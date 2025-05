Původní Syberia se letos vrátí v remasteru. Legendární adventura pořádně prokoukla, vylepší i hratelnost

Příběh Kate Walker a Oscara jsme si původně mohli projít v roce 2002. S ním začala herní sága Syberie, která trvá do dnešních dní. Před třemi lety vyšlo povedené pokračování The World Before, nyní je podle vývojářů čas si připomenout samotný začátek. Vydavatelství Microids oznámilo Syberia Remastered. S vydáním počítají na poslední čtvrtletí letošního roku pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Syberia po více než 20 letech pěkně prokoukne, což je vidět už na prvních screenshotech. Bohužel jsme zatím nedostali ukázku toho, jak bude remaster vypadat v pohybu. Měnit se nebude jen grafika, v plánu je také redesignování hratelnosti tak, aby odpovídala moderním standardům.

Můžeme se každopádně těšit na původní příběh z pera belgického výtvarníka Benoîta Sokala. V hlavní roli je výborná advokátka Kate Walker, která kvůli dokončení prodeje staré továrny odjíždí do francouzských Alp. Jenže to je jen začátek její cesty a postupně se podívá do několika koutů východní Evropy. Při hledání geniálního vynálezce Hanse Voralberga jí bude k ruce excentrický robot Oscar.

I když bude mít tato verze přídomek Remastered, vypadá to, že nemá daleko k remaku. Lokace a postavy byly předělané a vylepšené s tím, že si stále drží původní vizuální styl. Sáhne se i na některé hádanky. Vývojáři chtějí udělat některé části intuitivnější, což ostatně platí pro celkovou hratelnost. S příjemnějším hraním pomůže vylepšený pohyb v prostředí či plynulejší ovládání.