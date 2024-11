Recenze hry Dragon Age: The Veilguard. Návrat slavné fantasy série baví, ale selhává v detailech

Dlouhých 10 let jsme museli čekat na pokračování populární, ale i kontroverzní série a dozvěděli se tak, jak dopadl zlovolný padouch Solas, potažmo celý zdejší svět, jež se opět ocitá na pokraji totálního kolapsu a zničení.

Plusy Výborně podaný příběh Množství obsahu Pěkně zpracované mapy Frenetická akce Zajímaví společníci Minusy Občas škaredá grafika Malé nedokonalosti v pohybu či prostředí Zpočátku lze narazit na nevyvářenou obtížnost 8 /10

RPG pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 500 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Na českém internetu si nešlo nevšimnout, jaké pozdvižení vydání The Veilguard vyvolalo. Ono to ale v zásadě platí o celém herním světě. Stačí se například podívat na komentáře pod videem s recenzí na renomovaném webu IGN. Nejen hra, ale i ti, kteří hře dávají vysoké hodnocení, to od hráčů schytávají ze všech stran. Ať jde o zběsilé výkřiky kritizující woke propagandu či přeci jen o něco relevantnější hlasy, které podezřívají EA ze snahy ovlivnit novináře, aby hře dali lepší hodnocení, než si opravdu zaslouží.

Ano, i my jsme dostali klíč ke hře až po vydání, což ale není zase tak neobvyklé. Proto se i recenze zpozdila. Navíc je nové Dragon Age pořádný macek, jehož zdolání vám zabere pořádnou porci času. Ke hře jsem přistupoval bez předsudků, kritické hlasy jsem ignoroval. Snažil jsem se na hru nehledět skrze ideologické klapky na očích.

Hlavní otázkou proto bylo, zda mě nové Dragon Age baví. Zda jde o dobrý a propracovaný titul, který studio Bioware po letech strádání vrátí opět na vrchol. Druhým dechem dodávám, že jsem ze série Dragon Age hrál a dohrál všechny díly. A nepřekvapivě se mi nejvíce líbil díl první, který byl taktičtější, staromódnější a zároveň i dospělejší, než jeho následovníci.

Jak tedy v mých očích The Veilguard dopadl? Jedním slovem - obstojně. Nejdříve je ale nutné si uvědomit, že tato série nikdy nebyla o tom, že každý další díl nabídne více téhož s vyleštěnější grafikou a několika málo novými mechanismy a inovacemi. Každý díl přišel s unikátní a osobitou vizí, skrze kterou na tento fantasy svět pohlížel. Od taktického temného RPG přes stylizovanou přímočarou akci až po mnohem epičtější a rozmáchlejší Inquisition. A ač mi nejvíce seděl právě díl první, oceňuji kreativitu tvůrců a jejich snahu dát hráčům vždy něco nového, odlišného.

The Veilguard není výjimkou. Opět k látce přistupuje po svém. Jde o hodně akční RPG s důrazem na příběh, na postavy a na efektní a stylové souboje. Pokud bych měl hru přirovnat k nějakému popkulturnímu produktu z nedávné doby, byly by to filmy od Marvelu. K některému lepšímu dílu, jako Iron man 3 nebo Strážci Galaxie.

„Pryč jsou hlubší a temnější tóny. Na nějaké přesahy se tvůrci rozhodli rezignovat úplně.“

Pryč jsou hlubší a temnější tóny. Na nějaké přesahy filosofické, politické či sociální se tvůrci rozhodli rezignovat úplně. Na oplátku nám dávají osudovost, nekončící akci a velmi dobře podaný a chytlavý příběh, který je plný zrady, obětování, těžkých voleb a dalších sexy stylových propriet. Jde zkrátka o čistokrevnou zábavu, která si na nic více nehraje. A právě v tomto nové Dragon Age exceluje.

Osobně dávám přednost RPG hrám typu Pillars of Eternity, Tyranny nebo Planescape. Na druhou stranu musím uznat, že The Veilguard mě přikoval k monitoru a nemohl jsem se od něj odtrhnout. Odhalovat nová a nová tajemství zdejšího světa, nové schopnosti a předměty, to vše mě neustále pohánělo kupředu a motivovalo k dalšímu hraní. Což je prostě něco, co ne každá hra dokáže.

Nejprve si v dost detailním editoru vytvoříte svého hrdinu. Na výběr máte rasu elfa, člověka, trpaslíka a qunari, a také to, k jaké frakci se hlásíte a jakou minulost máte za sebou. Pak se již vrhnete do samotného hraní.

Příběh částečně navazuje na Inquisition, ale pokud jste předchozí díl nehráli, úplně to nevadí. Snažíte se zde totiž dostihnout Solase, padoucha z minulého dílu. Ale již na začátku se na scéně objeví jiní arcizloduši, staří elfští bohové, kteří se snaží zotročit celý širý svět. V čemž jim samozřejmě musíte zabránit.

Na tento konflikt nebudete sami. Postupně do vaší družiny přibývají noví členové. Ti mají své speciální schopnosti, ale také svou historii a unikátní charaktery. Celkově zde vaši společníci hrají mnohem větší roli, než je obvyklé. Krom hlavních a vedlejších úkolů tu tak dost často řešíte i problémy svých kamarádů.

Každá postava má propracovaný dějový oblouk, který je vyplněn mnoha úkoly. A velmi často nejde jen o výplň prázdnou, klasické chození sem a tam, případně o sterilní souboje s nějakým zloduchem. Tato zadání si svou komplexností nezadají ani s úkoly z hlavní dějové linie, což je u her tohoto typu stále poměrně neobvyklé.

Se svými svěřenci pak zavítáte do mnoha rozličných lokací. Do velkoměst, elfských ruin, temných podzemních tunelů, smrdutých bažin, strašidelné nekropole či podvodního vězení. Lokací je mnoho a často se do jednotlivých map budete vracet. Naštěstí se ale tato místa nerecyklují stále dokola.

Posunem v ději se odemykají další cestičky, nové dosud neobjevené lokace či skrytá zákoutí světa. Celkově v The Veilguard nenajdete klasický otevřený svět. I když dané lokace můžete celkem svobodně procházet. Jde ale spíše o omezenější prostředí, které se teprve v průběhu hraní rozšiřuje.

„Příběh je dynamičtější, sevřenější a je vidět, že je na něj kladen větší důraz.“

Popravdě mi tento přístup vyhovoval. Příběh je tím pádem mnohem dynamičtější, sevřenější a je vidět, že je na něj kladen větší důraz. K tomu přispívá i dobře zpracovaný design misí. Jednou procházíte defacto koridorem, ve kterém ničíte nekonečné hordy nepřátel, což následně vyústí v tuhý souboj s bossem. Poté si můžete trochu oddechnout a s jedním vaším společníkem se třeba procházet po hřbitově.

Tyto změny dynamiky oceňuji. Akce se vám tak nepřejí. Klidné pasáže střídají ty soubojové, abyste následně spíše jen prozkoumávali svět a hledali ukryté poklady. Díky této pestrosti se nebudete nudit.

Hodně specifický a pozměněný je soubojový systém. Ten je mnohem akčnější a zběsilejší, s mnoha efekty a stylovými komby. Vy přímo ovládáte pouze svého reka. Útočíte na blízko, skládáte komba, ale též lze střílet na dálku. Dále tu jsou speciální schopnosti, které lze vždy čas od času použít, nechybí ani jeden extrémně silný úder, jež vyřadí i otrlejší zlosyny.

Využijete ale i společníky. Stiskem klávesy lze totiž hru pozastavit a zadat kumpánům příkazy. Jde hlavně o použití jejich speciálních úderů, případně vás též mohou nějakým tím kouzlem posilnit. Nejdůležitější je ale zřetězení komb několika postav, což přináší další bonusové poškození.

V soubojích je vše podřízeno neutuchají a rychlé akci. Komba vypadají stylově, efekty jsou dechberoucí. Ani se nemusíte příliš starat o parťáky, jsou totiž nesmrtelní. Zemřít můžete jen vy. Bohužel, akce je občas docela dost nepřehledná. Stačí, když na vás naběhne větší množství nepřátel spolu s bossem. Na obrazovce se tak objeví změť pajduláků, efektů kouzel a spousty dalšího. Což může vést k dezorientaci. Přesto jsou souboje zábavné a omrzí se až u konce hry.

Dobře zpracovaný je sběr předmětů. Těch je jen omezený počet. Pokud ale naleznete stejnou věc, kterou již máte v inventáři, pak se jaksi propojí a zvýší se její úroveň. Tím odpadá otravné sbírání stovek předmětů a jejich následné přeprodávání obchodníkům. Zbraně a výbavu máte neustále v inventáři, ale jejich statistiky se postupně vylepšují a je jen na vás, které budete preferovat. Jde o systém, který rozhodně zjednodušuje správu vašeho majetku a činí ji přehlednější.

Co naopak zaslouží kritiku, jsou jisté nedotaženosti v pohybu nebo celkově ve zpracování okolního prostředí. Vašimi společníky můžete procházet, jako by byli nehmotní. Krkolomný je i samotný pohyb, zejména skoky. Ty jsou dost nemotorné a často tak například nechtíc spadnete z útesu. Blbé je, pokud spadnete do vody. Váš hrdina totiž neumí plavat a tak se po takovém pádu o chvilku později objevíte opět na okraji srázu.

„Averze vůči vodě často vyústí i v takřka komické situace, kdy se utopíte v každé větší louži.“

Tato rekova averze vůči vodě často vyústí i v takřka komické situace, kdy se utopíte v každé větší louži. Někdy je možné do vody vstoupit a neutopit se, jindy vás ale i malá vodní plocha nemilosrdně popraví. Další nedomyšlenost je oheň. Často narazíte na ohniště. Pokud si do plamenů stoupnete, nic se nestane. Životy vám neubydou. To samé platí o pádech z výšky. V posledku jde o maličkosti, ale právě takové maličkosti, kdy je vidět, že se tvůrci nad každým detailem zamýšlejí, dělají z dobrých her ty nejlepší. V tomhle směru jsem byl tedy zklamán.

Trochu jsem měl problém i s nevyváženou obtížností. Zpočátku mnohdy narazíte na vedlejší úkoly, kde budete čelit dosti tuhým nepřátelům s i násobně vyšším levelem. Pokud se například na 15. levelu postavíte zlobrovi na 35, brutálně vás seseká. Jenže hra na to, že je nepřítel nad vaše možnosti, nikterak dopředu neupozorní. Zjistíte to až přímo v boji. Nebylo by od věci přidat k takovýmto úkolům i doporučený level vaší postavy.

Výhrady bych měl i ke grafice. Ta je notně stylizovaná, což není na škodu. Modely hlavních postav jsou zpracovány velmi detailně a pohledně. Mimika je parádní a namluvení postav je na nejvyšší úrovni. Některé prvky v prostředí jsou na tom podobně. Jindy ale objekty působí dost hranatě, odfláknutě a podřadně. Naopak hudebnímu doprovodu a zvukovým efektům nelze nic vytknout.