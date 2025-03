Recenze hry Bleach: Rebirth of Souls. Anime fighter, kterému se nedaří vystoupit z řady

Plusy Věrné převedení postav z předlohy Obsáhlý příběhový režim Stylová hudba Přes 30 hratelných bojovníků Mechaniky spojené s ničením duší Minusy Minimální prostor pro kreativitu v soubojích V multiplayeru chybí rankedy Nekvalitní příběhové animace Krystaly a talismany nedávají smysl 6 /10

Bojová hra pro PC, PS4, PS5, XO a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 649 Kč • Singleplayer a multiplayer • Věkové omezení: 12+ • Bez oficiální češtiny

Japonské anime seriály a manga komiksy skrývají obrovský potenciál, který se zatím nikomu pořádně nepovedlo převést do herního světa. Důvod je vcelku jednoduchý. Ta největší jména spadají pod jednoho vydavatele, kterému stačí udělat průměrnou adaptaci ve stylu, který jednou zafungoval, než aby se pokusil o něco většího či alespoň trochu riskantního.

Bylo to Jujutsu Kaisen, byla to My Hero One’s Justice, nyní je to Bleach: Rebirth of Souls, u kterého platí, že pokud nejste zarytým fanouškem předlohy, není důvod uvažovat o nákupu této hry. Bandai Namco ani tentokrát nemění svůj ověřený recept, podle kterého se řídí od dob starších bojovek s Narutem a servíruje nám další arénový anime fighter.

Rebirth of Souls počítá s tím, že budete Bleach znát. Doménou sólo hraní je tady obšírná příběhová kampaň, která pokrývá několik příběhových oblouků. Nejde o ucelené vyprávění. Mezi jednotlivými částmi se dost přeskakuje, ale i tak je to docela hutný režim s obsahem na dlouhé hodiny, jehož většinu tvoří animace a občas se v rámci kapitoly ani k boji nedostanete.

Anime stylovka

Bleach zaslouží pochvalu za to, že animace jsou vytvořené přímo v enginu hry namísto toho, aby tvůrci líně převzali útržky z anime seriálu. Na druhou stranu je ale vidět, že na jejich kvalitě by se dalo zapracovat. Objekty v prostředí během těchto scén mají roztřepené hrany, stíny jsou vyloženě hranaté. Když vidíte někoho běžet, vypadá to směšně, protože spíš po podlaze pluje. Z nějakého důvodu po pár větách na pár vteřin problikne načítací obrazovka jen kvůli tomu, aby se pokračovalo ve stejné konverzaci z jiného úhlu pohledu.

Pozitivem bude pro každého fanouška to, že se může dostat i k tajným příběhovým kapitolám. V hlavní lince pak nechybí ty nejikoničtější momenty, které doprovází opravdu stylová hudba. Soundtrack patří mezi největší pozitiva celé hry. Bleach je stylovka také po stránce grafického designu. Je vidět, že si se vzhledem nabídek menu někdo hodně pohrál a stojí to za to.

Designy samotných bojovníků, kterých je v soupisce přes 30, jsou pak převzaté z předlohy. Blýsknou se také efektními útoky. Co se ale způsobu samotného boje týče, to už není žádná sláva. Jistě, každý bojovník má vlastní pohyby, ale způsob boje se postavu od postavy liší minimálně. Boj v Bleachi je založený na naprosto jednoduchém principu kámen-nůžky-papír. Blokování je účinné proti běžným útokům. Útok přeruší grab, který zase zvládne probít obranu.

Souboj bez duše

Každá postava má sice svůj ikonický útok, ale v praxi je až na výjimky nepoužitelný. Vždycky je totiž jednodušší, a hlavně účinnější použít běžné kombo, navázat na něj problesknutím a zakončit ho Kikon úderem. Ten hraje zásadní roli. Na začátku souboje má každý hráč 9 duší, a právě tato technika je zvládne rozbít, ale pouze v případě, že má protivník méně než 30 % života. Jinak je šance, že ho zvládne vyblokovat. Pokud zdraví klesne na nulu, provede se úder automaticky.

Zničit můžete několik duší najednou. Záleží na tom, v jakém stavu je zrovna váš bojovník. Pokud probudil svoje pravé schopnosti nebo posílil jiným způsobem, máte šanci nepřítele připravit klidně o 5 duší jedním šmahem. Řešení je to zajímavé, ale shazuje ho fakt, že máte velmi málo prostoru pro kreativitu. Přerušování animací tady existuje naprosto minimálně a větvení komb je triviální, takže není šance, že byste vystřihávali parádní složitější údery, jejichž odměnou by bylo vyšší poškození.

Na druhou stranu je potřeba nezapomínat na to, že ne každý od zábavné bojovky očekává, že k ovládnutí jedné postavy musí v tréninkovém režimu strávit hodiny. V tomhle je Bleach podobně jako ostatní anime fightery o dost přístupnější.

Jakmile se vyřádíte v příběhu, co tady máme dál? Moc toho není. Online režim je velmi strohý. Žádné hodnocené zápasy s různými ranky, žádný turnajový mód. Můžete si vytvořit vlastní místnost nebo se střetnout s náhodnými hráči. Rankedy tady zatraceně chybí, protože touha se zlepšovat a stoupat v žebříčku nahoru je to, co většinu hráčů včetně mě drží u bojových her.

To, že hra nijak nebere v potaz váš rank, značí další trable. Nováček klidně může narazit na protivníka, který ve hře strávil desítky hodin a nakope mu zadek tak, že ho odradí od dalšího hraní. Navíc je tady mechanika, u které jsem nepochopil, proč tady vlastně je. K postavám si můžete přiřadit duševní krystaly a talismany. Ty propůjčují pasivní schopnost. Jeden dává v úvodu zápasu bonus pro poškození, s jiným zase posílíte, pokud máte na kahánku. Chápu, že skrz tento systém chtěli tvůrci dát hráčům do rukou možnost, aby si bojovníka alespoň trochu uzpůsobili, ale nepřipadá mi to jako šťastný způsob.

Tyto bonusy si musíte nakoupit za virtuální měnu, kterou naštěstí získáte samotným hraním, žádné mikrotransakce. I tak to ale znamená, že zkušený hráč bude mít oproti nováčkovi další výhodu. Alespoň že při online hraní se dají talismany a krystaly vypnout, což očividně preferuje většina hráčů. Zápas bez těchto pomůcek jsem nacházel mnohem rychleji než s nimi.

Už by stačilo

Rebirth of Souls je pro mě dalším promrhaným potenciálem známé značky. Věřím tomu, že fanoušci Bleache souhlasit nebudou a mnoho jich bude hru adorovat. Jenže by se s ní dalo vymyslet tolik věcí a zlepšit ji v něco víc než další anime fighter v řadě.

Pro člověka, který předlohu nezná, nemá co nabídnout. A to je ta největší škoda. I když se komunity fanoušků her a anime protínají, mají tyto adaptace ohromnou šanci přilákat i neznalce. Povedlo se to například u Dragon Ball FighterZ, protože to je vedle dobrého převedení značky také kvalitní bojovka. Není to jen Bleach, podobnou výtku bych měl k většině novodobých herních adaptací podle slavných anime a manga sérií. Dokud ale budou mít úspěch a fanoušci si je koupí i za cenu toho, že jde při nejlepším o průměrnou záležitost, nemůžeme očekávat změnu.

Nebudu ale končit na tak negativní notě. Pochvalu si Bleach zaslouží alespoň za to, že běží bez jakýchkoliv problémů. To platí pro PlayStation 5, na kterém jsem hru testoval. Podle ohlasů a recenzí má PC verze trable naopak docela velké kvůli optimalizaci, padání a vypadávajícímu zvuku. Pokud tedy Bleachi chcete nakonec dát šanci, sáhněte raději po konzolové verzi.