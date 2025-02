Recenze hry Avowed. Český středověk vám nevoní a preferujete fantasy? Lepší RPG za poslední roky nenajdete

Jedno z nejlepších současných studií, jež se zaměřuje na tvorbu rozsáhlých RPG, Obsidian, se vrací do světa Pillars of Eternity. A to trochu jinak, než by mnozí čekali. Avowed totiž více než své předchůdce připomíná Skyrim. Lepší, propracovanější a chytlavější Skyrim.

Plusy Krásný živý svět Nápadité hlavní i vedlejší úkoly Objevování světa baví Vizuální zpracování a technický stav Pestré souboje Minusy Levelování výbavy 9 /10

RPG pro PC a XSX • Recenzovaná verze: PC • Cena: 1 750 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 16+ • Bez oficiální češtiny

Proč se Avowed prostě nejmenuje Pillars of Eternity 3? Odpověď je poměrně jasná. Zatímco Pillars jsou izometrická RPGčka ze staré školy, Avowed dost výrazně mění žánr a takřka všechny herní mechanismy. Fanoušek díky odlišnému názvu není nepříjemně překvapen, že dostává něco úplně jiného, než by čekal. Hra je též jednodušší, přístupnější, a má potenciál oslovit přeci jen více hráčů než předchozí starosvětské díly.

Zároveň je ale svět The Living Lands natolik nosný a zajímavý, že by bylo škoda ho úplně opustit. Nováčky ale mohu rovnou uklidnit. Pokud jste staré díly Pillars of Eternity nehráli, nevadí. Jasně, NPC občas mluví o tom, co se dělo v minulosti. To samé platí o různých dokumentech. Ale postavy a příběh jsou zde fungl nové.

Veterán jistou výhodu přeci jen má. Zdejší fantasy svět je totiž dost rozsáhlý a specifický, se spoustou originálních termínů a s bohatou mytologií. A tak se přeci jen bude lépe orientovat ve zdejší dost svérázné společnosti plné tajuplných frakcí či rozličných ras. Já osobně předchozí díly hrál a miloval. Takže jsem byl hned jako doma.

Vše začíná tvorbou postavy. Krom vzhledu si zvolíte, jakou minulostí váš rek prošel a jaký styl boje budete preferovat. Je zde na výběr klasický bojovník, dále ranger, který se specializuje na boj na dálku a tichý postup. Samozřejmě nesmí chybět ani kouzelník. Potud je tedy vše více méně při starém. Jenže pak to začne.

Jak jsem nakousl v úvodu, Avowed se hraje o dost jinak, než jsme byli zvyklí. Na svět hledíte z pohledu první, nebo třetí osoby. Přímo pak ovládáte jen svou postavu a vašim společníkům pouze udílíte základní rozkazy. Velký důraz je kladen i na samotný pohyb. Hodně se naběháte a naskáčete.

Hra je na tento žánr poměrně netypicky dost horizontální. Neustále šplháte, skáčete přes propasti, spínáte vypínače, plížíte se stísněnými prostorami, hledáte cesty, jak se dostat tam, kam potřebujete. To vše za pomoci různých parkourových triků.

„Neustále šplháte, skáčete přes propasti, spínáte vypínače, plížíte se stísněnými prostorami...“

Stěžejní součástí hratelnosti jsou samozřejmě souboje. Ty probíhají v reálném čase, ale můžete si je kdykoli na chvilku pozastavit, rozdat příkazy a vypít nějaký ten léčivý lektvar. Jinak ale klasicky sekáte mečem, střídáte slabší a silnější údery, kryjete se za štítem, případně za dvouruční zbraní. Střílíte lukem, ale i pistolemi, pomocí almanachu používáte rozličná útočná i obranná kouzla. Další vychytávkou jsou úskoky do stran, díky nimž se vyhnete nepřátelským atakům.

Boje jsou akční, zábavné a poměrně intuitivní. Důležité je krytí a úhyby, plus správně načasované útoky. Zbraně způsobují krom klasických škod a živelných zranění i omráčení, které je zvláště u soubojů s bossy veledůležité. Pod ukazatelem zdraví je lištička právě s omráčením. Jakmile se naplní, máte možnost provést dost brutální a ničivý útok, jež je doprovázen i efektní zpomalenou animací. Bez této „pomůcky“ byste mnoho střetů prohráli, takto ale se správným vybavením dokážete sestřelit i silnější a houževnatější příšeráky.

Dále pak můžete využít širokou plejádu útočných i obranných schopností. Jsou zde speciální údery či další kouzla, která vás a vaše druhy ve zbrani povzbudí, případně zhorší statistiky nepřátelům. Na zlouny můžete házet různé druhy granátů. Samozřejmostí jsou okolo se povalující výbušné sudy. Důležitou roli ale hraje i prostředí. Pokud například příšera stojí ve vodě, není nic jednoduššího než do tekutiny vystřelit elektrizující výboj. Následný elektrošok sežehne vše, co se ve vodě nachází.

Možností vyžití je v tomto ohledu spousta a každý bojechtivý hráč si tu do syta zaskotačí. Nejen akcí je ale člověk živ. Obsidian nerezignoval ani na propracovaný a živoucí svět. Města jsou plná lidí, s kterými si můžete promluvit, případně s nimi obchodovat. NPC vám též zadávají jak hlavní, tak i vedlejší úkoly.

Pokud se chcete dozvědět něco více o historickém pozadí zdejších událostí, není problém. Všude se povaluje množství textů o všem možném. Kdyby vám ani to nestačilo, můžete si pokecat se svými kumpány, ti toho mají často také dost na srdci.

A pak je zde herní náplň, jež mě vyloženě nadchla. V každém regionu, který navštívíte, můžete plnit poměrně slušné množství hlavních a vedlejších úkolů, případně výzev. Úkoly jsou dost pestré. Jasně, i zde jsou klasická zadání typu lovců odměn, kdy máte za úkol sejmout tu banditu, jindy hrozivé monstrum.

Většina vedlejších úkolů je ale o dost členitějších. Mnoho z nich můžete plnit i několika způsoby. Například dostanete od vedoucí nevěstince za úkol najít ztracenou zásilku důležitého zboží. Tu mají v rukách zdejší gangsteři. Vy se k balíčku můžete dostat klasicky hrubou silou a bandity vymlátit. Nebo se můžete pokusit lupiče přesvědčit, případně jim vyhrožovat a tím se vyhnout násilí. Nebo si pěkně skladiště, kde je zásilka uložena, obhlídnete a proplížíte se k ní pěkně tajným vchodem. Tím to ale nekončí. Jakmile zjistíte, co se v balíčku vlastně nachází, můžete ho předat autoritám a bordelmamá udat. Nebo naopak kontraband předáte zadavateli úkolu. Je jen na vás, jak se zachováte.

Podobného větvení je zde ohromné množství. Ne vždy je jasné, jaký postup je ten správný. Vaše rozhodnutí se navíc mohou projevit v pozdějších fázích hry. Ušetřili jste, nebo naopak zabili někoho na začátku hry? Na konci se vám to může vymstít nebo naopak vyplatit. Část vedlejších úkolů navíc souvisí a rozvíjí i hlavní dějovou linii, odkrývá pozadí, doplňuje informace, seznamuje vás s důležitými postavami, ale můžou i dost zásadně ovlivnit celý svět. Vše je zkrátka propojeno.

Dalším prvkem, kterým jsem byl potěšen, jsou herní mapy. Ty nejsou kdo ví jak velké, ale zato jsou obsahem přeplněné k prasknutí. Krom úkolů totiž není od věci se čas od času jen tak potulovat po okolí. Můžete narazit na spoustu zajímavostí, tajemných zákoutí, dungeonů, rozpadlých staveb, ve kterých straší, případně lze navštívit jeskyně zamořené všemožnou havětí.

Dost často se mi stalo, že jsem sledoval nějaký úkol a po cestě si všiml polorozbořeného hradu, vysoké věže a mnoha dalších objektů a jal jsem se je prozkoumat. Zde využijete již zmíněných pohybových kreací. Vyskáčete na špatně dostupné plošiny, rozluštěním různých hádanek otevřete tajné dveře, spuštěním tlačítek se dostanete i do na první pohled nedostupných míst. A zde vás čekají líté střety s rozličnými zrůdami a bandity. Ale též spousta pokladů a lootu. Zkrátka je zde neustále co objevovat. Žádné sterilní prostředí a dlouhé nudné přesuny mezi lokacemi tady opravdu nenajdete.

Slušně jsou zvládnuty i RPG prvky a levelování. Za každou úroveň dostanete bodík, jež utratíte za nové dovednosti, jak aktivní, tak pasivní. Bojovník se tak může naučit úder štítem, hrůzný výkřik, který otřese soupeři, případně lze získat útočné bonusy při útoku dvouručním mečem a mnoho dalšího. Další bodík pak rozdělíte mezi atributy jako je síla, hbitost, vitalita apod.

Důležitější je však v důsledku levelingu výstroje. Což se týká pouze brnění a zbraní. Zároveň jde o jeden z málo herních prvků, který si zaslouží kritiku. Po okolí je samozřejmě rozházeno velké množství výbavy. Každý mečík, každé brnění můžete díky surovinám vylepšovat o další úrovně a zlepšovat tak jejich statistiky. Zní to dobře, skutečnost ale vypadá tak, že jakmile najdete nějaký parádní unikátní předmět, neustále ho vylepšujete a nemusíte ho vůbec měnit. Jen zřídka totiž naleznete něco vyloženě lepšího. Dost to kazí zážitek z objevování nových, unikátních předmětů. Například můj první průchod hrou v roli válečníka jsem skoro celý prošel s palcátem, jež jsem našel hned v prvním regionu.

„Avowed má spád, je svižnější, akčnější, neustále se něco děje.“

Tvůrci naopak vycházejí vstříc hráčům v mnoha dalších věcech. Například v dobře zpracovaném rychlém cestování po světě. Samozřejmostí je i přehledná mapa, snadný systém výroby, vybalancovaná nosnost vašeho hrdiny, ale i ukazatele obtížnosti u úkolů.

Tyto detaily a maličkosti vám zpříjemní hraní, kdy se můžete soustředit na to důležité, příběh, boje, objevování, a nemusíte ztrácet čas složitými systémy nebo zdlouhavými přesuny. Hra má díky tomu spád, je svižnější, akčnější, neustále se něco děje. Tento smysl pro detail je zde doveden takřka k dokonalosti a je vidět, že tvůrci zde přemýšleli nad každou maličkostí.

Skvělé je i vizuální zpracování. Každý region je trochu jiný. Jsou zde klasické pobřežní oblasti, hluboké lesy, močály, ale i vyprahlé pustiny, pouště a starodávné rozvaliny. Vše velmi pěkně zpracované, s množstvím detailů, jako jsou všudypřítomné podivné houby, zářící krystaly, či světélkující aury, případně tu narazíte i na exotickou a fantaskní faunu a flóru.

Grafika je taktéž podařená. Možná jen modely některých postav nejsou tak pěkně zpracované. Případně některé městské oblasti tolik neoslní. Ale jakmile se dostanete za hradby lidských obydlí, budete okouzlení a unešení fantastickou přírodou. Pochválit musím i technický stav hry. Titul nepadá, bugů je naprosté minimum. Nikdy se mi nestalo, že bych musel opakovat jakýkoliv úkol.