Recenze deskové hry Duna: Impérium - Povstání. Promakanější intrikaření, během kterého využijete i pouštní červy

Plusy Kompaktnější a hráčštější Mód pro 6 lidí Vylepšené sólo a varianta pro 2 Minusy Modul CHOAM Změny oproti původní hře jsou jen drobnosti 8 /10

Desková hra • Cena: 1 669 Kč až 2 080 Kč • Počet hráčů: 1 – 6 • Doporučený věk: 13+ • Hrací doba: 120 minut • Vydavatel: REXhry

Herně zůstává nová Duna víceméně stále stejná. Na začátku hry si vyberete postavu vůdce, zamícháte základní balíček čítající 10 karet a 5 z nich si doberete do ruky. Během svého tahu umisťujete jednu ze svých figurek agentů na volné pole na hracím plánu a provedete jeho akci. Zároveň s tím však musíte zahrát kartu se symbolem odpovídajícím tomu na daném poli.

Jakmile vám dojdou agenti (nebo se rozhodnete vynechávat sami), vyložíte zbytek karet z ruky. Ty vám mohou přidat sílu v boji a také za ně můžete nakupovat další karty. Poté, co vyloží ruku všichni hráči, vyhodnotí se vojenská střetnutí, všichni hráči si vezmou zpět své agenty, případně dojde k výronu koření na mapě a hráči si doberou 5 nových karet do dalšího kola.

Povstání přináší nové balíčky intrik a impéria, které nejsou nijak duplicitní s kartami z původní hry. Stejně tak si můžete vybrat z devítky nových vůdců, z nichž každý má vlastní speciální schopnosti. Ty jsou dost rozdílné a také poněkud nevyvážené. Například Gurney Halleck je obecně považovaný za nejsilnější postavu. Nasazuje vojáky, což rozhodně oceníte, a třeba lady Fenring umožňuje efektivněji využívat špehy. Hra za každého vůdce je díky těmto schopnostem odlišná a snadno si tak vyberete to, co vyhovuje vašemu hernímu stylu.

Pokud máte původní Impérium nahrané, na první pohled vás zaujme nový plán, který nabízí neokoukané možnosti a také modifikuje některá ze starých políček například tím, že při vstupu musíte zaplatit, jinak se na ně váš agent nedostane. Celkově se dá říct, že ubylo „zbytečných“ políček, na která jste v původní hře třeba ani nikdy nevstoupili.

Zajímavou novinkou je systém špehů, díky němuž hráči mohou získat karty navíc, nebo chodit na políčka obsazená jinými hráči. Špehy však nemůžete nasazovat tak, jak se vám zlíbí, ale musí vám to umožnit efekt políčka či karty. Tuto mechaniku tak nemusíte v některých partiích vůbec využít, anebo se naopak může stát vaší tajnou zbraní – dost zde záleží i na to, jakého vůdce jste si zvolili.

Drobných úprav se dočkaly také bojové konflikty. Nově do nich můžete povolat také pouštní červy, kteří na bojišti platí za nejsilnější jednotku. Karty střetu nyní mají v horním rohu symboly. Pokud se vám podaří získat dva stejné, můžete je zahodit, abyste získali bod. V samotné bitvě se pak počítá jednak hodnota jednotek, jednak symboly mečů na zbylých vyložených kartách a zároveň můžete mít v ruce eso v podobě karet intrik. Odměnu získá ten, kdo má nejvyšší sílu.

Z nových prvků se mi vyloženě nelíbí jen jeden, a to modul CHOAM. Ten (naštěstí) nemusíte ve hře použít a osobně ho doporučuju nechat v krabici. Tento modul do hry přidává žetony smluv, jež si můžete vzít například při vstupu na políčko loajality u císaře. Destičku s úkolem si vezmete k sobě, po splnění daných podmínek (např. umístění agenta, zahození koření apod.) získáte odměnu. Odměny ale nejsou tak zajímavé na to, abyste jim obětovali svůj tah. Většinou byste si spíš stejně vzali dva soláry, než investovali čas do smlouvy.

Původní Duna byla určena pro 1-4 hráče, k Povstání pak můžete posadit až 6 hráčů. Zde je však menší háček – musí to být skutečně 6 lidí, protože v této variantě se hraje v týmech 3 proti třem. Jedná se o zajímavou variantu, na druhou stranu může být pro spoustu hráčů problém sehnat tolik spoluhráčů.

Změny se dočkal také režim pro jednoho a dva hráče, v němž ovládáte bota v podobě jedné z nevybraných postav. Síla těchto botů je různá a takový baron Harkonnen nebo Muad'Dib vám dají pěkně zabrat. Dvojková varianta je příjemně rychlá a funguje lépe než v případě první hry, zároveň je však trochu otravné obsluhovat bota. Mně se hra nejvíce líbila ve třech hráčích – ve čtyřech už byla kapku utahaná a v šesti si ji člověk rád vyzkouší, ale není to nic, co by musel každý týden hrát znova.

Hra pěkně odsýpá a když zrovna hrají ostatní hráči, vy vymýšlíte, co budete během kola dělat. Navíc musíte dávat pozor i na to, co se děje na hracím plánu. Protihráčův agent vám totiž může zabrat pole, kam jste plánovali jít a rázem musíte vymýšlet novou strategii. Ve třech hráčích si ještě na herním plánu můžete dělat (skoro), co chcete, ve čtyřech už vám však bude poněkud těsno.

Vizuálně Duna čerpá z nejnovější filmové předlohy, takže pokud se vám Villeneuvovo dílo líbí, budete spokojeni. Kromě karet a hráčské desky v krabici najdete také dřevěné komponenty a plastové figurky červů. Ty jsou však podle mě ve hře zbytečné a do celkového vizuálu vůbec nesedí, proto jsem používala alternativní dřevěné.

Celkově vzato je Povstání mnohem kompaktnější a vyladěnější verzi původní Duny: Impérium. A k tomu navrch přidává režim pro 2 a 6 hráčů. Pro někoho může být příjemným bonusem to, že do Povstání můžete implementovat rozšíření z původní Duny, osobně se mi však obě hry více líbí v čistém základu.

Pokud doma nemáte původní Impérium a máte rádi svět Duny, mohlo by pro vás být Povstání trefou do černého. Jde o chytlavý deckbuilding, který je zkrátka fajn. Jestliže už vám ale původní hra v polici leží, nemá smysl tuto novinku pořizovat a klidně můžete zůstat u své starší verze.