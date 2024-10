Recenze deskové hry Heroes of Might & Magic III: The Board Game. Legendární strategie vás namlsá, ale rychle ztrácí dech

Plusy Nápad s oddělenou bitevní částí Na stole vypadá moc hezky Převedení předlohy do deskovky Nenáročná zábava Minusy Nízká znovuratelnost Bitevní část umí být zdlouhavá 7 /10

Desková hra ● Cena: 1890-2500 Kč ● Počet hráčů: 1-3 ● Doporučený věk: 14+ ● Hrací doba: 130 minut

Na podzim roku 2022 se na crowdfoundingové platformě Gamefound objevila desková hra Heroes and Might and Magic III. Za titulem stojí Archon Games, kteří už za sebou mají mimo jiné povedenou deskovkovou adaptaci Wolfensteina. Kampaň vyvolala velkou odezvu také v České republice a backerů z našich luhů a hájů se nakonec sešlo tolik, že se hra dočkala také české jazykové mutace. Na podzim 2023 se dostala do rukou podporovatelů, nyní už je ji najdete v retailovém prodeji.

Jak už to u crowdfoundingových kampaní bývá, kromě základní hry byla k dostání celá řada rozšíření. Tato recenze se však zabývá pouze základní hrou. Právě v základu je HoMaM určen pro 1-3 hráče. Maximální počet tedy v podstatě omezuje pouze množství frakcí, které vlastníte.

V základní krabici najdete tři, a to lidský Hrad, Kobku obyvatel podzemí a Nekropolis, která patří nemrtvým. Frakce se liší hrdinou, jeho speciální schopností a jednotkami. Nejjednodušší frakcí na zahrání jsou lidé, jejichž strategie je poněkud přímočará. Naopak nejsložitější – pro zkušené hráče však herně nejzábavnější – jsou nemrtví.

Pravidlově je hra velmi jednoduchá, bohužel pravidla sama o sobě jsou napsaná dost příšerným způsobem a doporučuji pohledat na internetu upravenou verzi. Jinak zejména méně zkušeným hráčům hrozí, že skončí vytažením komponent na stůl...

Ve svém kole v podstatě jen hýbete hrdinou a provádíte akce na polích mapy. Tady můžete obsadit důl, aby vám produkoval diamanty, jinde zase můžete získat vzácný artefakt a tak dále. V tomto směru se deskovka drží předlohy z počítačů.

„Astrologové vyhlašují týden magické želvy!“

Za získané zdroje si můžete jednak vylepšovat vlastní město (budovy vám například umožní kupovat lepší jednotky) a jednak upravovat vlastní balík karet, které následně využijete v boji. Zabité příšery stejné či vyšší úrovně vám přinesou zkušenosti, díky nimž si můžete levelovat postavu. Vyšší úroveň hrdiny vám umožní držet na ruce více karet a vylepšovat schopnosti svých jednotek.

Hra je tak v podstatě rozdělena na dvě části. V té hlavní se svým hrdinou chodíte po mapě, prozkoumáváte nové oblasti, obsazujete lokace a stavby a stavíte budovy ve svém městě. Vytržení z tohoto počínání pak představují boje. Ty se přesouvají na speciální mapu a jsou v podstatě samostatnou hrou ve hře. Na herní plán 3x4 rozmístíte své jednotky, které máte k dispozici a poté se podle iniciativy aktivují.

Každá jednotka má kromě iniciativy také hodnoty životů, útoku a případně speciálních schopností, takže si musíte hlídat celou řadu věcí. Do toho máte k dispozici karty kouzel a artefaktů, jež můžete v boji použít – a že častokrát jdou vymyslet moc hezká komba.

Díky tomu jsou souboje poměrně náročné a není to jen pouhé házení kostkou, na druhou stranu vás ale vytrhávají z hlavního dění na mapě. Osobně mě souboje zpočátku bavily, postupem času se však staly vcelku otravné. Pokud si chci zahrát nějakou bitevní karetku, sáhnu raději po přímo dedikované hře (např. Války vyvolávačů či Lords of War).

Jak již bylo zmíněno v úvodu textu, HoMaM si v základu zahrajete ve třech lidech a dle mého názoru je to zároveň maximální počet, v němž bych hru hrála. Ve větším počtu totiž bude docházet k dlouhým prodlevám mezi tahy a hraní se dost protáhne. Ideální je podle mých zkušenosti hraní ve dvojici a i v tomto počtu vám hra zabere přes dvě hodiny.

Nevznikají zde však takové prostoje jako při více hráčích. Příjemným pravidlem je to, že za neutrální nepřátele hraje váš protihráč, díky čemuž odpadá potenciální hluché místo, které by mohlo vzniknout, kdyby si každý z hráčů řešil své souboje sám někde bokem. Takhle se totiž ani chvíli nenudíte.

Charakter každé partie je závislý na tom, jaký scénář si zvolíte. V základní krabici najdete 3 kompetitivní, 2 kooperativní a 3 jako součást kampaně z předlohy. Některé scénáře jsou zaměřené více na boj hráčů proti sobě, v jiných budete více prozkoumávat mapu a budovat své království. Celkově je však scénářů málo a rychle se vám ohrají.Proto nezbyde než se porozhlédnout po fanouškovských, nebo dokoupit rozšíření.

Vizuálně vypadají Heroes parádně. Mapové dílky a vůbec všechny kartonové části jsou věrné počítačové předloze, figurky jsou poměrně slušný standard a obzvláště se mi líbí karty jednotek. Ty mají dvě strany: základní v „normální“ grafice a vylepšenou, jež je potažená speciální barevnou fólií. Grafika zbytku karet je minimalistická, nicméně opět svým designem čerpá z předlohy a do celkového vzezření se hodí.

Deskoherní Heroes se moc příjemně hrají, na stole hezky vypadají a povedlo se jim převést atmosféru z počítačové předlohy. Některé věci se podařilo zachovat pěkně, jiné musely být tu více tu méně osekány pro potřeby deskovky.

Základní verze hry je takové pěkné demo, jež vás přitáhne do světa Heroes, ukáže vám jeho možnosti… jenže potom mu dojde dech, protože nízká variabilita je velkou slabinou základu. V krabici jsou jen 3 národy, a přestože si u každého z nich můžete vybrat jednoho ze dvou hrdinů, obvykle bude vaše herní strategie vždy stejná.

V kombinaci s menším počtem scénářů se vám deskoherní HoMaM velice rychle ohraje. Pak nezbývá než investovat do rozšíření. Těch je sice celá řada, ale v celkovém součtu vás pak celá hra vyjde na pořádný balík.