Recenze deskové hry Minecraft Explorers. Objevujte kostičkový svět skrz karetní dobrodružství

Plusy Svižné, jednoduché, příjemné Poměr/cena výkon Prostředí Minecraftu Minusy Biomy a nepřátelé mohli být pojmenováni Pro 4 hráče to není dostatečně nosná hra 7 /10

Desková hra ● Cena: 247-429 Kč ● Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 8+ ● Hrací doba: 30 minut ● Vydavatel: Ravensburger

Minecraft Explorers je další hrou, která rozšiřuje řadu titulů z prostředí známé počítačové hry. Jejím autorem je Matthew Dunstan, který má na svém kontě úspěšné rodinné hry, jako je například Moje kavárnička, Costa Rica či detektivní série Adventure Games a Echoes. Českou jazykovou verzi přinesl Ravensburger, jedná se však především o překlad pravidel, protože na kartách texty nenajdete (což je určitě výhoda pro malé hráče, kteří ještě neumí číst, nebo nejsou v této dovednosti tak zkušení).

Na začátku hry si vyberete, nebo vylosujete několik truhlic. Jejich počet závisí na obtížnosti, jakou si zvolíte. Vaším úkolem pak bude tyto truhlice naplnit a stačí vám zkompletovat o jednu méně, než jich budete mít vyložených. Tedy například při počtu 5 truhlic vám bude stačit naplnit čtyři z nich. Do truhlic budete dávat různé kombinace dvou předmětů a může jít o jídlo, zbraně, vybavení domu či osvětlení. Kromě toho můžete vylosovat také některou ze speciálních truhel, a to totem a podmořské město, k nimž budete ideálně muset najít mapu.

Všechny tyto věci najdete v lokacích, které budete muset prozkoumat. Za veškeré herní akce platíte kartami jídla, jichž máte k dispozici šest. Další potravu můžete získat za zabité nepřátele nebo ji najít v některé z navštívených lokací. Jakmile všechno své jídlo utratíte, váš tah končí, doberete kartu nepřítele a na tahu je další hráč. A tak pořád dokola do té doby, dokud nenaplníte daný počet truhel, nebo vám nedojde čas.

Časovačem je v Minecratu balíček nepřátel. Nejenže se nový nepřítel odhalí po tahu každého hráče, ale pokud se jedná o potvoru, jež už na hrací ploše leží, budete muset táhnout dalšího. Pokud by se opět shodoval s již odhalenými, táhnete dalšího až do doby, než narazíte na prvního svého druhu. V posledních několika kartách nepřátel je zamíchaná karta game over, a když se ta otočí, okamžitě prohráváte hru. Je tak ve vašem zájmu nepřátele postupně likvidovat. Jednak si tím prodloužíte čas a jednak za každé dva nepřátele jednoho druhu získáte jídlo, tedy akci navíc.

Hra je pravidlově velmi jednoduchá a rychle odsýpá. Pochopitelně cílí především na dětské fanoušky Minecraftu. Nicméně i v případě, že s Minecraftem nemáte nic společného a 18 let vám bylo už před nějakým tím pátkem, jsou Minecraft Explorers moc příjemnou kooperativní hrou. Jako filler mezi partiemi něčeho složitějšího naprosto ideální.

Skvěle hra funguje v sólovém módu a svižná a dobře hratelná bude i ve dvou a třech hráčích, ve čtyřech už bych však dala přednost něčemu jinému, protože prodleva mezi tahy je delší a hra samotná není tak nosná, abyste ji chtěli hrát ve čtyřech. Pro tento počet hráčů určitě najdete zajímavější tituly.

Obtížnost hry můžete do určité míry upravit podle počtu zvolených truhel. Líbí se mi, že se strategií rychle jít prohledávat lokace a kašlat na nepřátele tady moc nepochodíte, protože se vám nepřátelé začnou štosovat a jejich balíček se bude ztenčovat, což znamená stále vyšší riziko prohry. Při hraní je tedy potřeba alespoň trochu přemýšlet a plánovat.

Minecraft Explorers mohu doporučit pro rodinné hraní s dětmi, které mají rády počítačovou předlohu – určitě budou nadšené, že ve hře poznají známé biomy či nepřátele, a navíc pro ně budete těžké pochopit pravidla a plnohodnotně hrát. Vzhledem k tomu, že zrovna začaly prázdniny, je Minecraft žhavým adeptem na hraní na dovolené. Krabička stojí kolem tří stovek, pohodlně se vleze do malého batůžku a nevyžaduje ani moc prostoru pro rozložení. Dále jsou „objevitelé“ moc příjemnou záležitostí i pro dospělé hráče hledající nějakou svižnou a nenáročnou kooperativku.