Recenze hry Civilization VII. Impozantní návrat krále tahových grand strategií

Sedmý díl legendární Civilizace je zde a přináší tolik potřebný svěží vítr do letité série. Jen si občas neodpustí menší zaškobrtnutí. Fandům hutných tahovek, jež jsou otevřeni novým nápadům a přístupům, by ale mělo pokračování i tak sednout.

Plusy velké množství obsahu Zajímavé novinky Pohledný vizuál Intuitivní ovládání Zvládnutý tutoriál Minusy Podprůměrná AI Občas zmatečné válčení Veteránům může množství změn vadit 8 /10

Strategie pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS • Recenzovaná verze: PC • Cena: 1 699 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 12 • Bez oficiální češtiny

Nová Civilizace je, co se rozsahu týče, hra ohromná, nabízející velké množství herního obsahu. Však posuďte sami. Na počátku si vyberete jednoho z 26 vůdců. Ve skutečnosti jde sice o 21 osob, ale 5 z nich je zde dvakrát, vždy s odlišnými vlastnostmi. Třeba Napoleon jakožto imperátor a jeho alter ego Napoleon v roli revolucionáře.

Každý hrdina přináší své civilizaci bonus, speciální atributy, ale též předpoklady k tomu, jaký herní styl je té které postavě nejbližší. Takový Xerxes inklinuje spíše k militarismu, zatímco vychytralý Machiavelli klade důraz na diplomacii a silnou ekonomiku.

Vedle vůdce vybíráte také to, za jakou civilizaci budete vlastně hrát. A zde již narážíme na jednu z největších změn, jaké nový díl nabízí. Skrze celou hru nebudete procházet s jednou jedinou počáteční frakcí. Novinkou je totiž systém ér, kterými se postupně propracováváte k cíli a v každém období budete ovládat národ jiný!

Civilizací je tedy kolem 30, ale vy si nejprve zvolíte jen jednu z deseti (například Egypťané, Řekové, Khmerové, Peršané apod.). Jakmile ale postoupíte do dalšího ze tří věků, vyberete si civilizaci nástupnickou, novou.

Stále ale platí, že nová civilizace musí mít nějaký elementární vztah k frakci minulé. Regionální či kulturní blízkost, případně musíte během hraní splnit určité prerekvizity, které vám nové národy odemknou. Jde například o kolonizaci ostrovů a nových kontinentů, obchodování s rozličnými komoditami apod. Pokud například ve svých městech vyprodukujete tři druhy vína, odemkne se národ Francouzů.

Jasně, tento systém může působit celkem kontroverzně a pro sérii netypicky, ale na druhou stranu má něco do sebe. V každém novém věku se seznamujete s novými vlastnostmi toho kterého národa. Objevujete jejich kladné, ale i záporné stránky, jejich slabiny i klady. Hra je díky tomu přeci jen pestřejší.

A to přesto, že z hlediska historického nedává příliš smysl. Setkáte se tu s poměrně bizarními situacemi, kdy například Xerxes vede Francouzské impérium vstříc vítězství, případně Benjamin Franklin stane v čele Ruska. Na druhou stranu historickou přesnost asi v Civilizaci hráči nehledají.

Dále si lze nastavit obtížnost, velikost mapy, ale též éru, ve které začnete. Možností je opět velké množství a záleží jen a jen na vás, jakou startovní pozici si vyberete. Následně se již můžete vrhnout do samotného hraní.

Civilizace vždy byla tahovkou, což se nemění ani zde. Vaši říši tak stavíte od píky. Nejdříve zvelebujete své městečko, rozšiřujete ho a staráte se o to, abyste měli dostatek surovin. Správa zásob není nikterak složitá. Expanzí města pohlcujete okolní naleziště, případně získáváte další, speciální zdroje. Každé nové políčko s sebou automaticky nese například novou farmu, která vám dodává více jídla.

Dále můžete stavět specifické budovy. Dílny, tržiště, vojenské stavby a mnoho dalšího. Více než potraviny a řemeslnou výrobu ale budete řešit jiné, důležitější zdroje. Jde zejména o zlato, vliv a ukazatel štěstí. Zlato je potřeba k chodu mnoha budov, například univerzit či chrámů. Funguje jako platidlo pro vojáky, ale též díky němu můžete stavět a najímat vojska v menších městečkách, které si postupně vybudujete nebo je zaberete.

Vliv využijete v diplomacii, která je poměrně přehledná, ale též komplexní. S vašimi sousedy můžete uzavírat obchodní smlouvy, tvořit vojenské aliance, vyměňovat si poznatky. Jestli vás ale nějaký zloun bude zlobit, můžete sabotovat jeho ekonomiku, ukrást státní tajemství a mnoho dalšího.

Vaši poddaní by také měli být přiměřeně šťastní. Musíte se starat o jejich základní potřeby a kulturní vyžití. Jakmile jsou totiž nespokojeni, dávají to poměrně jasně najevo. Bouří se, odmítají pracovat, zapalují a plení své vlastní město. A to samozřejmě nechcete.

Mezi další zdroje patří ukazatele vědy a kultury. Ty jsou důležité proto, že ovlivňují rychlost výzkumu jak ve vědě, tak v oblasti sociální. Čím více bodíků, tím je výzkum rychlejší. A že jsou nové objevy důležité, není snad nutné dodávat. Právě objevy vám totiž otevírají nové možnosti, zpřístupňují nové technologie či stavby. Novinky v oblastech společenských pak poskytují podklady pro nové zákony, jež ovlivňují efektivitu impéria a také to, na jaký typ ekonomiky se chcete soustředit.

Možností, co zkoumat, není nějaké ohromující množství, o to více je důležité vybírat, jakým směrem se uberete. Zároveň platí, že krom technologií společných pro všechny národy, zde naleznete i unikátní směry výzkumu, které jsou vlastní jen a pouze dané frakci či danému národu.

Poměrně rychle si také musíte ujasnit, na co budete klást ve svém hraní důraz. Na výběr jsou 4 základní cesty, po kterých můžete jít. Chcete celý svět dobýt a všechny civilizace si podrobit? Není problém vydat se cestou vojenskou. Pokud preferujete pacifismus, můžete si vybrat cestu kulturní, vědeckou či ekonomickou.

Cesty k vítězství vás postaví před specifické úkoly, které je nutné v dané éře splnit, a to ideálně dříve, než je splní vaši soupeři. To, že se pro jednu cestu rozhodnete, ale neznamená, že nemůžete plnit výzvy i v cestách jiných. Rozhodně není na škodu čas od času zainvestovat i do možností dalších, jelikož to s sebou nese docela pěkné odměny.

Každý splněný úkol, každá vyhraná bitva, každý úspěchem zakončený výzkum, každý postavený div světa vás pak mílovými kroky posunuje k nové éře. Což zároveň znamená, že se přibližujete i období krizí. Před každou změnou éry takových krizí musíte překonat několik. Vaši ekonomiku zatíží nečekané výdaje, štěstí vašich poddaných se propadne, efektivita výroby klesne. Na vás je tyto těžké chvíle přečkat a stabilitu udržet.

Trochu jsem se obával, že tvůrci hru v některých ohledech příliš zjednodušili a že tím pádem v některých úsecích nebude mít hráč co dělat. Naštěstí jsem si takových hluchých míst nevšiml. Možností je zde totiž opravdu dost a všechno uhlídat, o všechny se postarat, je v pozdějších fázích hry již celkem náročné. Vždy je co stavět či zkoumat, vždy lze dále expandovat, rozšiřovat výrobu, utužovat diplomatické vztahy, bojovat s nepřáteli a mnoho dalšího. Odpadly spíše repetitivní a otravné úkony, díky tomu je hra přímočařejší, sevřenější a tím pádem i zábavnější.

A to jsem ani nezmínil mnoho dalších funkcí hry, jako je náboženství, zajímavé vedlejší úkoly, potulné a nebezpečné kmeny, náhodné katastrofy, které vám budou znepříjemňovat život, či funkce vývoje postavy, kdy při plnění výzev může investovat zkušenostní bodíky a vylepšovat své unikátních schopnosti.

Pokud bych měl něco kritizovat, pak to jsou tři věci. Zaprvé trochu neohrabané válčení. Bojovníci ne vždy poslouchají tak, jak byste si přáli. Ne vždy si vybírají tu nejlepší cestu k cíli. Zároveň třeba střelecké jednotky mají někdy potíže na své soky z daného políčka zaútočit. Jindy to ale problém naopak není.

Nejhůře ovladatelné jsou pak boje na pobřeží. Někdy se vojáci uchýlí do lodičky, místo aby po pobřeží pochodovali a bojovali a vyplýtvají si tak zbytečně své bodíky pohybu. Jednou se zase na pobřeží v pohodě vylodí, při dalším pokusu to ale nedokáží a vy prostě nevíte proč. Občas pobíhají po vodě, místo aby se nalodili na loďku apod.

Druhou věcí je vachrlatá AI. Někdy překvapí. Při vyhlášení války se proti vám často spojí více frakcí a vrhnou všechny síly proti vám. Jindy ale nepřátelské jednotky postávají opodál od vašich opevněných pozic a vy je střeleckými jednotkami bez námahy ničíte. Jejich taktické schopnosti jsou mnohdy spíše k smíchu.

Pokud pak například uznají za vhodné nabídnout vám po několika prohraných bitvách smír, klidně se kvůli němu zřeknou i svého hlavního a nejrozvinutějšího města, zatímco dvě malinké vesničky nezkousnou a návrh odmítnou. Takové věci trochu frustrují a kazí zážitek.

Třetí pak je jistá chaotičnost v pozdějších fázích hry. O nejdůležitějších věcech vás hra po každém tahu informuje. Menší události si pak lze rozkliknout v ikonkách na pravé straně obrazovky. Jenže nejednou se mi stalo, že jsem ikonky nekontroloval a nevšiml si tak i poměrně zásadních změn, na které ale hra výrazně neupozorňuje. Šlo kupříkladu o to, že mi nepřítel dobývá jedno z měst! Případně že některá z mých jednotek právě bídně zhynula. Možnost nastavit si oznámení dle svého by byla fajn.

V preview jsem nakousl i technické zpracování. To je opravdu parádní. Hra je plynulá a pohledná, plná zajímavých detailů. Potěší i dospělejší výtvarný styl. Pryč je takřka dětinský vizuál z minulého dílu. I když třeba postavičky vůdců jsou stále trochu stylizované, skoro až komiksové, ale jinak celkový důraz na realismus sedí hře přeci jen více. Skvělý je i proměnlivý a chytlavý hudební doprovod.