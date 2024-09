Recenze hry Frostpunk 2. Návrat do doby ledové, u kterého se řádně zapotíte

Verdikt

Výtky mám jen marginální, protože celek je rozhodně dechberoucí dílo. A to nejen z hlediska propracované hratelnosti, kdy je vidět, že se tvůrci nad každým herním prvkem dost napřemýšleli. Jde totiž zároveň o autentické zachycení vývoje lidského společenství, a to se vším všudy. S ideologickými střety, které hrozí přerůst v ničivou revoluci. S otázkami okolo imperialismu a kolonialismu, přistěhovalectví či fanatismu ve všech jeho podobách. Nevyhnete se i problematice zločinnosti, alkoholismu či ožehavé otázce, jak nakládat se svými názorovými oponenty. Zůstávají i těžká morální rozhodnutí, kdy musíte často obětovat své poddané a to ve vyšším zájmu přežití celého společenství. Je toho opravdu hodně. A právě tyto přesahy a etické volby dělají z Frostpunku 2 něco více než jen obyčejnou strategickou hru. Jde o hluboké dílo, které nám říká něco i o nás samých, o naší společnosti a o tom, co jsme v rámci zachování života schopni obětovat. Druhé, samy sebe a mnohdy i svou lidskost.