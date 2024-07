První návštěva Japonska v sérii Assassin's Creed. Vše, co víme o letošním díle s podtitulem Shadows

Jedna z nejambicióznějších Assassin's Creed her nás zavede do feudálního Japonska 16. století. Po vzoru Valhally půjde o obrovský otevřený svět a dočkáme se RPG hratelnosti z pohledu dvou odlišných postav.

Samuraj a nindža

Shadows nás zavede do feudálního Japonska v 16. století, což pro kohokoli, kdo se vyzná v japonské historii, automaticky znamená výskyt samurajů. Příběh Shadows se bude odvíjet od příjezdu afrického uprchlíka Jasukeho, který je zároveň i jednou ze dvou hratelných postav. Tato postava afrického samuraje je mimo jiné inspirována příběhem stejnojmenného afrického samuraje, který dle některých pramenů opravdu žil a měl své místo u dvora Ody Nobunagy.

Jako kontrast proti africkému samuraji bude sloužit druhá hratelná postava, Japonka Naoe, která dává přednost umění nindžů. Naše dvě postavy se střetnou v moment, kdy Jasuke se svým vojskem přitáhne do Naoiny rodné vesnice, aby se nindžů zbavil. Nicméně zde zatím končí všechny informace, které o příběhu hry známe. Musíme tedy pouze čekat a hádat, co se stalo, že se ti dva dali nakonec dohromady a nepodřezaly si krky. Jednou věcí si ovšem můžeme být už nyní jistí. Zpracování feudálního Japonska vypadá úchvatně a uvěřitelně.

Katana a šuriken

Shadows bude akční RPG z pohledu třetí osoby s otevřeným světem a dvěma hratelnými postavami. Z dostupného gameplay traileru se dá vypozorovat spoustu herních mechanik a pojďme se tedy podívat, co nás v roli samuraje nebo nindži čeká.

Jasuke, africký samuraj, evidentně vsází na svou hrubou sílu a dovednosti s těžkými zbraněmi. V jeho kůži tedy půjde spíše o přímý souboj s nepřáteli. Mohli jsme vidět, že disponuje více zbraněmi než pouze katanou. Jeho válečné kladivo je devastující zbraň s ničivou silou a nemá problém se nepřátel zbavit, i když jsou v přesile. Soubojový systém se poté skládá jak z útoků, tak z odrážení a uhýbání. Zároveň každá z postav má své jedinečné schopnosti, které může využívat. V roli Jasukeho se nám dostalo i pohledu na bossfight, který se od normálních nepřátel lišil hlavně větším zdravím nepřítele a jedinečnou interakcí.

Hratelnost Naoe se poté hlavně liší v přístupu k boji. Naoe bude v ekvivalentem klasického asasína a zaměřuje se tedy na tichý přístup. V traileru můžeme vidět, že dokáže vylézt téměř na vše, kdy si pomáhá kovovým hákem. Také disponuje skrytou čepelí a spousty nástroji k tiché likvidaci. V akci jsme mohli vidět například vrhací nože nebo srp na řetězu, se kterým dokáže nepřátele tiše zlikvidovat i na dálku, nebo v případě nutnosti ho vytasí a sešlehá nepřátele v přímém souboji. Zajímavou částí hratelnosti za Naoe je bezesporu její možnost zůstat skryta. Při sledování ukázky jsem se zarazil a zároveň zaradoval, když jsem viděl, že se dokáže skrýto pd vodou a zároveň si udělat malý šnorchl pomocí duté bambusové větve nebo se plazit v nízké trávě a minimalizovat tím tak šanci na odhalení.

Oba přístupy k boji vypadají zábavně a lákavě. Zároveň lze z traileru také vypozorovat, že si budeme moci před misí vybrat, za kterou postavu ji chceme absolvovat, a také naprostou volnost při jejím plnění, což dodává do hry i strategický prvek. Očekávat se dá také propracovaný svět, který bude plný míst k prozkoumání a misí ke splnění. Zatím nemáme potvrzenou informaci o tom, jak dlouhá by měla hra být, velikostí mapy má každopádně tíhnout k Assassin's Creed Origins.

Vydání, platformy a edice

Vydání nového Assassin’s Creed je naplánováno na podzim letošního roku. Přesněji na 15. listopadu a zahrajeme si na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iOS a Mac. Zároveň bude hra v den vydání dostupná pro předplatitele Ubisoft+.

Shadows vyjde hned v několika edicích, které jsou dostupné k předobjednávce již nyní. Standartní edice nabídne základní hru a předobjednávkový bonus v podobě série misí s názvem Thrown to the Dogs. Gold edice poté kromě již zmíněného nabídne season pass a přístup do hry o tři dny dříve před datem vydání.

Ultimate edice poté k tomu všemu přidá Ultimate Pack, který obsahuje sadu zbraní a výstroje pro obě hratelné postavy spolu s kosmetickými předměty pro základnu, pět skill pointů a „Red Dragon“ filtr do foto módu. Zůstává otázkou, zdali pět skill pointů a sada vybavení není lehce pay to win, ale to budeme muset počkat do vydání, jestli se tyto výhody promítnou do samotné obtížnosti hry.