Recenze hry Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged. Takový remaster by zasloužila každá adventurní legenda

Plusy Krásná nová grafika Příběh stále funguje bez problému Nápověda a další pomůcky přímo ve hře Dotykové ovládání ve verzi pro Switch Hravý český překlad Minusy Chybí prolog z Director's Cut verze Zrychlené přecházení mezi scénami nefunguje vždy Rychlost chůze postavy by mohla být celkově rychlejší 8 /10

Adventura pro PC, PS5, XSX a Switch • Cena: 749 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 12+ • Oficiální český překlad

Jelikož mám klasické adventury rád, na vylepšenou verzi prvního dílu série Broken Sword jsem si brousil zuby už od loňského odhalení. Jak na potvoru jsem si zvolil verzi pro Nintendo Switch, která se oproti ostatním trochu opozdila. Těch pár týdnů čekání se ale za mě určitě vyplatilo.

Rovnou bych vypíchnul, že Reforged s čistým srdcem doporučuji jak těm, kteří si chtějí připomenout svoji oblíbenou hru, tak i naprostým nováčkům. Příběh o pátrání po vrahovi převlečeném za klauna, kvůli kterému protagonista George Stobbart nakonec procestuje nemalou část světa, zestárl velmi dobře.

V našich končinách vždycky fungovaly hlavně komediální adventury. Polda a Horké léto jsou toho důkazem. Broken Sword celkově hraje na vážnější notu, i když občas si neodpustí trochu britského humoru. Celým příběhem vás provedou hlasy původních dabérů. Reforged využívá původní nahrávky, což už samo o sobě znamená, že ve srovnání s dnešními novinkami nebude kvalita kdovíjaká. Oproti originálu se zlepšila, ale stáří je slyšet na první dobrou.

Je mi naprosto jasné, proč se autoři nechtěli pouštět do nahrávání znovu. Nejen kvůli tomu, že by je to stálo víc zdrojů. Zároveň je to proto, že dabing sám o sobě je to parádní. Obzvlášť francouzští strážci zákona a pobudové z irské hospůdky podali perfektní výkon. Dnes tady ale nejsem kvůli tomu, abych opěvoval originál.

Remaster je to v pravém slova smyslu. Kromě dabingu se změnila řada věcí. Nově nakreslená grafika vám rozzáří obrazovku až v rozlišení 4k. Tedy u ostatních verzí. Na Switchi je jako obvykle maximum 1080p a úplně to stačí. Jak při hraní na televizi, tak v handheld módu vypadá Reforged nádherně. Všude jsou pestré barvy, každá z částí světa má odlišnou paletu a vše je kreslené stylem, který jako by vypadl z evropských komiksů.

Když už se původní autor Charles Cecil se svým týmem pustil do remasteru, rozhodl se udělat prostředí hry tak, jak bylo původně zamýšlené. V originálu si grafici některé věci upravili. Příkladem může být muzeum, kde je v původní verzi egyptská socha, i když mělo jít o sfingu. Reforged je tedy věrné úplně původním návrhům, i když se oproti hře samotné mohou některá pozadí lišit.



Původní grafika vs. remaster

Předělaná jsou pozadí i modely postav. Pokud si ale porovnáte animace, tak ty se mezi verzemi nijak neliší. Člověk by si řekl, že nebude nejlepší nápad nové kresby naroubovat na původní animace vzhledem k tomu, jak jsou staré. Výsledek ale vypadá překvapivě dobře. Jsou momenty, třeba u Nico v bytě, kdy Georgovy pohyby vypadají trochu úsměvně, ale nijak to neubírá na celkové kvalitě. Jen to dokazuje, jak dobře byl originál udělaný.

Kdyby se vám náhodou nová podoba příběhu o templářích nelíbila, můžete si v menu hry kdykoliv přepnout na původní vzhled. Stále vás ale bude doprovázet znovu nahraný soundtrack, který nemůže urazit nikoho. Melodie jsou to příjemné, dobře dokreslují atmosféru scén.

Příběhově je to ten stejný Broken Sword. Zamrzí jen to, že se zapomnělo na prolog s Nico, který byl součástí Director’s Cut verze z roku 2009. Fanoušci k ní mají spoustu výhrad, ale zrovna onen prolog nebyl vůbec špatným přídavkem a lépe hráče uvedl do děje. Takhle vás hra hodí rovnou před kavárnu, kde George komediant s červeným nosem málem vyhodí do vzduchu.

Shadow of the Templars se udrží v dnešní době i v ohledu řešení hádanek. U starších adventur nebylo výjimkou, že některé hlavolamy nedávaly moc smysl a člověk je bez návodu dohrál jen těžko. V Broken Swordu vás řešení buď napadne hned, nebo po chvíli zabědujete nad tím, že bylo přeci hned jasné a proč vás nenapadlo rovnou. Teda až na kozla. Ta zatracená bestie, která vás odmítá pustit dál, se v tomto žánru stala nechvalně známou legendou.

Pokud byste narazili na jakýkoliv zádrhel, můžete o radu poprosit přímo hru. Není to ale tak, že by vám vyjel kompletní návod, jako to má třeba Polda. Autoři se vás nejdřív snaží pošťouchnout správným směrem. Při další žádosti trochu přitvrdí, a když jste opravdu bezradní, řeknou vám přesně, co dělat.

Pomůcek, jak si zjednodušit hraní, je tady několik. Často jsem využíval nabídku se záznamem konverzací, když jsem zrovna některou z vět minul. Můžete si nechat v prostředí vyznačit interaktivní předměty a lze nastavit i interval, jak často můžete žádat o radu.

„Sami si můžete udělat Broken Sword takový, aby vám sednul co nejvíc“

Hra se vás na začátku rovnou zeptá, jestli chcete klasický zážitek, či preferujete jednodušší přístup. Pak si ale tohle všechno můžete sami nakombinovat v nastavení a udělat si Broken Sword takový, aby vám sednul co nejvíc.

V nabídce také najdete možnost přeskočit chůzi při odchodu ze scény, aby hned ztmavnula obrazovka a postava se tak rychleji přesunula. Tahle věc mi ale fungovala zhruba v jednom z deseti případů, i když jsem ji měl zapnutou neustále.

Když už jsem u chození s postavou, chtělo by to trochu zrychlit. U adventur je zvykem, že po dvojitém kliknutí se přesune rovnou ke kurzoru. Tady to ale neplatí, a tak je přecházení z jednoho místa na druhé hrozně utahané. Obzvlášť pokud kvůli řešení hádanky musíte zrovna pendlovat mezi čtyřmi obrazovkami.

S ovládáním na gamepadu se autoři nijak nepárali. Páčkou prostě a jednoduše ovládáte kurzor. Nic složitého či převratného, ale vše funguje, jak má. Na Switchi navíc ještě máte možnost ovládat hru přes dotykovou obrazovku, což je vždycky příjemné plus.

Příjemné plus je také to, že v každé verzi najdete oficiální český překlad. Ten si z mé strany zaslouží víc pozornosti, protože je na něm znát, že si překladatel dal záležet. Není to jen prosté převedení do češtiny slovo od slova. Čeština je hravá, snaží se narážky a vtípky přeložit tak, aby dávaly smysl i běžnému českému hráči. A vychází jí to v každém případě.

Když tak na Reforged koukám, říkám si, že s takovým vylepšením bych chtěl vidět i další devadesátkové adventury. Těch, které by za to stály, se najde spousta. Simon the Sorcerer, staré příběhy Indiana Jonese nebo King’s Questy bych bral okamžitě. Nová verze Broken Swordu je tou nejlepší, v jaké si ho můžete zahrát. Pár věcí je v ní stále poplatné době, ve které vznikal originál a zamrzí také to, že se vynechal prolog s Nico. Skvěle napsaný příběh ale stále funguje, a navíc si ho nyní můžete prožít v krásně nakresleném prostředí.