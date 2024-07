Pod pěti kruhy se bude soutěžit i od počítače. Příští rok proběhne první esportová olympiáda

Letní, zimní a esportová. Mezinárodní olympijský výbor na svém 142. zasedání jednohlasně rozhodl o založení olympijských her v esportu. První ročník se uskuteční příští rok v Saúdské Arábii, s jejímž tamním výborem se ten mezinárodní dohodl na 12leté smlouvě, podle které se v zemi budou hry konat pravidelně.

MOV v tuto chvíli nezveřejnil bližší podrobnosti, protože se o konkrétní podobě ještě bude dále jednat. Není tak jisté, co znamená „pravidelně“. Bude to každý rok, co dva roky, nebo co čtyři jako klasické olympiády? Nevíme. Výbor také ještě nemá jasno o tom, které město bude esportovou olympiádu hostovat jako první a kdy přesně se tak stane. A rozhodně ještě neznáme tituly, které se budou hrát, ani kvalifikační proces.

Řada webů přitom suverénně zmiňovala, že se na olympiádě budou hrát League od Legends, Street Fighter, Teeken, iRacing, NBA 2K, EA Sports FC (ex FIFA) a nějaké mobilní hry. To přitom vychází jen z tweetu insidera Roda „Slashera“ Breslaua, nejde o konečné stanovisko MOV.

Jisté pouze je, že Saúdové museli před MOV zamávat tučným šekem, aby získali dlouholetou exkluzivitu na pořádání her, přestože u těch klasických se místa konání pravidelně střídají. Výbor také přimhouřil oči na tím, že se v největší zemi Arabského poloostrova silně potlačují lidská práva.

Na druhou stranu je však esport v Saúdské Arábii opravdu silný. Tamní olympijský výbor tvrdí, že dvě třetiny obyvatel se považuje za hráče. Polovina z 23 milionů hráčů jsou údajně ženy. V zemi dokonce právě probíhá první ročník Mistrovství světa v esportu, který má být výroční tradici. Od 3. července do 25. srpna se budou soutěžit v 21 hrách. Konkrétně jde o:

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Warzone

Counter-Strike 2

Dota 2

EA Sports FC 24

Fortnite

Garena Free Fire

Honor of Kings

Mobile Legends:

Bang Bang Men's

Women's

League of Legends

Overwatch 2

PUBG: Battlegrounds

PUBG Mobile

Rainbow Six Siege

Rennsport

Rocket League

StarCraft II

Street Fighter 6

Teamfight Tactics

Tekken 8

Samotný MOV pak s esportem v minulosti také koketoval jako doprovodnými akcemi, které ale ještě neměly jasnou strukturu a nestály na úrovni tradiční letní a zimní olympiády. Během covidu se v roce 2021 uskutečnila digitální akce Olympic Virtual Series, kde se soutěžilo v pěti hrách a simulátorech, které ke klasickým sportům mají blízko: eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Zwift (silniční kola), Gran Turismo Sport, Virtual Regatta (jachting) a Rowing (veslování).

Loni pak v Singapuru proběhl Olympic Esports Week, kde se soutěžilo v: Tic Tac Bow (lukostřelba), WBSC eBaseball: Power Pros, Chess.com (šachy), Zwift (silniční kola), Gran Turismo 7, Virtual Regatta (jachting), Fortnite, Virtual Taekwondo, Tennis Clash a Just Dance.