Recenze hry Donkey Kong Country Returns HD. Chytlavá plošinovka i ve své třetí iteraci

Na to, jak je tenhle opičák populární, mu Nintendo v generaci Switche nevěnovalo moc prostoru. Proto je dobrou zprávou i taková věc, jako třetí verze stejné hry. Skvělá skákačka je to i tentokrát, ale Donkey Kong by si určitě zasloužil víc.

Plusy I tentokrát je to výborná skákačka Jednodušší mód pro méně zdarné hráče Možnost hraní v kooperaci Ikonický soundtrack Design levelů Minusy Osekání grafických efektů Žádný přidaný obsah Pouze lokální kooperace, online chybí 7 /10

Plošinovka pro Nintendo Switch • Cena: 1 499 Kč • Singleplayer a kooperace • Věkové omezení: 3+ • Bez oficiální češtiny

Donkey Kong byl u samotných začátků Nintenda. Byl to právě on, kdo Mariovi posílal do cesty sudy, kterým se musel vyhýbat. Od té doby si střihnul hlavní roli v několika sólovkách. Country Returns není žádnou novinkou. Původně tenhle díl vyšel už v roce 2010 na Nintendo Wii. O tři roky později se dostal na kapesní 3DSko, kde jsem se s ním osobně setkal poprvé.

Na Switch se hra dostává ve vylepšené verzi, která se od ostatních liší převážně grafikou. Stylizovaná skákačka běží naprosto plynule bez jakýchkoliv záseků v maximálním rozlišení, které Switch nabízí. Oprášení jí prospělo a vypadá skvěle jak při hraní v handheld módu, tak v doku připojeném k větší obrazovce.

Nebudu ale lhát, čekal jsem trochu víc. Country Returns HD je jeden z těch chudších portů, se kterými se Nintendo za poslední roky vytasilo. Což o to, pohled na jednotlivé úrovně odehrávající se v odlišných prostředích je pěkný a design levelů se mi tentokrát líbil snad ještě víc, než kdy jsem poprvé hrál před lety kapesní verzi. Jenže HDčko nedělá ve všem takové pokroky, jaké byste očekávali.

Fanoušci začali rozebírat drobné odlišnosti oproti původním verzím už od představení prvního traileru. Jde například o efekty ohně, nasvětlení v některých úrovních nebo mechaniky při hraní v kooperaci, kdy současně mohli na hlavu nepřítele dopadnout oba hráči, zatímco nyní se odrazí jen jeden a druhý zahučí do propasti.

Pokud pro vás bude tato verze premiérou, nemáte šanci si ničeho všimnout. Vlastně ani mně samotnému tyto drobnosti většinu času ani nepřišly na mysl. Rozhodně ale zamrzí, že když už Nintendo pracuje na vylepšené verzi, kterou navíc prodává za plnou cenu, má potřebu některé věci nedotahovat.

Nevšední opičárna

Stylem je Donkey Kong obecně trochu jiná plošinovka, než byste u Nintenda čekali. Mario a jemu podobní jsou oproti dobrodružstvím opičí rodinky vcelku brnkačka. Při hraní Country Returns se rozhodně obrňte trpělivostí, protože v rámci žánru jde o náročnější záležitost. Mohou za to nejen složitější skákačkové pasáže, ale také ovládání je jiné. Opičák má při každém pohybu určitou setrvačnost, se kterou se musíte naučit pracovat.

Jakmile tomu přijdete na kloub, hned to jde lépe, ale vyhráno není. Nikdy nevíte, co si pro vás designéři úrovní připravili. Támhle pod vámi spadne podlaha, tady zase musíte přeskákat propast po hlavách nepřátel. Donkey navíc nemá žádné power-upy. Bohatě si ale vystačí se skákáním, kutálením a mocnými údery pěstí do země. A foukání také přijde vhod.

Pokud by to na vás bylo přeci jen trochu moc, HD verze přidala Modern Mode. S ním bude mít Donkey v základu více životů a v obchodě u dědy Cranky Konga si můžete nakoupit více pomůcek. Country Returns se tak otevírá i méně zdatným, či mladším hráčům, kteří by s náročnějšími úrovněmi mohli mít problémy. A že tady takových najdete celou řadu.

Obsahem a jeho náplní se nic nemění oproti předchozím verzím. Donkey Konga vytrhne ze sna nemilá událost. Jakési oživlé hudební nástroje vtrhly na jeho ostrov a zhypnotizovaly všechna zvířata. Ta jim nyní slouží, a dokonce si dovolila sáhnout i na Donkeyho zásobu banánů. Na něj samotného hypnóza nezabírá, a tak se spolu se svým synkem vydává své banánové bohatství získat zpět.

Právě za mladšího opičáka jménem Diddy Kong bude hrát další hráč, pokud se k vám připojí v lokální kooperaci. Další věc, která zamrzí. Online si s kamarádem Country Returns nezahrajete. Což je škoda, protože v kooperaci jsou podobné hry vždycky větší zábava. Pokud se chystáte hrát ve dvojici, Diddyho by určitě měl dostat do rukou ten méně zdatný. Díky raketě na zádech totiž může na chvíli levitovat ve vzduchu, než spadne dolů.

Diddyho pomoc oceníte i v případě, že budete hrát sólo. Když na něj narazíte, vleze Donkeymu na záda, díky čemuž získá dva životy navíc a také mu propůjčí schopnosti jeho raketového batohu. I kratičký moment vznášení se ve vzduchu vám častokrát vytáhne trn z paty.

Tajemství na každém kroku

Ostrov, ze kterého musíme vykopat proradné hudebniny, je rozdělený na tematicky laděné oblasti. Jednoznačně nejvíc mi sedí počáteční džungle, ale i továrna na výrobu zlosynů má něco do sebe. Nejlepší jsou ale rozhodně levely s unikátními mechanikami. Jednou je všechno jako v mlze. Několikrát se také proletíte na raketovém sudu. V ohledu estetiky jasně vedou úrovně při západu slunce.

Pokud máte v plánu vysbírat opravdu každou drobnost, určitě to bude chtít víc než jeden průchod. Obzvlášť puzzlíky umí být dobře schované. Také můžete narazit na nepovinnou specialitku. Tím mám na mysli ještě náročnější úrovně, které musíte od začátku do konce projít na jeden zátah. Odměnou vám bude barevný krystal. Když je získáte všechny, otevře se vám tajemný chrám. I když tedy od začátku do konce dorazíte za nějakých 12 hodin, může se to se vším všudy pěkně protáhnout.

Když je řeč o Donkey Kongovi, nesmím opomenout zmínku o skvělé hudbě. Na Country Returns sice pracoval skladatel Kendži Jamamoto, ale využil hlavně již zaběhlé motivy ze starších dílů. Právě díky tomu v některých úrovních uslyšíte ikonické melodie Davida Wise a Eveline Novacovic. Pokud nevěříte, že i plošinovka může mít nezapomenutelný soundtrack, poslechněte si třeba Stickerbush Symphony nebo Forest Interlude.