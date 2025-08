Recenze hry Dune: Awakening. Přežití je v tomto světě pouze fantasmagorie, koření vládne všem

Plusy Dobře zpracované survival mechaniky Příjemné craftění bez nutnosti přílišného grindu Pocit smrti na každém rohu Uspokojivá progrese Minusy PvP část za moc nestojí Někdy je mapa až příliš veliká Místy hloupá AI nepřátel 8 /10

MMO hra o přežití pro PC • Cena: 1 230 Kč • Multiplayer • Věkové omezení: 18+ • Bez oficiální češtiny

Osobně nemám ani takový vztah ke značce jako spíš k žánru survival a MMO her. Duna pro mě byla spíš takový bonus a světe div se, je to dobrý survival, MMO už trošku méně.

Pojďme se nejdřív podívat na přežívání. K dispozici je hned od začátku docela široká škála materiálů i způsobů, jak s nimi pracovat. Duna krásně zvládá dávat hráči najevo jeho progresi. Postupujete rychle, stabilně a nese to i své ovoce. Práce s materiály a výroba je základ celé hry. Těžíte, upravujete, stavíte. Co mě opravdu u Awakeningu těší, je fakt, že není potřeba šesticiferné číslo u materiálu, abyste mohli postavit dům.

Stavění a celkově crafting nepracuje s takovou kvantitou materiálů jako to je v jiných titulech spadajících mezi hry o přežití, pokud vynecháme úplný endgame. Je to jedna z nejlepších věcí, co je. Nemusíte mít strach přesouvat svou základnu na lepší místo nebo se obávat, že nebudete mít na přístavek dostatek zdrojů. Horší je to už trošku s pokročilejšími materiály například na výrobu výzbroje. Ale pravidlo stále platí, že je to byť o trošku ale stále menší kvantita nutného materiálu.

Pokud jde o pocit survivalu jako takový, tak Duna válí. Dlouho jsem nezažil hru, kde bych měl takový pocit neustálého nebezpečí jako tady. Nejen, že na vás čeká všudypřítomná potřeba pít, také vás dosti rychle sežehne slunko nebo sežere písečný červ.

Například písečný červ má svou vlastní mechaniku, která funguje velmi dobře. Pokud jdete po otevřené písečné pláni, při vytváření přílišného hluku si k vám jednoduše najde cestu a slupne vás jako malinu. Buď musíte být dostatečně rychlí, nebo tiší. Nejlépe oboje dohromady. Stejně tak vám na krk neustále dýchá sluneční žár. U toho sice nejde o hluk, ale pokud si nedáte pozor, sežehne vás pěkně rychle a zároveň vás naprosto dehydratuje, což nás přivádí k vodě, která je nepostradatelnou součástí vaší snahy o přežití.

Dá se získat několika způsoby, což u tak prosté věci není samozřejmostí v každé hře. Ne všechny varianty jsou sice voda v pravém slova smyslu, ale k přežití to stačí. Nejjednodušší způsob je pití z konkrétních rostlin, přidá to sice málo, ale lepší než nic. Trošku lepší a časově efektivnější metoda je sbírání vlastního potu do nádobky ve speciálním obleku. Co si budeme, potíte se v poušti docela dost, takže o pot nebudete mít nouzi. No a asi ten nejlepší způsob jak vodu efektivně produkovat, je pomocí krve padlých nepřátel. Stačí si vyrobit přístroj, který krev extrahuje, a pak další, který ji přemění na vodu.

Relativně rychle se dostanete úvodními krůčky, kterými vás provází i příběh. Ten neurazí, ale také se nejedná o žádnou scenáristickou fantazii. Prostě takový všudypřítomný příběh v survival hře tak, jak ho známe. Po uvedení do mechanik a základních pravidel v úvodní oblasti na mapě se dostanete do dalších a dalších oblastí, kde každá skýtá trošku jiná nebezpečí.

Nebezpečí, které ovšem nikdy nezmizí, jsou nepřátelé v podobě banditů. Musíte se s nimi samozřejmě i nějak vypořádat, k tomu slouží na můj vkus poměrně omezený arzenál buď střelných nebo sečných zbraní. Boj jako takový je ovšem dle klasické formule moderních RPG, takže nečekejte žádnou zásadní změnu. Proč to měnit, když to funguje, že? Naštěstí vám v boji nepomohou jen zbraně, ale také speciální schopnosti vaší postavy. Ty se liší podle toho, jakou třídu a jaké schopnosti si zvolíte. Někdo se specializuje na boj zblízka, někdo na boj na dálku.

Co se týče nepřátel, ne vždy patří mezi nejostřejší tužky v penále. AI umí někdy pozlobit a dokáže z vcelku jednoduché potyčky svým prazvláštním chováním udělat cirkusové představení. Není to ovšem věc, která se děje na pravidelné bázi, a tak se jí většinou spíše jen zasmějete, než že byste z toho chytali zlost.

Na začátku jsem zmínil, že se nejedná pouze o survival, ale i MMO titul. V čem přesně ty MMO prvky spočívají? V každé fázi své cesty narazíte na jiné hráče, jejich domy nebo dopravní prostředky. Můžete s nimi i interagovat například chatem, nebo obchodní nabídkou, anebo v pozdější fázi, nebo doslova v endgame, i pomocí zbraní. Dune: Awakening obsahuje PvP. A ne, není příliš dobré. Má na tom podíl hned několik faktorů.

Jeden z nich je například to, že soubojový systém sice funguje dobře na AI, ale na boj s živým oponentem už mi to tak fantastické nepřišlo. Problém by ovšem nebyl v samotném PvP jako takovém, ale spíše v oblasti, kde je situováno a co tam musíte dělat. Abyste měli v PvP nějakou šanci, potřebujete nejlepší vybavení. Materiál na špičkovou výbavu naleznete v oblasti Deep Desert, což je právě ona oblast s povoleným PvP. Což znamená, že abyste vůbec měli nějakou šanci proti lidem, kteří se tam vyskytují, musíte v oblasti, kde na vás už číhají, vytěžit a zpracovat materiál, což je prostě z principu blbost.

Nehledě na to, že Deep Desert je tak z 80 % poušť a až ten zbytek je schůdná půda, kde na něco můžete narazit. Tento problém jsem obecně zaznamenal docela často a u všech oblastí. Písečné neboli pusté části jsou příliš velké a užitečné části mapy jsou zase malé a daleko od sebe rozdělené oceánem písku. Je to akurátní k předloze? Asi ano. Je to dobrý designový tah? Podle mě nikoliv.