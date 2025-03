Recenze hry Assassin’s Creed Shadows. Další RPG, které má s původními asasíny pramálo společného

Plusy Dobrý soubojový systém Pěkně zvládnutý stealth Hezké prostředí Japonský dabing Koncept dvou hratelných postav funguje dobře Minusy Špatný příběh Pustý svět Nešťastný design získávání dovednostních bodů Nudné vedlejší úkoly Ošklivá grafika obličejů 6 /10

Akční RPG pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 999 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Bez oficiální češtiny

Co si budeme povídat, ještě stále se najde velká spousta lidí, kteří se vždy na nového asasína těší. Já jsem jeden z nich a fanouškem série jsem již od prvního dílu. Nicméně v posledních letech se novým dílům z mého pohledu moc nedaří. Se Shadows tomu opět není jinak.

Příběh? Spíš ne

Příběh Shadows se nese ve stejné šabloně jako předešlé RPG díly. Opět máte list cílů, které je potřeba zabít a vše je obaleno jakýmsi příběhem. Říkám jakýmsi, protože vyprávění ani postavy nejsou na nijak vysoké úrovni. Dva hlavní protagonisté Naoe a Jasuke jsou sice napsaní dobře, a dokonce i jejich osobní okénka mají něco do sebe, ovšem ten zbytek už je otřesný.

Neprozradím mnoho věcí ze začátku příběhu, jelikož jsou docela důležité a bude lepší, když si je každý zažije sám, nicméně po prologu přichází na scénu již zmiňovaný list cílů. Každý má svou větev úkolů, které je potřeba splnit, než můžete zapíchnout jednoho z velkých neřádů. Během nich poznáte spoustu postav a většina z nich naprosto postrádá osobnost.

Není snad jediná taková postava, která by působila zapamatovatelně. Dialogy jsou navíc nezajímavé, plné prázdných slov a frází a působí jenom jako prodloužení, abyste se hrou strávili více času. Když upustím od špatných postav a vrátím se k samotnému příběhu, tak ten je tak plytký, jak jen může být.

Zápletka opět velice jednoduchá, nerozvinutá, utnutá přesně tam, kde to začíná být zajímavé. Příběh rozhodně nebyl to, co mě u hry drželo celých 50 hodin, to určitě ne. Alespoň že má pár světlých chvilek, jako například prohlubování vztahu mezi Naoe a Jasukem, nebo jejich osobní příběhy, které se věnují minulosti.

Nejsmutnějším pro mě ale stále zůstává fakt, že původní vize boje asasínů proti Templářům se ze série téměř vytratila. Zde najdete sice náznaky, lehká vodítka, ale to je tak vše. I když je sama Naoe členem řádu, prostor věnovaný bratrstvu je minimální a tvoří zhruba jedno procento celkového příběhu.

Lépe na tom nejsou ani Templáři, kteří dostali času ještě o dost méně. Nemůžu vám prozradit, v jaké podobě se nakonec objeví, ani jak to s nimi skončí. Musí vám stačit, že konec vyprávění, který má s těmito dvěma celky něco společného, je utnutý přesně tam, kde to začínalo být zajímavé. Nevím, jestli si Ubisoft šetří pokračování na DLC nebo další díl, ale takový cliffhanger jsem snad ve hře ještě nezažil.

Ono je ale možné, že se k tomuto momentu vůbec nedostanete. Pokud hru nebudete muset dohrát jako já, tak ji možná v prvních deseti hodinách vypnete a odinstalujete. Začátek je neskutečně pomalý a nudný, že jsem měl velký problém u filmečků dávat pozor.

Nindža nebo samuraj?

Kromě jejich příběhu dvojice hlavních postav je důležitá i jejich hratelnost. K dispozici vám jsou oba. Naoe je japonská verze asasína, zatímco Jasuke je mohutný samuraj. Herní styly jsou od sebe dost odlišné a musím říct, že celková dynamika přepínání postav je zvládnutá dobře.

Naoe se vyžívá k tichému přístupu, zatímco Jasuke jde všechny rozsekat pěkně z očí do očí. Kromě boje se ovšem liší i v pohybu nebo možnostech a speciálních schopnostech. Naoe má orlí pohled, zbavili jsme se reálného orla a máme tady zase starý dobrý orlí pohled. Jasuke zase může rozrážet brány a vlastně dokáže zničit, cokoli mu stojí v cestě.

Řešení jednotlivých úkolů se bude velmi odvíjet od toho, kterou z postav si zvolíte. Velmi se mi líbí neomezené přepínání postav, pokud se zrovna nenacházíte v zakázané zóně. Zároveň při hlavních misích dostanete vždy v průběhu konverzace o plánu možnost si zvolit, abyste se mohli rozhodnout, jestli na to půjdete tiše nebo hlučně.

„Kromě několika úkolů, vázaných čistě na konkrétní postavu, můžete klidně celou hru projít jen s jedním z dvojice...“

Některé mise dokonce skrývají překvapení v podobě automatického přepnutí, kdy jednu část plánu splníte za jednu postavu a zbytek doděláte za druhou. Celkový spád misí byl díky tomu svižný a zároveň nenudil.

Co se týče využívání Naoe nebo Jasukeho ve světě mimo hlavní mise, tak je čistě na vás, koho si zvolíte. Kromě několika úkolů, které jsou vázány čistě na konkrétní postavu, si můžete klidně celou hru projít s jedním z dvojice a nic vám v tom nebude bránit. Musíte ovšem počítat s různými handicapy, které si s sebou nese každý protagonista. Jasuke například nevyšplhá na vyhlídky a Naoe zase neprorazí dveře, nicméně vždy se naskytne i další, o něco náročnější cesta, se kterou misi dokončíte i bez přepnutí postavy.

Katana či kunaj?

Volba postavy hraje velkou roli i při souboji nebo plížení. Je to vlastně jádro celé hry a díky bohu je zábavné. Každá postava má svůj bojový styl, teď myslím to, když už opravdu dojde na otevřený konflikt. Základní mechaniky souboje jsou vcelku standartní. Máte lehký a těžký útok, úhyb a blok, to je v jádru vše. Nepřátelé umí váš útok blokovat, ale i když se trefíte, je nejprve nutné prorazit jejich zbroj. Až potom jim budete dávat pořádné rány.

Jasuke je jednoduše řečeno celá armáda v podobě jediného bojovníka. Dokáže zmasakrovat skupiny nepřátel bez větších obtíží a pěkně ve stylu. K dispozici má hned několik zbraní. Katanu, kanabo, naginatu, luk a pušku. Máte možnost mít vybavené dvě zbraně naráz a volně mezi nimi přepínat.

Každá zbraň je dostatečně jedinečná. Katana je všem známý meč, který seká rychle a přesně. Pokud jste ovšem fanouškem těžších zbraní, sedne vám kanabo, což je takový obrovský palcát. Je sice pomalejší, ale zato dává tvrdší útoky a snáze rozbije blok protivníka. Naginata, japonská obdoba kopí, dlouhá rukojeť s čepelí na konci, je ideální pro boj s více protivníky, jelikož nabízí široký rozsah útoků. No a luk a puška mluví snad sami za sebe.

Naoe disponuje vlastní širokou škálou zbraní. Katana nesmí chybět, ale zbytek výbavy je o dost zajímavější. Kusarigama je zbraň, která mě oslovila nejvíce. Toto kombo srpu a koule propojené řetězem vám dá do rukou nejen široký záběr, ale je také ideální pro boj s většími protivníky. No a v neposlední řadě tanto, malá dýka, která vyniká především v rychlosti útoků.

Naoe má oproti Jasukemu také skrytou čepel a asasínské pomůcky, čímž se dostáváme ke stealthu. Ten je zpracovaný dobře. Prostory, kde se budete plížit nabízejí velké množství možností, kde se schovat a jak postupovat. Velkou změnou je možnost si kromě skrčení také lehnout, díky čemuž lépe překonáte otevřené prostranství.

Velkým pomocníkem je také hák, který vám umožní dostat se na místa, kam byste jinak stěží šplhali. Možností, jak nepřátele tiše zlikvidovat je hned několik. Můžete je zabít skrytou čepelí, hodit po nich kunaj nebo je nechat být a nezištně proklouznou. Co se mi také líbilo, je ukazatel viditelnosti. S ním se pojí mechanika světla a tmy, kdy jste ve světle logicky více viditelní, a proto můžete světla rozbíjet nebo zhasínat. AI nepřátel při plížení také není úplně dementní, což dost přidává na kvalitě zážitku.

Aktivity mimo hlavní linku

Svět je vám plně otevřený za jakoukoli postavu, co ovšem jeho náplň? Ta už za moc nestojí. I přes to, že je mapa obrovská, nabízí velmi málo originálních aktivit a vedlejších úkolů. Co mě překvapilo ale asi nejvíce je, že svět je naprosto pustý. Sice se snaží působit živě a plně, ale není.

Na co narazíte nejvíce, jsou náhodné souboje lidí, hádankář nebo člověk, co vám dá úkol. V takových momentech vybijete tábor nepřátel, dobrý a co z toho? Nic, všechny tyto souboje jsou pouze jako výplň prázdného místa mezi záchytnými body na mapě. Získáte z nich maximálně trošku zkušeností a nějaký ten peníz, ale tím to končí.

Zároveň svět nevybízí k prozkoumávání, protože místa, kam byste se chtěli podívat, jsou mnohdy nepřístupná. V Shadows platí takové nepsané pravidlo, že co není u cesty, je ztraceno v hustém a nepropustném porostu. To značně omezí vaše možnosti průzkumu a jste tedy odkázání pouze na události, které jsou příhodně umístěny vedle cest.

Vedlejší úkoly, to je kapitola sama o sobě. Ve zkratce jsou nudné a repetitivní. Skládají se zpravidla z činností ve stylu něco někam donést nebo někoho zabít. I když jsou konkrétně mise na zabíjení relativně propracované, jelikož se snažíte sundat celou organizaci a nejen jednotlivce, takovýchto úkolů máte nespočet a stále na jedno brdo. Kdybych nebyl nucen hrou některé z vedlejších aktivit plnit, tak bych to nedělal a o nic důležitého bych nepřišel, jelikož se na ně neváže ani žádný propracovaný příběh, vlastně vůbec žádný příběh.

Hrady najdete po celé mapě a jsou to prostě stavení plná nepřátel a truhel s vybavením. Vždy musíte zabít určitý počet speciálních samurajů, což vám pak odemkne možnost vybrat truhlu s vybavením. Opět se jedná o velmi repetitivní činnost, která se časem omrzí.

Nemalou část hratelnosti zaštiťuje stavba vlastní základny. S tímto konceptem nejsem příliš kamarád, ale budiž. Můžete ji upravovat dle libosti pomocí materiálů, které ve světě nasbíráte. Stavíte kovárnu, knihovnu, cvičiště, ale co je nejdůležitější, základnu vašich skautů.

Se skauty se pojí relativně zajímavá mechanika. Hra vám dá na výběr, jestli chcete hrát v průzkumném režimu nebo ne. Pokud si ho zapnete, na mapě neuvidíte ukazatele úkolů, ale pouze velké pole, kde přibližně se cíl nachází, s tím vám pak pomáhají zvědové, které do dané oblasti vyšlete, aby zjistili podrobnosti. Nebudu lhát je to docela zdlouhavý proces, který za mě narušuje celkový spád hry, ale na stranu druhou věřím, že někomu by se tato funkce mohla líbit.

Pokud ovšem tuto mechaniku využívat nechcete, stačí ji vypnout a ukazatele úkolů se budou zobrazovat klasicky. Tuto možnost jsem po většinu hry využíval i já a jsem vděčný za to, že tam je. Se základnou se pojí ještě jedna důležitá věc, a to jsou vaši pomocníci. Ti vám budou k dispozici přímo v boji a nabídnou podporu z dálky, nebo hrubou sílu uprostřed vřavy. Cestu k nim si najdete v průběhu hlavní linky a dokáží být i docela nápomocní.

Dovednosti a jejich odemykání

Jako každé správné RPG, i Shadows zahrnuje stromem dovedností. Ten se zde spíše než na univerzální schopnosti zaměřuje na schopnosti jednotlivých zbraní. Každá jedna zbraň, kterou jsem vyjmenoval v předchozích odstavcích, má vlastní strom. Speciální útoky jsou dobré, užitečné, vizuálně pěkně zpracované a rozhodně ucítíte jejich dopad.

Co už tak dobře nedopadlo, je systém získávání bodů. Obyčejné body dostáváte za úrovně, to ještě problém není. Horší to je v moment, kdy chcete získat pokročilejší schopnosti. Stromy nejsou odemčené od začátku celé, ale neodemykají se ani postupem, který v nich uděláte. K tomu, abyste jste se dostali k lepším schopnostem, musíte plnit vedlejší aktivity, za které dostanete takzvané body vědomosti, a pokud jich nasbíráte požadovaný počet, odemknou se vám v dovednostních stromech nové možnosti.

Rád bych podotknul, že by to nebyl takový problém, pokud by nebylo bodů vědomostí potřeba takové množství. Stromy jich vyžadují deset k odemčení dalšího postupu, což je po přičtení toho, jak vypadají vedlejší aktivity, až příliš.

Tyto aktivity většinou zahrnují hledání svitků nebo modlení u svatyň. Narazíte také na střelbu z koně. Asi už se hodně opakuji, ale je to opravdu repetitivní, pokud jste takových svatyň již prošli devět a body vědomosti vám stále nestačí. Neskutečně mě to po celou dobu otravovalo, ani nedokážu vyjádřit slovy, jak moc. Dovednosti jsou totiž opravdu důležité, zejména ty pasivní, které přidávají bojové statistiky. Z celé hry se kvůli tomu stane neskutečný grind, který já osobně opravdu v příběhové hře nehledám.

Krásy Japonska

Je už tradicí, že každá Assassin’s Creed hra běží na enginu Ubisoft Anvil. Ani zde tomu není jinak a zase je to trošku znát. Kvalita prostředí, vegetace, budov, to všechno vypadá krásně, ale hra opět tratí na poli obličejů. Ty prostě nejsou hezké a ani detailní. I když to není žádný závažný problém, zážitek vám to rozhodně nezlepší. Na druhou stranu ovšem hra běží naprosto plynule, bez jakýchkoli záseků nebo bugů, minimálně tedy na PlayStationu 5.

Pochvalu si zaslouží také možnost hrát s japonským dabingem, který celé hře dodává na atmosféře. Svět hry díky němu působí více imerzivně. Rozdíl ze zážitku mezi japonským a anglickým dabingem nemusí být pro některé signifikantní, já jsem ovšem tuto možnost přivítal a doporučuji ji zkusit i ostatním.