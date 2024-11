Recenze deskové hry Disney Villainous: Úvod do zla. Záporáci z oblíbených animovaných filmů pod jednou střechou

Plusy Rozmanitost záporáků Mechanika balíku hrdinů Jednoduchá pravidla Minusy Postavy se brzy ohrají Jde o redukovanou verzi zahraničního základu 7 /10

Desková hra ● Cena: 1 277-1 713 Kč ● Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: 10+ ● Hrací doba: 50 minut ● Vydavatel: Ravensburger

Disney Villainous se už několik let úspěšně drží na zahraničních trzích s deskovými hrami a řada českých fanoušků dlouhou dobu volá po jejím překladu do češtiny. Na podzim letošního roku k tomuto kroku konečně došlo a v české distribuci se objevilo Disney Villainous: Úvod do zla.

V prvé řadě je však třeba říct, že se jedná o redukovanou původní základní verzi hry. Zatímco v původní zelené krabici najdete hned šestici postav, v této nové pouze čtyři. Promo karta do sesterské hry Disney Lorcana je pak jen chabou náplastí. Došlo také k některým výraznějším změnám v pravidlech, které upravují balanc hry – například postavě krále Jana už nestačí k vítězství nashromáždit 20 mincí, zároveň s tím musí také uvěznit Robina Hooda.

Jak už název napovídá, v Disney Villanious si hlavní roli střihnou záporáci známí z animovaných pohádek. Nebudete proti nim však bojovat, naopak se zde ujmete jejich role. Úvod do zla přináší kapitána Hooka (Petr Pan), Zlobu (Zloba: Královna všeho zlého), Uršulu (Malá mořská víla) a krále Jana (Robin Hood). Každá postava má vlastní balík karet rozdělený na dvě části. V jedné jsou předměty, spojenci, efekty a podmínky, které vám budou pomáhat, zatímco ve druhé jsou hrdinové, jež vám budou vaše snahy mařit.

Každá postava má také svoje vlastní podmínky výhry a jejich styl hraní je tak velmi odlišný. Ravensburger s železnou pravidelností vydává nové a nové krabičky (v angličtině nebo němčině si tak můžete zahrát třeba za Scara ze Lvího krále nebo Cruelu ze 101 dalmatinů), což značně zvyšuje replayabilitu hry. Dobrou zprávou je, že v češtině bychom se v dalším roce snad měli dočkat další velké krabice.

„Nechť zvítězí ten nejzlejší!“

Větší počet postav pak umožňuje hrát hru i ve větší partě hráčů. Úvod do zla je určen pro maximálně 4 hráče (oproti původní verzi až pro 6), nicméně i to je už poměrně dost. Osobně mi hra přijde nejlepší ve 3 hráčích, další postavy jsou tak lákavější hlavně z hlediska větší variability.

Disney Villainous má velmi jednoduchá pravidla, všechno důležité je vysvětlené na šesti stranách. Ve svém tahu jen posunete svou figurku záporáka, provedete akce v dané lokaci a na závěr si doberete dvě karty. Vtip je v tom, že nesmíte navštívit stejnou lokaci dvakrát za sebou, takže je třeba trochu plánovat dopředu. Akce vám umožní získat peníze, kterými platíte karty, zahrát kartu, přesunout předmět či spojence, zahrát proti soupeři hrdinu z jeho balíčku, přesunout hrdinu ve své říši, přemoct hrdinu a odhodit karty.

Díky své jednoduchosti zvládnou hru i méně zkušení hráči, a to je jeden z důvodů, proč jsou Villainous tak oblíbení. Sympatické je i to, že každá postava má v krabici brožurku se strategickými tipy. Na druhou stranu si na své přijdou i ti zkušenější, protože z karet se dají vymyslet zajímavá komba.

Z produkční kvality zaujme především dobře vymyšlený insert s mističkou na žetony peněz. Profesionální jsou pochopitelně ilustrace na kartách, které zachycují scény známé z kreslených filmů. Poněkud rozpačitě ale vnímám plastové figurky postav, jež působí futuristickým a minimalistickým dojmem.

Disney Villainous je žhavým kandidátem na odpočinkovou hru, kterou si zahrajete i s nehráči. Ppřípadně by mohla být skvělým dárkem pro někoho, u koho chcete vzbudit zájem o deskové hry. Netradiční téma, známé pohádky, jednoduchá pravidla a asymetrické postavy jsou hlavními lákadly této karetní záležitosti. Zamrzí snad jen omezený počet postav v základní verzi, v blízké budoucnosti bychom se však měli dočkat dalších, takže i tento nedostatek by měl být vyřešen.