PUBG bude končit s podporou starších konzolí. V nových verzích si populární battle royale zahrajete až ve 4K

Hry, které fungují na live service modelu, slibují dlouholetou životnost, pokud se je tedy vydavatel nerozhodne zaříznout. S příchodem nových technologií a neustálým tlakem na přidávání novinek ale před sebou mají vývojáři řadu výzev a v některých případech to znamená, že pro posun vpřed se musí zbavit některých platforem, ať už kvůli výkonu nebo z toho důvodu, že se jejich podpora zkrátka nevyplatí. Podobný scénář po osmi letech nastává u populární battle royale akce PUBG: Battlegrounds. Od 13. listopadu už si ji na PlayStationu 4 a Xboxu One nezahrajete.
Konzolová podpora se přenese zcela na verze pro PS5 a XSX. Vývojáři v oznámení uvádějí, že je tento krok nezbytný k tomu, aby mohli hráčům nabídnout stabilnější zážitek z hraní a hladší průběh s přidáváním nového obsahu v budoucích updatech. Samozřejmě tyto verze poběží ve vyšším rozlišení při větším počtu FPS.
Jak to bude na každé z variant konzolí, si můžete ověřit v tabulce níže. U Xboxu Series S bude na výběr ze dvou nastavení. U verzí na XSX a PS5 Pro pak PUBG poběží v dynamickém rozlišení 4K. Jelikož chtějí zachovat kompetitivní integritu hry, cílem bylo na všech platformách zajistit stabilních 60 FPS.
Pokud hrajete na starší konzoli a máte v plánu pořídit novější hardware, mezigenerační přechod bude velmi jednoduchý. Váš postup je navázaný na jeden účet, takže když se do hry přihlásíte poprvé na PS5, budete mít přístup ke všemu, co jste získali na starší konzoli. Možnost transferu není nijak časově omezená.