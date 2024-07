První dva Fallouty se předělávat nebudou. Jejich originální verze ale musí být dostupné, říká Todd Howard

Díky úspěšné seriálové adaptaci se okolo Falloutu začal vířit prach ohledně nových herních projektů. Mezi nimi se mluvilo také o předělávkách dílů, které vyšly předtím, než se značky chopila Bethesda. Sám Todd Howard, který stojí v čele studia, tuto možnost rovnou úplně vyvrátil v rozhovoru s youtuberem MrMattyPlays. Ohledně prvních dvou dílů je pro něj prioritou, aby zůstaly dostupné ve své originální podobě i na dnešních systémech. Sáhnou na ně tedy jen v případě, kdyby měli hráči problém s jejich spuštěním.

Část fanoušků spekulace o předělávkách neslyšela ráda, protože nádech prvních Falloutů od Interplay a Black Isle a těch následujících od Bethesdy se dost liší. Na to právě upozorňuje i Howard s tím, že moderní podoba by mohla ubrat jedničce a dvojce na jejich osobitém zpracování, díky kterému na ně spousta hráčů stále v dobrém vzpomíná. Stále si je můžete pořídit v digitální podobě třeba na GOGu.

Pokud byste ale chtěli vidět, jak by Fallout 2 vypadal ve 3D provedení, máte hned několik možností. Polský vývojář Jonasz Osmenda se pustil do jeho předělávky už před několika lety a stále na ní pracuje. Jak to s ní momentálně vypadá, se můžete podívat na Itch.io. Project Arroyo, na kterém se už podílí celá skupina tvůrců, na to jde trochu jinak. Také vzniká dlouhou dobu, ale místo toho, aby se snažili zachytit retro atmosféru originálu, přenese Novou Kalifornii do Falloutu 4. I když vzniká několik let, teprve na začátku roku jsme viděli pořádný trailer. Dokončení je tedy i v tomhle případě dost daleko.

Ohledně velkého pokračování nemáme moc zpráv. V Bethesdě vzniká, ovšem na řadu má přijít až po šestém The Elder Scrolls, které k vydání také nemá zrovna blízko. Spekuluje se o tom, jestli Microsoft nebude tlačit na to, aby se udělal nový Fallout rychleji. Přeci jen už dříve dostalo značku do rukou studio Obsidian a dopadlo to výborně. V posledních týdnech zní ale z Bethesdy zprávy o tom, že není důvod, proč by s Falloutem měli spěchat, takže fanouškům nezbývá nic jiného, než se obrnit trpělivostí.

Zdroj: VGC