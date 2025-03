Recenze hry AI Limit. Souls-like bez staminy, kde si určujete cenu za smrt

Měli jsme tady už několik pokusů o napasování souls-like formule do stylu japonského anime. AI Limit patří mezi ty povedenější, i když ani tentokrát se to nepodařilo dotáhnout k pomyslné dokonalosti.

Plusy Zábavné a uspokojivé souboje Unikátní mechaniky, jako výměna jader a synchronizace Design postav Objevování skrytých oblastí Vhodný úvod do žánru pro nováčky Minusy Příběh v úvodních hodinách moc nezaujme Prostředí není zajímavé graficky ani designem Některé mechaniky nemají pořádné využití Vracející se bug s neviditelnými nepřáteli 7 /10

Akční RPG pro PC a PS5 • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 829 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 12+ •​ Bez oficiální češtiny

Svět je zase jednou úplně v troskách. Zkázu má v AI Limitu na svědomí záhadné bahno, které zamořilo veškeré prostředí. Rostliny úplně zanikly, ale některým lidem se přeci jen podařilo přežít. Není to ale jednoduché, protože z bahna povstávají potvory zvané Necros, proti kterým se snaží bojovat zástupci zdejšího náboženství.

Hledání větviček

My se nepostavíme ani na jednu ze stran. Hlavní hrdinka Arrisa patří mezi Bladery, bojovníky schopné stanout proti těm největším potvorám. Hra se s vyprávěním příběhu moc nepáře. Probudíte se kdesi v podzemí bez jakýchkoliv vzpomínek, netušíte, co se děje a tajemná levitující paní vám řekne, že musíte vyrazit hledat větve stromu vyrůstajícího z bahna, které fungují jako ohníčky z Dark Souls.

Příliš tomu nepomáhá fakt, že Arrisa je snad tou nejnudnější postavou z celé hry. V konverzacích působí bez jakékoliv osobnosti. Většina jejích dialogů spočívá v tom, že opakuje, co zrovna slyšela, na což dále naváže protistrana. Alespoň že potkáte několik zajímavých podivínů.

Příběh to nakonec není tak špatný a umí v některých momentech překvapit. V úvodních hodinách jsem ale byl dost ztracený a prostě šel slepě po dalším potvorákovi, který si říkal o vykuchání. To mě na AI Limitu bavilo ze všeho nejvíc. Souboje má zpracované velmi dobře. Je to dnes již známá klasika, kdy můžete uskakovat útokům nepřítele, a když se naskytne vhodná příležitost, zasadíte pár vlastních ran.

Chápu, že pro někoho je tento styl akčních RPG hůře stravitelný kvůli vyšší obtížnosti. AI Limit je ale dle mého oproti takovému Dark Souls lepší volba pro úplného začátečníka. Výrazně jednoduší ho dělá už jen to, že se nemusíte starat o staminu. Útok, úskoky ani blokování vás nijak neomezují. Stále ale hraje klíčovou roli správné načasování.

Je tady ale zajímavá mechanika, kterou zase neuvidíte u konkurence. Při útočení se vám nabíjí ukazatel synchronizace. Za utržené poškození zase pár procent ubyde. Podle toho, jak je zrovna naplněný, se odvíjí síla vašich úderů. Synchronizaci navíc využijete i na provádění speciálních útoků, které se liší zbraň od zbraně.

V ohledu toho, jakým způsobem můžete AI Limit hrát, jde hra docela do hloubky. Na zbroji tady moc nesejde, Arrisa ji má hlavně jako módní doplněk. Znatelný vliv dělají pečetě. Jedna posílí specialitky, druhá vám zaručí rychlejší nabíjení synchronizace. Každá z nich má navíc několik slotů pro další menší vylepšení, jako zvýšení odolností.

Možností je tady dost, stejně tak si můžete vybrat z plejády různých zbraní. Sám jsem zvolil dva krátké meče, které mi vydržely do konce hry. A to je právě ono. Možností je dost, ale reálné využití jich zase tolik nemá. Arrisa ještě mimo tohle všechno získává speciální schopnosti pro její podivnou červenou levačku. Jakmile jsem se hned ze začátku naučil parírování, neměl jsem jediný důvod měnit. Schopnost je to totiž neskutečně přesílená.

Jakmile ji načasujete správně, vyvedete nepřítele z míry a můžete mu dát pořádnou šlupku. Takhle můžete vyblokovat 90 % útoků, bossy nevyjímaje. Špatně načasovaný blok sice stojí trochu života a synchronizace, ale je to jen malá daň. Nic to ovšem nemění na tom, že souboj v AI Limitu je zvládnutý skvěle a pocit uspokojení po porážce silného protivníka se dostaví vždycky. Jen jsem u toho nikdy pořádně nemusel měnit svoji strategii a stačilo opakovat stejný postup stále dokola.

Nedotažený anime styl

O grafiku ve stylu japonského anime a mangy se snaží hromada her. Pár kousků najdeme i v tomto žánru. AI Limit by patřil mezi ty nejpovedenější, pokud bych bral jen postavy. Ty se autorům povedly velmi dobře, stejně tak animace i fyzika jejich oblečení. Problém tkví v prostředí. I když příběhem dokáže svět zaujmout, okolí spíš oko hráče odrazuje. Nevzhledná kombinace hnědi a šedi zkrátka nevykouzlí žádný zázrak.

Je to škoda, protože po nějakých 10 hodinách hra dokazuje, že umí udělat i graficky působivé prostředí. Co je to ale naplat, když jste se doposud proplétali naprosto tuctovými budovami, kanály a zbouranými domy ve městě zaniklé civilizace.

Pokud si tvůrci vybrali anime styl, byl bych pro to, aby do něj pořádně šlápli a zpracovali v něm i celé prostředí. Nemusí být nutně extrémně detailní či přeplácané barvami. Už tak by se odlišila od tuctovek, kterých jsem v posledních letech hrál několik. Liší se ale v další důležité věci. Designově působí prostředí sice také stroze, ale najde se v něm překvapivě hodně skrytých odboček. Když nebudete pozorně prozkoumávat vše, můžete klidně minout úplně celé oblasti a s tím i questy a nepovinné bossfighty.

Vzhledem k tomu, že se tady nekonají žádné grafické orgie, je alespoň dobrou zprávou, že AI Limit běží naprosto plynule. Na PlayStationu 5 jsem nenarazil na jediný záškub. Vrásky na čele mi dělal jen jeden navracející se bug. Poté, co jsem se spawnul po smrti, se několikrát stalo, že nepřátelé byli najednou neviditelní.

To, že je něco špatně, jsem poznal ve chvíli, kdy po mě šel levitující meč. Naštěstí jde jednoduše vyřešit restartem. Jen jedinkrát se mi pak stalo, že místo nepřátel mi zmizel pod nohama svět a propadl jsem se do hlubin, což automaticky znamená smrt.

„Zajímavé nápady dělají AI Limit oproti ostatním podobným hrám unikátní.“

Smrt v AI Limitu nebolí tolik jako třeba v Dark Souls. Vlastně sami můžete ovlivnit to, jak moc vás zabolí. Arrisa kromě zbraní a oděvů mění i nukleus. Tato jádra získáte ze silných nepřátel a mají vliv na to, kolik krystalů pro zvyšování úrovně ztratíte po každé smrti. Zároveň se od nich odvíjí i množství získané z padlých protivníků. Nukleus umí udělat velké rozdíly. Hráči, co rádi riskují, určitě zvolí ten, se kterým získají nejvíce krystalů. Daní bude ztráta více než poloviny po každé smrti.

Jsou tady zajímavé nápady, které dělají AI Limit oproti ostatním podobným hrám unikátní. Má ale i své neduhy, kvůli kterým spadá spíše do průměrnosti. Pokud ale patříte zároveň mezi fanoušky souls-like her a anime, za zkoušku určitě stojí. Navíc nemusíte být až tak zdatným hráčem, abyste se zdárně probili až na samotný konec.