Recenze hry EA Sports FC 25. Konečně pořádný fotbal

Nedošlo sice k revoluci, ale konečně mám pocit, že se autoři zaměřil na to, abychom my hráči měli dobrý pocit z předvedeného fotbalu.

Plusy Nové možnosti nastavení taktiky Grafická prezentace na špičkové televizní úrovni Zábavný režim kariéry Důraz na realistický průběh zápasu Minusy Zabugované menu a zamrzání hry Další ztráta významných evropských lig 8 /10

Sportovní hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch ● Cena: 1 899 Kč ●Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Oficiální české titulky

Každý fotbalový fanoušek tuto rutinu už dobře zná. Léto skončilo, přestupová okna uzavřena a vy si říkáte, že letos to určitě vyjde a dostaneme nový fotbal. Anebo taky ne a bude to zase pouze přeleštěná hra z minulého roku za plnou cenu. Světe div se, letos po velmi dlouhé době může srdce fanouškovo zaplesat.

Přepracovaná dynamika hry

Poté, co společnost Konami sabotovala Pro Evolution Soccer přechodem na podivný model eFootball, museli si fotbaloví fanoušci vybrat mezi arkádovou hratelností série FIFA, anebo tabulkovým gulášem ve Football Managerovi. Toto schizma zanechalo hráče hledající přístupně realistický fotbal osiřelé a mnozí z nich dokonce na fotbal zanevřeli. Nejnovější titul od EA však působí jako návrat v plné síle, a pokud přemýšlíte, že si nazujete virtuální kopačky, je tento ročník nejlepší volbou.

Nejvýraznější změnou, která mě okamžitě zarazila v pozitivním slova smyslu, je způsob běhu, resp. sprintu hráče s míčem u nohy. Přihraj a běž, co ti síly stačí, byl recept na úspěch už více než deset let v předchozích ročnících fotbalu od EA. Vybrali jste si rychlého hráče, nasadili ho na křídlo, dvě, tři přihrávky, průnikový míč, který žádný obránce nemohl rozumně stíhat, a bylo hotovo. Nyní hráči po úspěšné přihrávce výrazně zpomalí, někdy možná až příliš.

Můj dojem je prozatím takový smíšený. Souhlasím s tím, aby hráči neběhali jako roboti s přilepeným míčem u nohy a je dobré, že i ti nejšikovnější jsou pro obránce zvládnutelní. Jenže mi přijde, že to vývojáři pojali padni, komu padni. Jedna věc je zpomalit rychlonohé čutálisty, jenže u střelců, kteří jsou spíše silově zaměření, jako Kane nebo Lewandowski, došlo prakticky k jejich nepoužitelnosti, protože jsou až příliš neobratní.

Poznávání základních systémů od píky

Hra se do značné míry stala náročnější, protože nestačí nakopávat dlouhé balony, ale musíte si vytvořit prostor pro přihrávku a přimět spoluhráče, aby ho zužitkovali. Mohlo by se zdát, že když se samotná hra zpomalila a úspěch slaví postupný útok, bude obranná hra jednodušší. Opak je pravdou.

Křivka zvládnutelnosti úspěšné obrany se stala strmější a zejména u stoperů je cítit jejich větší fyzickou váhu i sílu při soubojích. Problém nastane, když si nenačasujete obranný zákrok přesně, čímž bezpečně vytvoříte zmiňovaný volný prostor pro útočící hráče. Pokud dojde na nejhorší, můžete se letos spolehnout na brankáře, kteří chytí to, co by běžný profesionál měl chytit a v některých případech se blýsknou excelentním zákrokem, kterých naštěstí není tolik, aby ovlivňovaly celkový vývoj hry.

Můžeme si být jistí, že EA vydá v průběhu sezóny množství záplat, které hru budou dále vyvažovat, ale prozatím se FC 25 jeví po herní stránce jako velmi povedený a odklání se od arkádového pojetí k tomu taktičtějšímu.

„I laik se dozví, co znamená tvůrce hry nebo falešný obránce, aniž by potřeboval Wikipedii.“

Novinkou, která byla hlasitě prezentována už před vydáním, jsou přepracované taktické pokyny. Hráčům na hřišti můžete přidělit určitou roli, která odpovídá pozici a charakteristikám. Každá pozice má několik volitelných kombinací, které jsou navíc dobře popsány, takže i laik se dozví, co znamená tvůrce hry nebo falešný obránce, aniž by potřeboval Wikipedii.

Můžete pro každého svěřence zvolit funkci dle libosti, ale většina těch lepších hráčů má již ke své přirozené roli přidané znamínko + nebo ++, což vám má indikovat, co je pro daného hráče nejlepší volba. Např. Lewandowskému se určitě více hodí navolit roli hrotového hráče, který má pokyn dostávat se za obranu, než toho, který se musí vracet pro balóny.

Dominuje Kariéra a nový Rush baví

EA Sports měli ve zvyku vymýšlet režimy bez delší životnosti. Příběhová Journey přežila dvoje vydání, Volta byla špatnou parodii na cokoliv spojeného s fotbalem a FIFA Street si vybaví málokdo. Letošní novinkou je režim Rush, který si užijete offline i online.

Přistupoval jsem k němu jako ke všem novinkám, tedy skepticky. Hraje se 5 proti 5 s menším hřištěm, jinou dynamikou pohybu a kratší hrací dobou. V online režimu se k vám můžou připojit další hráči a musím uznat, že úvodní nechuť vystřídal uznalý souhlas, že takto bych si uměl představit volnou formu fotbálku, hranou jen tak pro srandu s kámoši.

Ostatní režimy zůstávají bez větších změn, ale letošní Kariéra si zaslouží pozornost. Základy se nemění, ale konečně má plnění úkolu a čtení emailů nějaký smysl. Navíc zůstává tento režim jako ten nejlepší výukový program pro začínající hráče. Pokud s fotbalem začínáte, nebo jste měli dlouhou přestávku, výrazně doporučím si kariéru projít. Forma tréningu je rychlá a zábavná, a kromě vylepšování statistik vašeho hráče se postupně učíte herní mechaniky.

Herní manažeři ani letos nepřijdou zkrátka, k dispozici je většina lig a klubů. Musíte však brát v potaz, že při porovnání s Football Managerem se jedná o jednodušší zábavu, což třeba mě osobně velmi vyhovuje.

I letošní ročník se nemůže obejít bez kartičkového režimu Ultimate Team, který představuje z pohledu příjmů společnosti EA významnou položku. Vyjma implementované novinky Rush se prakticky nemění. Skládáte vysněný manšaft a soupeříte o odměny za úspěchy dosažené v divizích.

Utrácet, nebo neutrácet peníze, je na každém z vás. EA v minulých rocích čelila velké vlně kritiky i z řad oficiálních úřadu a poslední roky je Ultimate Team více přístupný hráčům, kteří nechtějí utrácet reálné peníze. Tím chci říct, že lze vytvořit poměrně slušný tým pouze hraním s troškou šikovnosti.

Grafické ztvárnění je top

Grafická prezentace je opět na té nejvyšší úrovní, což již představuje určitý standard u EA, na který jsme zvyklí. Letos tuto pomyslnou laťku nastavuje zase o něco výše. Komentář je dynamický a zajišťují ho skuteční veteráni přenosů ve všech světových jazycích a na vlastní kůži pocítíte rozdíl v intenzitě publika na jednotlivých stadionech.

Kamery se střídají a záběru je obrovské množství - na rohové kopy, na dav v hledišti, na střídaní, fauly, góly, VAR. Zkrátka při každém přerušení hry se kamera zaměří na nějaký detail ze hry, což maximálně přibližuje atmosféru televizního přenosu.

Nejslavnější hráči jsou nasnímaní skoro realisticky, ale letos se dostalo i na méně známe hráče, kteří díky technologii zvané tajuplně Cranium nevypadají tak uměle, i když k foto realitě mají ještě daleko.

Pokažené menu a zamrznutí hry

Největší výtku pro letošní ročník jsem si nechal na konec. Není mi totiž jasné, jak se vývojářům podařilo vytvořit hru, která v graficky náročných scénách běží jako po másle, ale v menu se zasekává. Několikrát jsem se uklikl v menu jenom proto, že moje prsty byly rychlejší, něž pohyb na obrazovce.

Tenhle nešvár bych snad ještě nějak překousl jako rovněž pár grafických glitchů. Co však odpustit nelze, je nekonečně zamrzávaní hry. Ani nespočítám, kolikrát jsem byl nucený restartovat hru, která zamrzá opět pouze v menu (!). Bug hodný indie společnosti, ne herního mastodonta.

Takovou poslední kaňkou na sérii, která se kdysi pyšnila honosným názvem FIFA, je postupná ztráta licencí od jednotlivých klubů a národních fotbalových asociací. Například slavné AC Miláno je zde jako FC Milan a Inter zase jako FC Lombardia apod. Uvidíme, jak daleko tento licenční boj zajde. Mezinárodní výběry jsou na tom ještě hůř a je jich méně než v minulých ročnících.