel čas, aby mi později vrátil na stánku ztracený batoh.

Naše redakce bohužel moc nestíhala, hru jsem zkusil jen velmi krátce, a proto je toto preview kombinací našich dojmů z hraní a z nedávného 25minutového gameplaye. Přesto i kdybychom tam strávili půl dne, nejspíš by to nestačilo. Druhý díl chce totiž překonat jedničku, a i tu jste mohli snadno hrát přes 100 hodin (já mám na Steamu uvedeno 101,1 hodin).

Jindřich zestárl, ale na zmoudření se stále čeká. Doba se zase mírně změnila, ale ne příliš. Stále jsme ve středověku v 15. století. Země Koruny české jsou v chaosu, neschopného Václava IV. se snaží vystřídat Zikmund. Vás události světa samozřejmě zajímají, ale máte také své starosti.

V ukázaném demu na Gamescomu je tou starostí to, že vás Němec vyzývá na duel, nicméně po krátkém mlácení je zatrhnut. No to víte, ve středověku si nemůžete pořádat duely jen tak. Hromada nabízených odpovědí mi dala možnost se snažit ze situace nějak vylhat, nicméně nikdo mi neuvěřil, že jsem svedl dceru duelanta (to budou ty nevinné oči), ačkoli on chytře řval, že mi utrhne mého schwanze.

Hned začátek ukázky nám předvedl mírně vylepšený bojový systém. Je pořád založen na stejném principu, máte tu šipky, které určují směr vašeho krytí, nebo útoku. Šipek je ale méně, díky čemuž je komplikovaný bojový systém alespoň mírně srozumitelnější a celkově je boj trochu intuitivnější. Velká změna nepřišla, příjemné vylepšení ano.

Chtěl jsem v boji pokračovat, hra mi však jasně stanovila úkol: Najdi možnost, jak v turnaji pokračovat. Neustále vyzdvihovaná věc je nelineární řešení úkolů. Tobi v briefingu novinářům zdůraznil, že odpovědí je hodně a hlavně bychom neměli mlčet. Je to delší řešení úkolu, a navíc nám jiné odpovědi dají ústřižky šíleného českého humoru. A já nelinearitu poznal se vším všudy, hlavně díky svému sousedovi!

Tady se dá dělat snad všechno!

Zvát si kamarády na vyzkoušení hry, to nevěstí nic dobrého. To Tobi zjistil ani ne tak u mě, jako u mého českého novinářského souseda. Ten hru rozbíjel, jak se jen dalo. Hezky to ale ukázalo, jak herní svět reaguje na vše. Nemůžete si snad ani uprdnout, aniž by si někdo nestěžoval, jaký je to smrad. Sice jsou to do značné míry opakující se jednoduché nascriptované dialogy, ale stačí to. Hernímu světu lhostejní nejste.

Můj soused to poznal naplno při pokusu krást. To nikdo nemá moc rád. Volnosti tu má však být mnohem více. Když děláte dobré věci, zlepšuje se vám karma. Když zase špatné, můžou vás strčit do basy, zmlátit holí, nebo se můžete nenechat odvést a pořádně se porvat. Už první Kingdom Come byl středověký simulátor a dvojka ani v tomhle nic zásadního nemění, jen to značně vylepšuje.

Hra se opět zaměřuje na to být simulátorem. Musíte jíst a pít a doporučuje se mít vysušené jídlo, aby vám v inventáři neshnilo. Celá hra je z pohledu první osoby, mít proti sobě víc než jednoho protivníka může být výzvou a každý pohyb vám bere výdrž. Jindřich holt není žádný zaklínač.

Nádherný svět českého středověku

Po grafické stránce vypadá hra vlastně podobně jako první díl, jen lépe. Engine se posunul, a ačkoli mluvíme stále o CryEngine, všechny detaily jsou o něco lepší a vypiplanější. Jindra má detailnější obličej, svět je živější s více předměty. Je prostě krása prostředí kolem objevovat, zejména díky smyslu pro detail.

Vývojáři vycházejí ze skutečných lokací, spolupracují s historiky a snaží se věrnost zachovat. Warhorse se zvětšilo a s více financemi je jejich cílem udělat takovou hru, jakou chtěli již dříve, ale nemohli.

Kingdom Come: Deliverance 2 vypadá velmi dobře a vlastně přináší přesně to, co jsme chtěli. Tedy snad. Nevyřkněme verdikt okamžitě, datum vydání je přeci jen naplánováno až na 11. února příštího roku, kdy hra dorazí na PC, PS5 a XSX.