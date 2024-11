Recenze hry Call of Duty: Black Ops 6. Pozvolná evoluce vlévá sérii novou krev do žil

Plusy Hravá kampaň Délka singleplayeru Nové pohyby v multiplayeru Součást Game Pass Ultimate Tři hry v jednom Minusy Krkolomné spouštění Technické nedostatky Jistá únava z nekonečné série 8 /10

Střílečka pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 999 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Dnešní recenzi se pokusím pojmout trochu specificky, trochu jinak. Black Ops 6 je totiž trochu zvláštní hrou, která se skládá ze tří poměrně samostatných a dost odlišných modulů. Projdeme si je tak jeden po druhém. Prvním modulem je samostatná kampaň pro jednoho hráče. Dále je zde samozřejmě mnohými milovaný multiplayer a v neposlední řadě nesmí chybět ani populární zombie mód.

Nejprve ale malé varování. S tímto modelem se pojí má asi nejzásadnější výtka k celé hře. Tou je dost krkolomné spouštění. Nejdříve musíte spustit Battle.net. Zde kliknete na samotnou hru. Po chvilkovém načítání se objeví obrazovka Call of Duty HQ, kde si vyberete, jaký že modul si chcete zahrát. Pokud kliknete na kampaň, stávající aplikace se vypne a spustí se znovu hra pro jednoho hráče.

Při každém spuštění se tak nevyhnete několikerému načítání. Následně vás na PC ještě čeká načítání shaderů. Což může trvat dost dlouho a dále to zpožďuje načítání jednotlivých misí. Zpočátku mi tak loading prvních levelů trval i několik minut. A to je zkrátka otrava.

Singleplayer

Ale postupme dále. Asi největší kritiku si velmi často vysloužila kampaň pro jednoho hráče. Mnohdy zaslouženě. Občas byla příliš krátká, jindy jen opakovala již mnohokrát viděné či šlo pouze a jen o bezduchý akční výplach dle omleté šablony, který člověka oslnil snad jen bombastickými efekty a adrenalinovými a přehnanými akčními scénami. U Black Ops 6 si těchto nedostatků byli tvůrci zřejmě vědomi. Kampaň je totiž poměrně dlouhá, a navíc dost pestrá. Vývojáři střídají žánry, a i hratelnost se dost proměňuje. Nejde tak jen o klasickou koridorovou akci.

A to přesto, že tomu zpočátku nic moc nenasvědčuje, jelikož příběh působí dost klasicky. Máme zde speciální jednotku známou z minulých dílů, jež je vyslána do Kuvajtu vyzvednout zdejšího hodnostáře, o kterého se velmi aktivně zajímá americká vláda. Jak to tak ale již bývá, vše se zkomplikuje. Do děje se zapojí i jakási ultratajná organizace zlounů s hrůzu nahánějícím názvem Pantheon. Ta kutí cosi velmi nekalého a vaším úkolem bude zatnout jim tipec.

Zápletka není nikterak objevná, na druhou stranu obsahuje vše, co od podobných her očekáváte. Jsou zde zrady, zvraty, utajené výzkumy a zdánlivě opuštěné laboratoře, ve kterých se dějí ponuré věci. Váš tým cestuje po celém světě a snaží se všemu přijít na kloub. Zajímavé je, že postupně se do děje vmísí i fantaskní, nebo přímo sci-fi prvky. Což je, pokud si dobře pamatuji, v sérii snad poprvé. Zda je to dobře nebo špatně, si již rozhodněte sami. Mě to nikterak neuráželo. Naopak, hraní to trochu zpestřuje.

„Postupně se do děje vmísí i fantaskní, nebo přímo sci-fi prvky.“

Stěžejní je ale to, jak je kampaň vystavěna. Je zde série kratších či delších misí, mezi kterými si odpočinete ve vašem úkrytu. V tomto zázemí si za peníze z jednotlivých úrovních nakoupíte poměrně zajímavá vylepšení vašeho hrdiny. Můžete si pořídit více zdraví, větší výdrž, možnost nést více zásobníků, přesnější mušku a mnoho dalšího. Jde o prvek, kterého si všímat nemusíte, hraní nikterak zásadně neovlivňuje, ale rozhodně jde o funkci osvěžující.

Samotné mise jsou dost členité. Nejde jen o klasické kosení stovek zlounů, i když toho si zde samozřejmě užijete také spousty. Tvůrci si ale připravili několik poměrně zajímavých prvků. Některými misemi se například můžete proplížit.

Další mise je pak malou otevřenou mapkou, ve které krom hlavních úkolů můžete plnit i zadání vedlejší, a to v pořadí, jaké si sami určíte. Nebo se na úkoly můžete vykašlat a jen se potulovat po poušti. Jindy se zúčastníte večírku, na kterém musíte sehnat kompro na jednoho politika, čehož lze dosáhnout několika způsoby. V pozdějších fázích kampaně se výrazně změní žánr a čeká vás až hororová atmosféra. Nechybí ani halucinace, vize a další podivnosti a bizarnosti.

Občas se může zdát, že je těch ozvláštňujících prvků možná až moc. Že hra působí trochu jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Po pravdě mi to ale vůbec nevadilo, a nakonec jsem byl i zvědav, co dalšího si na mě vývojáři připravili. Opět dle mého tento přístup působí svěže a u zavedené série, jako je Call of Duty, až hravě a nečekaně.

Kampaň jsem si užil a ač nejde o nic úplně výjimečného, nenudil jsem se ani chvilku. Jasně, někdy nemile překvapí bídná umělá inteligence nepřátel, jindy technické problémy, kdy můžete například procházet některými pevnými objekty. Dále můžete narazit na padouchy, kteří se zaseknout v prostředí o neviditelné stěny, případně se zpomalí a zůstanou jaksi viset ve vzduchu. Ale v posledku nejde o nic zase tak hrozivého, co by bránilo dohrání dané mise.