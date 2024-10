Recenze deskové hry Pán prstenů: Kniha dobrodružných her. Ze Dna pytle až k Hoře osudu

Plusy Skvělá atmosféra Převedení celého příběhu Neotřelý nápad s knihou Vizuální zpracování Minusy Nízká znovuhratelnost Obtížnost mohla být škálovaná 8 /10

Desková hra ● Cena: 1 064-1 453 Kč ● Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 10+ ● Hrací doba: 160 minut ● Vydavatel: Ravensburger

Českého překladu se na přelomu léta a podzimu dočkala hra Pán prstenů: Kniha dobrodružných her. Tato netradiční záležitost na českém trhu poněkud zapadla – ačkoli po jejím překladu komunita před časem volala – byla by však škoda ji minout, protože se jedná o kvalitní přírůstek do rodiny her s licencí Pána prstenů.

V krabici s hrou nenajdete na první pohled mnoho materiálu: pytlík žetonů, dva balíčky karet, referenční karty a číselná stupnice. Potom vás jistě na první pohled zajmou plastové figurky hrdinů. Ty jsou pěkně detailní, ale je trochu zarážející jejich barevné provedení, které je velmi... nápadné. Na druhou stranu tak máte na herním plánu přehled a hned víte, kdo se kde nachází. Nejdůležitějším prvkem hry je potom velká kniha dobrodružství z poměrně tvrdého kartonu.

Kniha nabízí celkem 8 kapitol, během nichž si projdete celý příběh Pána prstenů. Každá kapitola se odehrává na jedné dvojstraně, kde kromě mapy najdete také pokyny pro přípravu, speciální pravidla dané kapitoly a úkoly. Ty se mi osobně na hře líbily nejvíce.

Posledním a nejdůležitějším úkolem kapitolu vyhrajete, ale abyste se k němu dostali, musíte vždy splnit ty předešlé. Tyto úkoly kopírují více či méně ikonické scény z knižní a filmové předlohy. V první kapitole se tak budete muset setkat s Gandalfem a Frodem u krbu ve Dně pytle a poté se se všemi hobity sejít v Hůrce u Skákavého poníka.

Jednotlivé kapitoly jsou dostatečně různorodé, snad jen jejich obtížnost mohla být vyšší, protože opravdovou výzvou byla pouze Morie, jinak jsem hru prošla víceméně bez větších potíží. Speciální a hodně odlišná je pak poslední kapitola se závěrečnou bitvou. V předešlých kapitolách budete především chodit po mapě a snažit dopravit dané osoby na určená místa. Ve velkolepém závěru se do pohybu dají celé armády a na pozadí se pokusíte proklouznout s Frodem a Samem až k Hoře osudu.

Tah hráče se skládá z pěti po sobě jdoucích kroků. Nejprve se můžete pohnout jednou libovolnou postavou o dvě políčka, nebo dvěma postavami o jedno políčko. Další fáze se jmenuje Vyprávění příběhů a můžete v ní hrát příběhové karty. Ty na sobě mají různé ikony (například roh symbolizující odvahu, bota symbolizující dobrodružství atd.) a používáte je k plnění úkolů.

V této fázi můžete hrát i speciální karty, jež představují různé spojence, vybavení či události. Po zahrání karet si doberete dvě nové. Ve 4. fázi otočíte z balíčku jednu dějovou kartu. Na těch jsou čísla od 1 do 15 a v závislosti na dané kapitole se stane obvykle nějaká nepěkná událost. Dějové karty zároveň slouží jako časovač, protože jakmile vám všechny dojdou a už si nemůžete dobrat novou, okamžitě prohráváte. V poslední fázi si odhodíte přebytečné karty a svůj tah začne další hráč.

Kniha dobrodružných her má moc povedenou pánoprstenovskou atmosféru a skvěle dokáže vyprávět příběh. Jednotlivé kapitoly by na můj vkus mohly být o něco větší výzvou, případně by se mi líbilo obtížnost modifikovat podle potřeb. Nicméně pro průměrného casual hráče, na něž je titul zaměřen především, představují kapitoly výzvu dostatečnou.

Podobně jako nedávání novinka Pán prstenů: Výprava k Hoře osudu se i tato kniha plná dobrodružství skvěle osvědčí jako rodinná hra, přičemž v tomto případě už se po nich bude vyžadovat mnohem více rozhodování a přemýšlení.