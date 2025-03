Recenze deskové hry Minecraft Builders & Biomes Junior. Dětská hra, která baví i dospělé

Verdikt

Minecraft Builders & Biomes Junior primárně cílí na mladší publikum a je to trefa do černého. Pravidla i samotné hraní je jednoduché, jednu partii máte odehranou zhruba za čtvrt hodinky a kdyby se vám to zdálo lehké, můžete si v budoucnu obtížnost modifikovat. Myslím si ale, že titul má potenciál k tomu, abyste ho tu a tam vytáhli i s partou kamarádů, kteří si chtějí zahrát nějakou jednoduchou párty dovednostní hru, takhle totiž Minecraft Builders & Biomes Junior funguje také.