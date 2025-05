Recenze hry Days Gone Remastered. Ještě jedna jízda postapokalyptickým Oregonem

Sony pokračuje v remasterování her z předchozí generace konzolí. Days Gone po letech pěkně uzrál a nová verze přidává zábavný mód s nepřetržitým únikem před hordami, ale na rozdíl od Horizonu nepřináší tolik znatelný posun.

Plusy Lepší odrazy a nasvětlení Útok hordy je zábavný dodatek Příběh a komornější svět stále umí zaujmout Využití ovladače DualSense Minusy Upgrade grafiky není tak výrazný Zůstávají technické nedostatky originálu Delší načítací časy, než je u PS5 her zvykem 7 /10

Akční adventura pro PC a PS5 • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 189 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Oficiální české titulky

Days Gone je jednou z nových značek, kterou dvorní studia PlayStationu uvedla během života PS4. Nedá se říct, že by šlo o masivní úspěch, přece jen jsme o tomhle motorkářském postapu pořádně neslyšeli a nevypadá to, že by s ním mělo Sony další plány. Což je škoda, protože by si osobnější příběh Deacona St. Johna zasloužil pokračování.

Po šesti letech jsme se dočkali remasteru. Stále si myslím, že znovuvydávání jen pár let starých, lehce oprášených her je hlavně ždímačka na peníze, ale vylepšení prvního Horizonu mi ukázala, že to přeci jen smysl mít může. V tomhle se Days Gone ale liší, protože grafický pokrok není tolik výrazný. Kdybych měl vedle sebe obrázky z původní a remasterované verze, musel bych hodně rozmýšlet, který je který.

Hlavní rozdíl dělají lepší odrazy a nasvětlení světa. Díky tomu si více můžete vychutnat oregonské krajiny zalité sluncem a lépe vypadají i noční projížďky za svitu měsíce. Tomu též pomáhá vylepšené počasí. Days Gone už původně nevypadalo špatně, i když oproti ostatním exkluzivitám mu vizuálně trochu chyběla šťáva, což remaster alespoň trochu dorovnává.

Místo lepší grafiky bych si dokázal představit zlepšení v jiném smyslu. Věci jako v dáli doskakující lesy a jejich stíny, nebo tichý dabing zachráněných přeživších, jsou sice drobnosti, ale jejich vyřešení by přeci jen zlepšilo zážitek. Deek je také pořád občas zmatený, když po něm chcete akci. Při vylamování zámku kufrů aut se mi stalo několikrát, že jsem držel tlačítko a postava jen zmateně kroužila kolem.

Jak získat novinky v PC verzi Days Gone Remastered vyšlo samostatně jen na PlayStationu 5. PC hráči se ale také mohou pustit do nového módu. Budou si muset k základní hře dokoupit rozšíření Broken Roads, které stojí 10€, respektive 250 Kč. S ním do hry získáte Útok hordy společně s permadeath módem a režimem pro speedrunnery.

Možná jsem jen rozmlsaný ze Spider-Mana a dalších her s bleskovým načítáním, ale tady mi přišlo, že trvá podezřele dlouho. Nemusíte se bát, že u černé obrazovky prosedíte dlouhou dobu, stále je to jen pár vteřin. Ovšem když už tady máme konzole s SSD, očekával bych to trochu svižnější.

Days Gone se od původního vydání pro PS4 zlepšilo hlavně díky patchům, které jsou tady k dispozici už v základu společně s vedlejšími výzvami. K těm remaster přihazuje mód Útok hordy. Vyberete si postavu a jednu ze čtyř oblastí, kde musíte přežít, zatímco vás neustále nahání hordy freakerů. Herní smyčka funguje velmi dobře. Musíte být neustále v pohybu, hledat výbavu a bedny, které skrývají víc, než munici nebo novou zbraň.

Tady si ještě víc musíte hlídat benzín, protože se k němu jen tak nedostanete. Vedle dodatečných hratelných postav si s rostoucí úrovní odemykáte také modifikátory. Některé hraní ulehčí, ale oproti tomu získáte nižší skóre. Pár vám jich ho navýší za cenu znevýhodnění, jako je nižší účinnost léčiv.

Útok hordy je řádně intenzivní. I když vás mezi nápory freakerů nechává vydechnout, na průzkum máte maximálně pár minutek, než se přihrne další várka. A že jsou to várky pořádné. Je úplně jedno, že obyčejný freaker padne po jedné střele do hlavy. Když jich na vás běží 800, není moc čas na přemýšlení ani přesné míření.

Za ty dvě stovky, na které vás vyjde upgrade, pokud vlastníte verzi pro PlayStation 4 (pozor, nevztahuje se na verzi z PS Plus), je to slušná porce obsahu, která vás na pár hodin zabaví. Jestli máte Days Gone najeté od začátku do konce už z dřívějška, kromě Útoku hordy neočekávejte převratné novinky.

Je tady ještě jeden důvod, kvůli kterému mi remasterování Days Gone dává o něco menší smysl. Hra totiž už před lety dostala patch, díky kterému původní verze běží na PS5 v 60 FPS. Na vyšší snímkovací frekvence se v remasteru nedostanete, takže ani v tomhle ohledu nelze očekávat rozdíl.

V nastavení grafiky najdete tři režimy. S nastavením na výkon běží v rozlišení 1800p při 60 FPS, kvalita vytáhne rozlišení na 2880p při 30 FPS. Poslední režim využijí jen majitelé PS5 Pro. S ním se hra vykresluje v rozlišení 1584p, následně se obraz upscaluje do 4k přes PSSR opět v 60 FPS.

Alespoň, že si tvůrci v remasteru pěkně vyhráli s ovladačem DualSense. Během jízdy na motorce cítíte v rukách každý výmol a při sešlápnutí plynu musíte za trigger pořádně vzít.

Čím může Days Gone Remastered zaujmout, pokud jste ho ještě nikdy nehráli? Nabízí hlavně osobní příběh z doby postapokalyptické. Protagonista Deacon St. John se nesnaží zachránit svět, ani nalézt vakcínu, která by uzdravila zmutované freakery. Snaží se zkrátka přežívat, udržovat si přátelství a silné spojence, i když to zrovna nemusí být ti nejlepší lidé.

Ocenění zaslouží za komornější zpracování otevřeného světa. Nechápu moc smysl nafukování prostředí v některých sériích, když je ho většina prázdná. Oproti tomu je Days Gone stravitelnější a také je pro mě jednou z her, u kterých jen zřídkakdy používám rychlé cestování. Během jízdy narazíte na opuštěné základny plné cenných zdrojů a upgradů. Občas na cestě potkáte přeživšího, jindy jen vypálíte pár hnízd freakerů, aby bylo okolí bezpečnější a pár kladných bodíků u jednoho ze zdejších kempů za jejich likvidaci se taky bude hodit.

Verdikt Days Gone si zasloužilo další šanci, i když bych ji radši viděl jako pokračování či příběhový dodatek. Remaster vylepšuje grafiku skromně, znatelný skok jako u prvního Horizonu nečekejte. Pokud ale máte původní hru, nová verze za ty 2 stovky, na které vás vyjde upgrade, stojí hlavně díky novému hernímu módu, který výborně pracuje s akční částí hry a během intenzivního přežívání vás nenechá vydechnout.

Zdroj videa: Bend Studio