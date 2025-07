Recenze hry Donkey Kong Bananza. Výprava do zemského jádra, která boří žánrové jistoty

Plusy Ničení prostředí je návykové Kreativní design prostředí Proměny na různá zvířata a jejich schopnosti Přirozený průzkum světa Každá situace má několik způsobů řešení Minusy Občas chaotická kamera Nestabilní FPS v některých momentech Slabší bossové v úvodu 9 /10

Jako spousta fanoušků Nintenda jsem i já čekal, že novou generaci konzole odpálí další klasickou skákačkou s italským instalatérem. Místo toho přišel Donkey Kong, legenda, která měla spolu s Mariem premiéru ve hře z roku 1981. V předchozí generaci se na opičáka docela zapomnělo. Na Switch vyšly pouze vylepšené verze starších dílů. Bananza ale dlouhé čekání vynahrazuje úplně bez problému.

Hry s Donkey Kongem vždycky patřily mezi klasické skákačky, které nebyly úplně jednoduché. V tomhle se Bananza liší nejvíc. Ani zdaleka to není tradiční skákačka. Kongové se do plně trojrozměrného světa sice už podívali, a to ve hře Donkey Kong 64 z roku 1999. Od té doby se technologie značně posunuly a Nintendo se rozhodlo, že toho náležitě využije.

Pěsti řeší všechno

Cokoliv před sebou v herním světě uvidíte, můžete to pár ranami pěstí rozbít na padrť. Zničitelné prostředí ve hrách bylo velkou věcí v nejlepších letech série Battlefield, kde padaly celé mrakodrapy. Od té doby vývojáři upustili od experimentů s fyzikálními modely a spíš se zaměřují na realistickou grafiku. Bananza je jasný důkaz, že kolem zničitelnosti se dá vystavět hra, která se bezpochyby dostane mezi kandidáty na hru roku.

Rozmašírovat můžete úplně všechno. Každý materiál má vlastní tvrdost. Donkeyho pěsti na všechno nestačí, ale vždycky se najde nějaký způsob, jak se přes překážky dostat. I když si můžete proklestit cestu, kudy sami chcete, nedá se říct, že by se Bananza dala přímo rozbít. Tvůrci očividně počítali s tím, že každý na to půjde po svém a vytyčenou cestičku využije jen zlomek hráčů. Pro mě bylo nemožné, abych šel přímo za nosem k dalšímu příběhovému bodu, protože světy jsou doslova zaseté sběratelskými věcmi.

Do hraní se můžete pustit i ve dvojici. Kooperace tady funguje tak, že jeden hráč ovládá Donkeyho, zatímco druhý s Joy-Conem dostane na starosti Pauline. Její hlas je tak silný, že s ním umí leccos zničit. Ani tímhle způsobem Bananzu nerozbijete, maximálně si celý proces ničení o trochu urychlíte. Pro hraní s ratolestí je taková kooperace ideální.

Ještě jeden banán

Tím nejdůležitějším nemůže být nic jiného než banány. Jakmile jich seberete pět, získáte bodík schopností. Za ně si odemykáte bonusy, zvyšujete zdraví, sílu nebo vylepšujete speciální proměny. Sice je nepotřebujete sbírat všechny, ale když DK praští do země a okolo v zemi se rozsvítí ukryté banány, přece je tam nenecháte! To stejné platí pro fosilie, za které pro opičáka i jeho kámošku Pauline nakupujete oblečení.

To jsem se takhle probíjel od jedné věci ke druhé a zjistil jsem, že v jednom světě ani po pěti hodinách pořád nemám všechno a mlácení do písku a kamení mě pořád nepřestává bavit. Bananza má v sobě nezaměnitelné kouzlo, kterému velmi pomáhá responzivní a přirozené ovládání.

Oproti Mariovi je Donkeyho set schopností jiný, ale jakmile ho dostanete do rukou, pojede bomby bez problému i člověk, který běžně hry nehraje. Jediný problém při probíjení se zemí nastává ve chvíli, kdy se zamotá kamera. Vymotávat se z chaosu potom, co nevíte, kam se vlastně prokopáváte, je občas otrava.

Až do dna

A proč že to všechno vlastně děláte? DK do podzemí zamířil kvůli banánovým drahokamům. Tuhle delikatesu si pro sebe uzmula zlotřilá korporace, která vás stáhla s sebou do podzemí. Nedlouho poté se setkáváme s podivným kamenem, ze kterého se vyloupne zpěvačka Pauline. Tu si můžete pamatovat ze Super Mario Odyssey. V Bananze je to ale jen nesmělá malá slečna, která sice zpívá ráda, ale před publikem to ještě není úplně ono. Místo toho, aby se začali společně drápat na povrch, se vydávají do zemského jádra, kde jim bude splněno jakékoliv přání.

Paulinin hlas je ve hře zásadní. Když nevíte kudy kam, ukáže vám cestu dál. Mnohem důležitější jsou ale síly Bananzy, které vám propůjčí stařešinové žijící v různých vrstvách podzemí. I když jsme pod povrchem, vůbec to tak nevypadá. Hned první připomíná kousek světa z posledních dílů The Legend of Zelda. Hlouběji se dostane i do sněhové či jedovaté vrstvy. Velká chuťovka je také vrstva vytvořená z jídla.

Donkey Kong Bananza nemá problém překvapovat. Po 20 hodinách jsem si tak nějak myslel, že už se blížím ke konci. Místo toho mi naservíroval několik dalších vrstev, které byly zase něčím unikátní, ať už to je styl prostředí nebo herní mechaniky. Řada z nich je postavená okolo zmíněných sil Bananzy, díky kterým se DK může proměnit do několika různých forem. Při představení jsme viděli obří gorilu, létajícího pštrosa a rychlou zebru. Nebudu zbytečně prozrazovat, co dalšího uvidíte. Jen buďte připraveni, že Nintendo v předstihu ukázalo opravdu jen zlomek.

Jedna z věcí, kterou naopak ukázalo, je tvorba skulptur v samostatném módu, který využívá funkce myši. Kdybych nevěděl, že v Bananze má být, ani bych si ho nevšiml. V rohu úvodní obrazovky je zmíněný pouze maličkým písmem, dostanete se do něj stiskem pluska. Je přesně takový, jak bych čekal. Šikovný člověk dokáže vytvořit parádní díla, pro většinu hráčů to spíš bude blbůstka na jedno vyzkoušení.

BANANZA!

Donkey je celkem všestranný ve své základní podobě, ale síla Bananzy mu dává mnohem víc možností. Při proměně na obřího konga má větší sílu, takže mu nedělá problém rozmašírovat celou horu a jeho pěsti prorazí i kov. Zebra umí běžet po rozpadajících se površích a létající pštros... létá. Všechny tyhle pomůcky dávají hráči větší svobodu v tom, jak přistoupí k problémům. Můžete některé pasáže hrát jako klasickou skákačku. Ale proč si radši neprorazit tunel skrz podlahu nebo se problému úplně vyhnout a obletět ho ve pštrosí formě?

Sílu Bananzy nelze využívat do nekonečna. Po určité době vám dojde energie, kterou je potřeba dobít sběrem zlata. Nevybavuju si ale jediný případ, kdy bych jí měl nedostatek. I když je to mechanika, která osvěžuje hratelnost, v některých pasážích dělá hru až absurdně jednoduchou.

Souboje s bossy ve skákačkách jsou většinou tou slabší součástí a tady to v úvodu vypadá podobně. Když závěrečný souboj, který je překážkou v posunu do další zemské vrstvy, trvá 10 vteřin, člověk z toho ani nemá žádný požitek. Solidně to ale zachraňují závěrečné kapitoly, kdy je potřeba správně měnit síly Bananzy a rychle reagovat na to, co nepřítel tropí. Pokud by to na mladší nebo méně zdatné hráče už bylo moc, v nastavení si můžete přehodit na Assist mód, se kterým je hraní jednodušší.

Využívání proměn mi v úvodu přišlo jako podvádění, ale postupem času se mi dostalo pod kůži. Jakmile jich máte na výběr vícero, je radost s nimi experimentovat a vymýšlet různé způsoby, jak se dostanete k dalšímu ukrytému banánu. Jedinou věcí, kterou bych u nich upravil, je hudba. Každá proměna má vlastní skladbu, která se rozezní okamžitě, jak DK nabere jednu z forem. Jelikož jsem je využíval opravdu často, ve výsledku jsem slyšel stejnou hudbu stále dokola a pořádně si neužil soundtrack jednotlivých vrstev. Kdyby do nastavení přibyla možnost s vypnutím změn hudby, bylo by to ideální.

Tím nechci říct, že by soundtrack Bananza neměla povedený. Právě naopak. Nové melodie mi připadají jako spojení moderního stylu Nintenda s tím, co známe ze starších Donkeyho her od studia Rare. I na tuto éru je tady spousta pomrknutí. V úkrytech, kde si doplníte zdraví, hraje na gramofonu DK rap a v jedné z bonusových úrovní zní mix legendární skladby Stickerbush Symphony.

Na levely s výzvami narazíte v každé vrstvě několikrát. Jen pár z nich vás přenese do časů klasického 2D Donkey Konga, což je za mě škoda. Bananzu jsem si užíval naplno a hratelnost založená na ničení si mě získala, ale jakožto fanouška skákaček mě trošku zamrzí, že nový díl od plošinovky odbočil. Na druhou stranu ale v některých pasážích jasně ukazuje, že na své kořeny nezapomíná a jsem rád, že se Nintendo snaží vymýšlet něco nového místo toho, aby do všeho šli stylem “více téhož”, jak to v dnešní době dělá nemálo společností.

O mílový krok

Jelikož se mi hra do rukou dostala až po vydání, četl jsem si první reakce od ostatních recenzentů a fanoušků. Zahlédl jsem i pár takových, které tvrdily, že je Bananza nehratelná kvůli brutálním propadům snímků a že Switch 2 nakonec žádný pokrok ve výkonu nepřinesl.

Větší nesmysl jsem už dlouho nečetl. Snímková frekvence není dokonale stabilní, rezervy má třeba ve foto módu nebo při otevření mapy, kde se terén v reálném čase mění podle toho, které části jste zbourali. Ale při hraní je to tak z 95 % bez problému.

Občas se hra zakucká, když je na scéně více efektů, třeba při sběru velkého množství zlata. Jediná chvíle, kdy jsem si řekl, že tohle už je trochu moc, je jeden z bossfightů. Což je slušná bilance na to, kolik obsahu Bananza nabízí.

Posun je vidět také na grafice. U většiny her pro první Switch jsem si stěžoval na rozostřené hrany. Jeho nástupce tohle vyřešil a prostředí i postavičky jsou uhlazené. Stylizaci z mého pohledu není co vytknout. Někdo si sice potrpí na to, aby hry vypadaly co nejvíc realisticky. Já raději preferuju výtvarné zpracování a design úrovní, nad kterým se někdo dobře zamyslel. A že zrovna Bananza má tohle všechno promyšlené do nejmenších detailů.