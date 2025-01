Recenze deskové hry Far Cry: Escape from Rook Islands. Útěk z tropického ráje ve stolní podobě

Rook Islands měly být jen vaší další zastávkou na cestě kolem světa. Jenže to by tady nesměl být Vaas Montenegro... Podaří se vám dostat z těchto nebezpečných ostrovů zpátky do civilizace, nebo se tady dočkáte svého hořkého konce?

Plusy Taktické rozhodování Průzkum Povedená adaptace Minusy Málo misí Nízká znohuratelnost 7 /10

Desková hra • Cena: 1 521 Kč až 1 559 Kč • Počet hráčů: 1-4 • Doporučený věk: 14+ • Hrací doba: 90 minut • Vydavatel: Asmondee

Dalším přírůstkem do rodiny her videoherních adaptací je Far Cry: Escape from Rook Islands, které celosvětové i v českém překladu spatřilo světlo světa na sklonku roku 2024. Jak už název napovídá, deskovka vás zavede do prostředí třetího dílu akční série od Ubisoftu. Těšit se tak můžete především na záporáka Vaase Montenegra, který se stal ikonou díky svému osobitému stylu šílence. Setkáte se však s řadou dalších známých postav.

Escape from Rook Island je kooperativní kampaňová záležitost, v níž na vás čeká celkem 7 navazujících misí. Vaším hlavním cílem je uprchnout z nebezpečných ostrovů zpátky do civilizace. Hrát můžete za staré známé postavy z předlohy: Jasona, Lizu, Keitha a Daisy. Každá z nich má stejné základní statistiky, liší se však speciálními schopnosti. Například rychlík Jason může jednou za misi zdarma urazit o dva dílky hracího pole navíc.

Herní kolo je rozděleno na 3 fáze. Ve fázi události se posouvá herní čas, případně se může vyhodnotit nějaká událost. Ve fázi hráčů pak každý může provést 3 druhy akcí: opakovatelné akce je možné provádět do té doby, dokud máte v zásobě body pohybu. Jedná se například o interakci s předměty či pohyb.

Omezené akce je možné udělat jen jednou za tah. Sem spadá dobíjení zásobníku, výměna zbraně nebo použití talentu. A konečně poslední, nejlimitovanější, jsou unikátní akce, jež je možné použít pouze jednou za hru. Typicky se jedná o speciální vlastnost postavy.

Třetí fázi je tah nepřátel, přičemž každý z nich má jak svou hodnotu iniciativy, tak popis chování. Orientace v posloupnosti tahů oponentů je zpočátku trochu chaotická a na první pohled složitá, protože každý nepřítel má více či méně složitá pravidla výběru svého cíle. Dá se na ně však zvyknout.

Pokud jsou splněny podmínky pro útok, spustí se boj. Při něm hráči i nepřátelé hází určitým počtem různě barevných kostek (zelená má největší pravděpodobnost zásahu, černá naopak nejmenší), na nichž je třeba hodit úspěch. Zbraně i vybavení pak mohou dávat i dodatečná zranění a případně mít také další efekty.

„Už jsem ti někdy říkal, jaká je definice šílenství?“

Far Cry je hodně taktickou hrou, v níž musíte opravdu pečlivě promýšlet svůj postup. Je třeba, abyste spolu se svými spoluhráči byli dobře sehraní a maximálně využívali výhody prostředí. Proti nepřátelům tak klidně můžete poštvat divoká zvířata – ideálně situace dopadne tak, že se vzájemně zabijí, resp. odeženou.

Rozhodně není dobrý nápad někam vběhnout s vidinou, že nepřátele prostě postřílíte, na to nemáte dostatek životů ani nábojů. Tento styl určitě nebude sedět každému, ale pokud vás právě promýšlení postupů do nejmenších detailů baví a rádi o tom diskutujete se spoluhráči, únik z Rook Islands se vám bude zamlouvat.

Další ze zajímavých mechanik hry je stres. Jakmile někoho zabijete, stoupne vaší postavě hodnota šílenství znázorněná na stylové kudle. Jakmile vám tato hodnota stoupne nad určitou mez, dostanete kartu, a pokud tento stav bude setrvávat, můžete jich mít klidně víc. Na jednu stranu vám takové karty mohou pomoct třeba zlepšením koncentrace, ale mají i negativní efekty.

Jednotlivé mise jsou příběhové provázané a také dost variabilní. Zatímco jednou budete utíkat z jeskyní, podruhé se snažíte podpálit půlku ostrova. V průběhu hraní budete potkávat známé postavy, ať už jako hodné NPC, i zlé nepřátelé (Vaase mimochodem potkáte poměrně často). Jakmile však Far Cry jednou projdete, už nemáte motivaci se k němu vracet. Mise budou vždycky stejné, maximálně můžete hrát s jinou herní skupinou a vymyslet nový postup.

Zajímavým prvkem je průzkum, což je v podstatě taková mezihra, jež probíhá vždy po dokončení mise. V této fázi hry prozkoumáváte ostrov a snažíte se získat byliny na vaření lektvarů, lovíte zvířata pro jejich kůži nebo získáváte peníze. V tomto mezičase si také můžete vylepšovat své postavy, kupovat jim lepší zbraně a vybavení či ho vyrábět a také se učit nové talenty. To do hry přidává příjemný RPG prvek navíc.

Far Cry je zdařilou adaptací videohry, která nabízí několik zajímavých mechanik. Problém je v tom, že nemá moc velký potenciál oslovit ty, kdo neznají počítačovou předlohu. Atraktivitě moc nenahrává vizuální zpracování – samotná krabice má sice lákavý artwork, ale ve finále máte na stole vizuálně poměrně nudné hexové mapy a kolem nich dírkované karty nepřátel se spoustou kostiček. Určitě stojí za to dát hře šanci, pokud se objeví třeba ve vaší herní skupině, ale vyloženě nutný nákup to – pokud nejste fanouškem značky – není.