Recenze deskové hry Bulánci: Speciální jednotky - Velitelská edice. Ať lítá peří a duchny

Plusy Vizuální zpracování Kampaňové hraní Jednoduchá pravidla Krátká hrací doba Minusy Velký vliv náhody Nemožnost manipulovat s kartami Vyšší cena 6 /10

Desková hra ● Cena: 649 Kč ● Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: 7+ ● Hrací doba: 5-15 minut ● Vydavatel: Blackfire

V roce 2021 se na Startovači objevila kampaň, která měla podpořit vývoj nové verze oblíbené freeware skirmishovky Bulánci. Kampaň dopadla velmi úspěšně, podařilo se vybrat více než 7 milionů korun, a kromě nových počítačových Bulánků spatřila světlo světa také karetní hra Bulánci: Speciální jednotky, jež byla součástí odměn. Právě v těchto dnech se na pulty obchodů dostává nová Velitelská edice. V krabici kromě základní hry najdete také 3 rozšíření.

Druhá polštářová válka je v plném proudu a vy se v ní stanete jedním z důstojníků, jehož úkolem je sestavit speciální jednotku vojáků. Dáte přednost komandu pěšáků, vsadíte na oddíl odstřelovačů, nebo se raději vydáte cestou mírových rozhovorů a do svého týmu nadraftujete diplomaty? Nejsilnější jednotka vyhrává bitvu, ale mějte na paměti, že je třeba vyhrát celou válku, a tak těch bitev budete muset úspěšně zvládnout hned několik…

Princip hry je velmi jednoduchý. Na začátku partie dostane každý hráč 4 karty, které si rozloží do čtverce před sebou. Na dvě karty ve spodní řadě se můžete podívat. Jakmile se dostanete na tah, máte 2 možnosti. Buď si vezmete kartu z dobíracího balíčku, nebo z odhazovacího balíčku. Pokud se vám karta zamlouvá, můžete si ji nechat, ale tím pádem budete muset zahodit jednu ze svých lícem dolů otočených karet. Pokud by se vám dobraná karta nelíbila, může ji zahodit a místo tohoto otočit lícem nahoru jednu z vyložených karet. Jakmile mají všichni hráči otočené všechny své karty, toto kolo končí a sečte se konečné skóre. Vítěz získá knoflík a hraje se dál, dokud někdo nezíská knoflíků 5, a tedy hodnost generála. Zkusit můžete také kooperativní variantu, pro níž je připraveno 8 karet misí. Cílem hry je potom nasbírat určený počet bodů na kartě.

Hlavní slovo má v Buláncích náhoda, máte pouze minimální možnosti, jak s kartami manipulovat (umožní vám to některé hrdinské karty a také karta ducha). Váš úspěch tak zkrátka závisí především na tom, jak šťastnou budete mít ruku. To zcela jistě řadu hráčů odradí, zvláště pak ty, kterým nebude štěstěna nakloněna. Na druhou stranu jsou Bulánci opravdu jednoduchá hra, jejíž partie vám zabere zhruba 15-30 minut a nebudete u nich muset moc přemýšlet. Přidanou hodnotu pak přináší rozšíření, jež najdete v krabici.

Již zmíněné karty hrdinů přináší staré známé postavy z předlohy. Každá z nich má nějakou zvláštní schopnost a také dva speciální úkoly. Jeden z nich si vyberete a pokusíte se ho v průběhu hry splnit. Pokud budete úspěšní, přinese vám to větší či menší množství bodů.

Druhé rozšíření je Důstojnický deník, který přináší kooperativní kampaň (dříve byl dostupný ke stažení online). Ke splnění misí musí každý hráč získat určitý počet bodů. Úkoly jsou různorodé, většina z nich má i vlastní speciální podmínky splnění a úpravu pravidel. Jednou tak například bude muset mít začínající hráč nejméně bodů, jindy zase budete bojovat v budově, což vám znemožní využívat snipery.

Poslední ze tří zmíněných expanzí je Osudová křižovatka, což je pro změnu kampaňový deník pro kompetitivní hraní. Kompetitivní kampaň funguje dost podobně, jediný rozdíl je v tom, že hráč, jenž v dané misi zvítězí, následně vybere misi další. Oba sešity obsahují také příběhové texty, které jsou povedené a vtipně napsané.

„Polovina našich vojáků poletuje do povětří v podobě bílého peří!“

Herně mi Bulánci nejvíc připomínali rodinnou karetku Kabo, v níž se také manipuluje s kartami a člověk si do poslední chvíle není jistý, jaké karty má vlastně před sebou. Bulánci mi však přijdou lepší v tom, že v nich nezasahujete do karet ostatních hráčů, takže nevzniká takový chaos a nikoho nenaštvete tím, že mu seberete jeho dobré karty.

Silnou stránkou Bulánků je jejich zpracování – sešitky vytištěné na kvalitním křídovém papíru a kvalitní jsou také karty, které se navíc mohou pyšnit skvělým vizuálním zpracováním. Zároveň si však na tomto místě dovolím poznamenat, že s původními Bulánky má tato karetka společný jen právě vizuál, herně se totiž jedná o zcela odlišný zážitek.

Celkově vzato mě Bulánci mile překvapili. Po přečtení pravidel to nevypadalo na žádný velkolepý zážitek, o ten se však tato hra ani nepokouší. Jedná se o rychlovku na 15-30 minut, kterou si zahrajete opravdu s každým. Jako nenáročný filler se Bulánci určitě neztratí. Body k dobru přidávají rozšíření obsažená v této edici, obzvláště se mi líbí možnost „kampaňového“ hraní, jež hru posouvá na o kousíček vyšší úroveň. Pořád je to blbinka na pár minut, ale díky kampaňovým sešitům s různorodými misemi to není jen hon za nejlepším skóre. Tady budete muset opravdu přemýšlet a v případě kooperativní kampaně s ostatními skutečně spolupracovat.