Pushmania je česká puzzle hra o bratrech ztracených v digitálním světě. Můžete vyzkoušet demoverzi zdarma

Tým Kind of Games složený z bratrů Františka a Zdeňka Záhorových připravuje logickou hru Pushmania, která je navržená pro hraní ve dvojici u jednoho počítače. Sourozenci jsou ztraceni v digitálním světě a my jim musíme v sérii hlavolamů pomoci najít cestu zpět domů a dopátrat se rozuzlení příběhu.

Hra je propletená odkazy na herní klasiky, jako je Prince of Persia nebo Dynablaster. V levelech narazíte na unikátní mechaniky inspirované právě těmito legendami. Pokud vás Pushmania zaujala, můžete na Steamu rovnou vyzkoušet nové demo, které je k dispozici v češtině.

I když je navržená pro hraní ve dvojici, zvládnete ji hrát i sólo. V každé úrovni vás čeká jedna velká hádanka na uzavřené mapě, kde musíte posouváním či přenášením objektů dostat zlatý blok na místo určení, přičemž v některých úrovních vede k cíli vícero cest.

V plné verzi, která by měla vyjít ve druhém kvartále letošního roku, bude přes 256 levelů. Je vám to málo? Můžete se pustit do tvorby vlastních. Pushmania v sobě bude mít integrovaný editor.

Autoři si dali za cíl připomenout staré klasiky z doby, kdy hratelnost jasně měla přednost před grafikou. Inspirují se desítky let starou hrou psanou v jazyce QBasic. Nejsou v herním vývoji žádní začátečníci. Zdeněk Záhora se podílel na Last Train Home a vyučuje herní design na MUNI, František Záhora zase zastává roli programátora. Jejich jména najdete mimo to také u her Comanche nebo Dark Train.