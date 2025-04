Recenze hry Clair Obscur: Expedition 33. Evoluce tahovek v nádherném světě, kde Malířka zabíjí podle kalendáře

Plusy Unikátní vizuální styl Bizarní postavičky Chytlavý příběh Propracovaný soubojový systém Povedený soundtrack Minusy Real-time prvky v soubojích mohou frustrovat 9 /10

Expedice s číslovkou 33 je již od prvopočátku odsouzená k záhubě. Před mnoha a mnoha lety došlo k záhadnému jevu jménem roztříštění, kdy se svět, jak ho známe, proměnil v něco docela jiného, mnohem méně předvídatelného a bezpečného. Vy žijete v posledním zachovalém městě na zemském povrchu. Daleko za vodou svítí číslovka 34, která se brzy změní na číslo 33. Jednou za rok tajuplná a ohromná postava Malířky přepíše tato čísla a každý, jenž dosáhne věku uvedeného na obřím plátně, během pár vteřin zemře. Jak je to možné? A proč tomu tak je? Nikdo neví.

Každý rok se zároveň vydává parta neohrožených dobrodruhů za hranice města, aby zlotřilou Malířku zastavili. Jenže žádná expedice neuspěla a mnoho let se ani nevrátil žádný živý člen, který by mohl vyprávět o tom, co se v nehostinné pustině děje. A nyní je řada na vás a partě přátel, abyste se pokusili o nemožné a expedici dotáhli do úspěšného konce.

Tvůrci již od počátku umně vytvářejí parádní atmosféru děsu a beznaděje, která se následně line celou hrou a dost temným příběhem. Hned v úvodní epizodě utrží hlavní hrdina osudovou ránu. Další drtivé a překvapivé zvraty na sebe nenechají dlouho čekat, a ne nadarmo se 33. expedici začne přezdívat prokletá. Celkově je scénář a děj hry dost dobře zpracovaný a udrží vaši pozornost po celou dobu hraní.

Působivost vyprávění leží v dobře napsaném příběhu a dialozích, ale také v dost zajímavém a rozmanitém světě, který je přeplněn mnoha bizarními postavami, děsuplnými nepřáteli i tajuplnými zákoutími. Pro dokreslení unikátní atmosféry je zásadní i použitá estetika, jež se inspiruje ve francouzské Belle Époque z doby před první světovou válkou. Hře dodává nádech jakéhosi retrofuturismu, jelikož tuto nostalgií prodchnutou epochu míchá i s modernějšími prvky a technologiemi.

Hratelnost se v Clair Obscur dělí do dvou odlišných částí, průzkumu a soubojů. Průzkum probíhá klasicky v reálném čase, kdy ovládáte jednoho ze svých (až pěti) hrdinů. Na postavičku se koukáte z pohledu třetí osoby a můžete mezi svými bijci vždy libovolně přepínat. Nechcete hrát za ženu? Přepněte na chlapíka nebo na podivnou příšerku, která se k vám také časem přidá.

Zároveň průzkum obsahuje i velkolepou mapu celého světa, po které se mezi jednotlivými levely můžete pohybovat. Právě z ní navštěvujete jednotlivé příběhové úrovně, ale též místa s „vedlejšími“ úkoly. Slovo vedlejší je v uvozovkách schválně, protože zde žádný seznam vedlejších aktivit prostě a jednoduše nenajdete. Pokud potkáte někoho, kdo po vás něco chce, musíte si zapamatovat, o co že vás žádá a kde se daný pajdulák nachází. Žádné vodění za ručičku tady opravdu nečekejte.

Dále platí, že svět je zpočátku celkem malý. Ale postupně získáte nové a nové schopnosti, které vám na oplátku odemknou další části mapy. Zároveň některé levely jsou z počátku příliš obtížné, na což hra jasně upozorní, a tak je lepší je vynechat a vrátit se k nim až naberete síly.

Tím hlavním, co Clair Obscur nabízí, jsou souboje. Jakmile narazíte na nepřátelské bytosti, hra se přepne do tahového režimu. Soubojů se účastní maximálně tři vaši svěřenci, ostatní zůstanou na lavici náhradníků. V každém tahu pak provedete jednu akci za cenu akčních bodíků a následně přijde na řadu další člen party, případně nepřítel.

Na výběr máte několik základních úkonů. Můžete volně vystřelit, což je poměrně slabá forma útoku, která platí hlavně na poletující zlouny. Dále je zde použití povzbuzujícího lektvaru, který umí oživit padlé, dodat zdraví nebo akční body. Pak je zde obyčejný útok, jehož provedení vám dodá zpět akční bod. Akční body jsou pak klíčové k aktivaci vašich speciálních schopností.

„Žádné nápovědy nečekejte, slabiny každého nepřítele si musíte uchovat v hlavě.“

Schopnosti představují tu pravou strategickou výzvu. Hrdinové si mohou vybírat z šesti schopností. Speciální údery mají specifické statistiky a dopady a jejich realizace stojí určitý počet akčních bodíků. Jsou tady ohnivé nebo bleskové, klasicky sečné a mnoho dalších. Jednou provedete slabý útok, ale zase mnohočetný, jindy silný, zaměřený na jednoho soupeře, onehdy zase plošný, jenž zasáhne všechny nebožáky v dosahu. Nechybí ani různá povzbuzení či akce léčebné.

Variabilita je opravdu široká a důležitá je i návaznost zvolených komb. Jedním hrdinou například soupeře zapálíte, což drasticky zvýší poškození způsobené kombem druhého reka. Je potřeba si dobře zapamatovat, jaká poškození na toho kterého nepřítele platí a proti kterým je naopak odolný. Jedna příšera je náchylná k zásahům ohněm, ale blesky ji sotva škrábnou, případně jí dokonce zdraví dodají. Žádné nápovědy nečekejte, slabiny každého nepřítele si musíte uchovat v hlavě. A že typů monster je zde požehnané množství, asi ani netřeba zdůrazňovat.

Každý z vašich hrdinů navíc disponuje unikátním systémem posílení, která dále umocňují výši způsobených škod. Například bojovnice Maelle se v každém kole postaví do jiného postoje dle naposledy provedené akce. Ovládá postoj defenzivní, který zvyšuje obranné statistiky a snižuje obdržené poškození, ale problém jí nedělá ani ofenziva. Další parťák, příšerák Monoco, si náhodně před každou akcí pomocí kola štěstí vylosuje, jaké typy útoků budou posilněny. To samé v trochu jiné podobě platí pro každého člena týmu.

A to stále není vše. Na řadu totiž přicházejí ony tolik propagované real-time prvky v soubojích. Jakmile zvolíte některou z akcí, spustí se i efektní animace jejího provedení. Během této animace vás hra nabádá k tomu, abyste ve stanovený moment stiskli dané tlačítko a tím efekt úderu zvýšili. Pokud neuspějete, síla schopnosti se naopak sníží.

Pokud hraje soupeř, je možné se jeho úderu vyhnout. Stiskem klávesy ve správný okamžik uskočíte z dosahu jeho pařátů. Druhou klávesou lze podniknout protiúder. V unikátních situacích je možné použít výskok a při dalším, hrozivém a ničivém úderu lze čtvrtou klávesou provést stejně brutální obrácení útoku na jeho sesílatele.

Systém je to dost propracovaný a komplexní, ale též možná i trochu příliš překombinovaný. Přesto je bezpodmínečně nutné ho dokonale ovládnout. K tomu je potřeba si dobře nastudovat i útoky nepřátel. Jaké jsou jejich varianty a kdy je ta správná chvíle pro stisk tlačítka. Proč? Protože mnohá komba čítají třeba až 5 drtivých úderů, případně útočí plošně. Párkrát špatně uskočíte a váš hrdina skončí na márách. Daleko brutálněji je toto patrné u soubojů s bossy, kteří se různě potulují po světě a nesouvisí s hlavní dějovou linií. Ti totiž dost často pošlou vašeho reka (ale i celou partu) do věčných lovišť jednou jedinou ranou.

„Clair Obscur je organickou syntézou akčního a taktického přístupu“

Pokud tak očekáváte vysoce taktický zážitek, kde si každý váš krok můžete v klidu rozmyslet, budete zklamaní. Hra vyžaduje značný postřeh. Naopak, pokud hledáte precizní a akční soubojový systém ve stylu souls like her, budete asi zklamaní též. Kalkulování u správně zvolených akcí se nevyhnete. Clair Obscur nabízí organickou syntézu obou přístupů. A ač jsem si na soubojový systém musel zvykat, postupně mi přirostl k srdci. Přesto se bitka čas od času zvrhne ve zběsilé a frustrující mačkání všech možných i nemožných kláves.

Zásadní pro postup hrou je i RPG systém, ve kterém po každé úrovni rozdělíte bodíky do atributů a komb. Ty nejmocnější stojí i bodů deset, takže je potřeba s nimi nakládat s rozvahou.

Statistiky vám vylepší i všude možně se povalující artefakty. Každá z postav může nést až 3. Opět, správně zvolené artefakty se stávají mocnou zbraní. Nejenže mohou zvýšit rychlost nebo počet životů, též přidávají jednu unikátní schopnost. Například to, že daná postava bude vždy útočit jako první. Případně vám zvýší počet akčních bodů, zesílí ohnivé útoky, způsobí vzplanutí nepřítele a mnoho dalšího.

Zmíněné možnosti vylepšování vám nestačí? Máte štěstí, ještě nekončíme. Sbíráte také Lumeny, bodíky, které u každé postavy můžete investovat do schopností z artefaktů, které postava nemá na sobě. Ale díky těmto bodům můžete vlastnosti artefaktu využívat i tak.

Možností je i proto ohromná spousta. A to jsem ani nezmínil levelování zbraní, kosmetické úpravy hrdinů nebo třeba obchodování. Clair Obscur je zkrátka dost unikátní hrou, která nabízí ohromnou porci obsahu a je na ní vidět, s jakou péčí na ní tvůrci pracovali.

Potěší i parádní vizuál, jež nabízí velkolepé a nádherné scenérie, plné bizarních výjevů á la Alenka v říši divů nebo filmy Davida Lynche, případně malby surrealistů. V soubojích se nešetří efekty a dechberoucími komby s dost stylovou choreografií. Chytlavý je i soundtrack, který je plný retro melodií a zpěvných chorálů, jež umně dotváří celkovou atmosféru hry.

Technická stránka je stabilní a vyladěná. Jednou jsem se zasekl o objekt v prostředí a jedna příšerka se podivně prolínala se skalní stěnou, jiných chyb podobného charakteru jsem si během hraní nevšiml. Za větší chybu bych považoval jedině to, že v jedné chvíli se vaše parta rozdělí do dvou skupin. S jednou částí jsem podstoupil boj, kdy mě soupeř zpráskal jak prašivého psa. Hra mi ale nabídla, že bitku mohu dokončit se zbylými členy party, což jsem také udělal. Problém je, že dle scénáře byli tito hrdinové na míle daleko. V důsledku jde ale jen o drobnost.

Verdikt Clair Obscur Expedition 33 je silným herním zážitkem, který umně kombinuje chytlavý a propracovaný příběh, jenž je plný drsných zvratů, a žádná z postav si v něm nemůže být jista, že se dožije konce, s velmi propracovaným soubojovým systémem. Ten přináší mnoho možností, jak nepřítele pokořit a jak se vyhnout jeho ranám. Na první pohled se může zdát, že oněch funkcí je až moc a hrozí zahlcení záplavou informací. To ale není tak úplně pravda, jelikož jsou nové herní prvky s rozmyslem dávkovány během celého postupu, takže se s nimi sžíváte popořadě a není problém si na ně zvykat. Clair Obscur je tak pro mě příjemným překvapením, které ale kované stratégy může odradit svými real-time prvky, jež je bezpodmínečně nutné dokonale ovládnout. Případně si ještě můžete snížit obtížnost, čímž se ale notná dávka toho, co tuto hru činí tolik unikátní, vytratí.

Zdroj videa: Kepler Interactive