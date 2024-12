Původní Warcraft I a II brzy zmizí z GOGu. Balík s oběma díly můžete na poslední chvíli koupit se slevou

Digitální obchod GOG je obecně oblíbený díky tomu, že na něm seženete řadu retro her a zároveň jsou všechny tituly bez DRM ochrany. Blizzard se svým repertoárem do nabídky přišel až dlouho po spuštění GOGu a nyní ji hodlá osekat o dvojici strategií Warcraft I a II. Nejspíš chtějí přilákat větší pozornost k nedávno vydaným remasterům, které jsou dostupné pouze na Battle.netu. Pokud byste si originály na poslední chvíli chtěli přidat do knihovny na GOGu, s kódem MakeWarcraftLiveForever vás bundle vyjde o 2$ levněji. Čas máte do 13. prosince.

GOG každopádně i po stažení z nabídky hodlá obě hry podporovat i nadále pro hráče, kteří si je dříve pořídili. První a druhý díl Warcraftu se nedávno staly součástí čerstvě představeného prezervačního programu, za kterým taktéž stojí GOG. O hry, které do něj spadají, pečuje separátní tým vývojářů a udržuje je ve funkčním stavu i na nejmodernějších systémech.

O klasické verze Warcraftů jako takové nepřijdeme na dobro. Kromě remasterů jsou na Battle.netu dostupné právě i originály. Ale je celkem jasné, proč před klientem Blizzardu řada hráčů preferuje spíše GOG. Pohodlnější užívání a dlouhodobá podpora skrz prezervační program je něco, s čím na Battle.netu moc počítat nemůžeme.

Zdroj: PC Gamer