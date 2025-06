První týden se Switchem 2. Pozitivní dojmy ze znatelného upgradu kazí jen pár nesmyslů

Dok má také velmi blízko ke svému předchůdci . Je trochu zaoblený a větší jen o kousíček. V ohledu konektorů jsou ale totožné. Trochu mě zarazilo, že na něm není ani jedno USB-C, takže kamera, která přišla s USB-C kabelem, by musela být stále zapojená přímo v těle konzole. Pak jsem si ale uvědomil, že kabel klidně můžu vyměnit a píchnout kameru do klasického USB. Vlastně ani nepotřebujete oficiální kameru , stačí vám i ta neobyčejnější a fanoušci už ověřili, že jako kameru lze využít třeba i iPhone .

Jelikož mám větší ruku, i rozměrnější Switch 2 mi do ní padne celkem bez problému. Rozložení tlačítek je naprosto stejné (vyjma nového C). Jediná věc, na kterou si musím zvyknout, jsou protiskluzové výstupky na zádech konzole, o které mi drnkají prsty. Jsou tady ale z dobrého důvodu. Při vytažení stojánku, který tentokrát není vachrlatý, vám konzole jen tak neuklouzne.

Switch 2 budí dojem očekávané evoluce od prvního osahání těla konzole. Tloušťka je totožná jako u prvního Switche, narostlo jen do výšky a šířky. Řekl bych, že velikost displeje 7,9" už je hodně blízko mému osobnímu maximu, kdy je hraní v handheldu pohodlné. S větším pádlem si to úplně nedokážu představit.

Úplně dole v nastavení systému je další novinka, která dělá docela trable. Můžete si zastavit nabíjení baterie okolo 90 %, což má pomoci s prodloužením její životnosti. Baterie ve Switchi 2 ale často není správně nakalibrovaná, proto se může nabíjení zastavit i na 80 %. S tím se pojí i to, že konzole nepřesně ukazuje zbývající výdrž. Problém s kalibrací přiznalo přímo Nintendo a vydali jednoduchý návod , který by ho měl vyřešit.

Nintendo také trochu odkoukalo od konkurence práci se snímky obrazovky. Můžete si zapnout automatické nahrávání do předělané Nintendo Switch App . Stále ovšem fungují i staré způsoby, screenshoty do počítače dostanete jednoduše při připojení USB kabelem.

Prostředí konzole se od svého předchůdce také liší jen málo, což platí i pro možnosti nastavení. Tentokrát nemusíme čekat několik let na to, než Nintendo přidá podporu bluetooth audia.

Nový Pro ovladač ji probudí, starý ne. Retro ovladače se také snaží marně až na jednu výjimku. Dokoupil jsem si oficiální Game Cube ovladač, ten probuzení zvládá . U něj je ale zase nesmysl v tom, že nefunguje s prvním Switchem. Chápu, že knihovnou her z Game Cube chce Nintendo lidi nalákat na svoji novou konzoli, ale není důvod, proč by si ovladač nemohl rozumět s tou starou. Navíc když k němu existují alternativy z dřívějška.

Bez problému funguje Pro ovladač i všechny ovladače k retro kolekcím. Ani Joy-Conů pro první Switch se nemusíte zbavit . Switch 2 vám je sice nenabije, ale spárovat s ním jdou jednoduše. Je tady ale jedna hloupá věc. Když máte konzoli uspanou, hardware pro první Switch ji neumí probudit. To bych čekal u neoficiálních doplňků, ale že to udělá Nintendo samo sobě, to mi hlava nebere.

Líbilo by se mi, kdybych si mohl eShop přepnout tak, abych v něm viděl jen hry optimalizované přímo pro Switch 2. Můžete si nabídku sice vyfiltrovat skrz vyhledávání, ale takhle by to bylo přece jen pohodlnější a nemusel bych se přehrabovat oním balastem, který z valné většiny vychází právě na původní Switch.

Seznam přání je nyní hned v základní nabídce, nemusíte do něj lézt přes profil. Přibyla také kategorie For You, kde vám Nintendo každou sobotu obměňuje výběr her ušitý na míru . Odvíjí se od aktivity vašich přátel a toho, co jste si v poslední době sami prohlíželi.

Jdeme hrát!

Dost kecání, jde se k tomu hlavnímu. To, jak která hra na Switchi 2 běží, se žhavě probírá snad na všech sociálních sítích. Sám si nemůžu stěžovat. Zase se opakuje takový ten pocit, když jsem zíral na to, že původní Switch rozběhl i velké hry, jako je Zaklínač 3 nebo Kingdom Come. Jen v tomhle případě jsem takhle čuměl na Cyberpunk, který na této konzoli vypadá a běží lépe než na PS4 a Xboxu One.

Nejvíc času jsem zatím strávil s Mario Kart World, jedinou velkou exkluzivitou, která konzoli doprovodila. Užívám si obzvlášť režim Knockout Tour, což je takový závodnický battle royale. O více podrobností a zevrubné hodnocení se podělím příští týden v recenzi.

Dá se říct, že se všemi hrami, které vyšly ve verzi pro Switch 2 nebo dostaly upgrade, jsem spokojený. Nejvíc jsem si u Switche vždy stěžoval na absenci vyhlazování hran, teď konečně nejsou rozkostičkované. Hogwarts Legacy má velmi blízko podobě ze čtvrtého PlayStationu. A závidím každému, kdo bude Breath of the Wild a Tears of the Kingdom hrát na Switchi 2 poprvé, protože vytažený framerate a lepší rozlišení dělají hraní o dost příjemnější.

Z neplacených upgradů se z mých testů nejvíc zlepšil Pokémon Scarlet. Čekal jsem, že nějak takhle bude vypadat na původním Switchi, kde nakonec šlo o technickou katastrofu v porovnání s tím, co konzole u jiných her zvládala. Ale pokud máte možnost, určitě zkuste i další hry, které upgrade dostaly. Skvěle je na tom i Bowser's Fury, doplněk pro Super Mario 3D World, který už není tak rozostřený a během střetnutí s Bowserem nepadají snímky.

I u her, na které vývojáři zatím nesáhli, uvidíte benefity. Obzvlášť u takových, kde se načítání táhlo opravdu dlouho. Na Switchi 2 je obecně svižnější. Stejně tak se nebudete tak často setkávat s padáním snímků a dynamické rozlišení nebude klesat tak nízko.

Verze pro původní Switch ale mají jeden problém. V handheld módu se spouštějí v rozlišení 720p a obraz je roztažený tak, aby vyplnil FullHD obrazovku. To může způsobit, že ve výsledku vypadá o něco hůř než při hraní na starší konzoli.

Rozlišení 1920x1080 přitom všechny umí, zobrazovaly se tak při zapojení do doku. Řešením by tedy bylo, aby se verze z prvního Switche v handheld módu spouštěly tak, jako by byly v původním doku. Nedokážu odhadnout, jak těžké nebo lehké by to bylo, ale určitě je to lepší řešení, než čekat, až každé studio individuálně svoji hru upraví.