Recenze deskové hry Panství hrůzy: Hadí cesta. Zlo se probouzí v Jižní Americe

Myslíte si, že hladoví jaguáři, jedovatí hadi a pavouci jsou to nejhorší, co vás může v jihoamerické džungli potkat? Pokud se probudí zlověstné hadí božstvo Yig, budou divoká zvířata váš nejmenší problém...

Plusy Zajímavé téma... Obstojné scénáře Kvalita překladu Minusy ... které je ale specificiké Vyšší pořizovací cena 6 /10

Desková hra ● Cena: 1 679-1 999 Kč ● Počet hráčů: 1-5 ● Doporučený věk: 14+ ● Hrací doba: 180 minut ● Vydavatel: Asmondee

Hadí cesty jsou v pořadí již třetím velkým rozšířením pro populární deskovku Panství hrůzy. Tentokrát se z Ulic Arkhamu, od vzducholodí a vlaků přesuneme do džunglí v Jižní Americe. Rozšíření obsahuje čtyři nové vyšetřovatele, nové nepřátele, karty předmětů a stavů, a hlavně také trojici nových scénářů.

Pokud jste základní hru nehráli, tak v kostce vysvětlím, o co v Panství hrůzy jde. Jedná se o kooperativní hru ze světa H. P. Lovecrafta, v níž se ujmete role vyšetřovatelů, kteří se snaží zachránit svět před Prastarými a dalšími příšeráky z Mythosu. Specialitou přitom je, že hru kompletně řídí aplikace, jež hlídá čas, generuje setkání a vůbec celou partii vede sama o sobě. Pravidla jsou poměrně jednoduchá, aplikace vás navíc vede za ruku. Její součástí je také hudba na pozadí a další nejrůznější zvuky, takže Panství hrůzy dokáže vytvořit opravdu dobrou lovecraftovskou atmosféru.

Tři nové scénáře jsou, řekla bych, standardem Panství hrůzy. Možná je trochu škoda, že rozšíření neobsahuje nějaký originálnější scénář jako v případě Děsivých výprav, v nichž mimo jiné můžete vyzkoušet také semikooperatovní scénář. V tomto případě budete hledat ztracenou expedici v džungli, v další se musíte vypořádat s mocí starodávných artefaktů a ve třetí budete prozkoumávat chrám boha Yiga.

Scénáře vám zaberou od 90 do 180 minut a jejich obtížnost patří spíše k vyšším (scénář s chrámem má v aplikaci nejvyšší počet hvězdiček). Osobně se mi nejvíce líbil scénář se ztracenou expedicí – příběhem i průběhem hraní.

Jestliže máte rádi Panství hrůzy, Hadí cesta přináší všechno, co jste měli na základu rádi a k tomu nějaké další novinky navrch (kromě výše zmíněného také nový typ hlavolamů). Rozšíření však zároveň bohužel podědilo všechny zápory, které s sebou přináší základ hry. Jedním z nich jsou hody na testování schopností.

To takhle například jdete se sekyrou zabít nepřítele a očekáváte, že po vás aplikace bude chtít hod na sílu, kterou máte v základu vysokou s ještě několika dalšími bonusy navíc. Ale ejhle, budete házet na obratnost, na kterou si házíte jen jednou kostkou... Všechny testy jsou doprovázeny vysvětlujícím textem, takže se dočtete, že vám třeba podjela noha a snažíte se vyklouznout z hadího sevření – to by hod na obratnost dával smysl. Ale stejně to člověka dokáže naštvat a někdy vzniklá situace ani smysl nedává.

Hra má také tendence být zdlouhavá. Často se vám stane, že už tušíte, kde je zakopaný pes a co je potřeba udělat, ale k řešení se musíte proklikat. Jednou je potřeba jít oklikou kvůli neprůchozí cestě, jindy zase nejdřív musíte porazit nepřítele. Vzhledem k omezenému počtu akcí na hráče vás to může stát zbytečně moc tahů. Ze začátku skvělého zážitku se pak občas stává křeč, při níž už raději některé pasáže v aplikace rovnou přeskakujete.

Panství hrůzy dlouhou dobu trpělo na nepříliš kvalitní překlad, v němž se objevovala řada překlepů, chyb a neobratných stylistických vyjádření. Hadí cesta se mi v tomto ohledu zdála mnohem lepší a nějakých výraznějších chyb, ať už pravopisných či slohových, jsem si nevšimla.

Pokud jste fanoušky Panství hrůzy či lovecraftovského univerza obecně, stálo by za to o Hadí cestě popřemýšlet. Na druhou stranu mi amazonský prales a přisluhovači boha Yiga přijdou jako dost specifické téma, které nemusí zaujmout každého. Nepotěší ani pořizovací cena, která je poměrně vysoká na to, kolik materiálu získáte (ale ano, jsou tady 3 scénáře, což je stejný počet jako v základní hře).