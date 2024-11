Recenze hry Goat Simulator Remastered. Nezničitelná koza se vrací v hezčím podání, tím to ale končí

Remaster Goat Simulátoru nabízí zejména službu pro nové hráče, kteří původní hru nevyzkoušeli. Spojuje všechny původní vydané DLC do jednoho balíčku a v lepší grafice. Krom toho, je to ale stále to stejné.

Plusy Hezčí grafika Stále stejně ujeté Všechna DLC pod jednou střechou Minusy Žádné extra změny Zabaví jen chvíli 7 /10

Akční adventura pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 709 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Goat Simulator je taková ta hra, kterou si zahrajete, když nevíte, co dělat a potřebujete se nárazově zabavit. To totiž zvládá naprosto perfektně. Nehledejte zde žádné propracované mechaniky nebo hluboké poslání herní náplně. Tady jste koza a děláte hovadiny.

Tahle kozí šílenost je velmi těžká hra na hodnocení. Protože, řekněme si upřímně, už při půvoním vydání na ní nebylo moc co hodnotit. Remaster je na tom stejně. Nejlepší na celé nové edici jsou DLC. Ty tu najdete všechny pod jednou střechou a můžete mezi nimi volně přepínat. Krom například rozšíření inspirované vykrádačnou Payday si zahrajete i kozí MMORPG.

Stále je hlavní náplň každého režimu v podstatě jen hledání zlatých sošek. Ano, někde narazíte na úkoly, které vás mají trošku nasměrovat k dalšímu postupu, ale nejedná se o nic propracovaného. Což se mi na hře líbí. Máte volnou ruku. Úplně. A je jen na vás, co chcete jako koza dělat. Můžete běhat po městě a trkat kolemjdoucí nebo sjíždět skluzavku a skákat na trampolíně.

Jedno je jisté. Rozhodně se alespoň v prvních pár desítkách minut zasmějete. Já jsem se například prvních třicet minut řezal smíchy a hrozně mě to bavilo. To jsem ještě nesáhl po žádném DLC, které můj smích pak dále prodlužovaly. Nicméně pocit nadšení z toho, jak je to všechno šílené, nevydrží dlouho, protože je vlastně stále všechno stejné. Máte sice volnou ruku, ale málo možností, co dělat. Tedy pokud nelovíte achievementy, to pak můžete strávit s kozou o dost delší chvíli.

Každé rozšíření nabízí trochu jiné zasazení, nejpovedenější je podle mě MMORPG. Je vtipné vidět, jak své koze vybíráte třídu a hluboce přemýšlíte nad herní strategií, abyste posléze zjistili, že jste stále koza a stále jste tam jen od toho, abyste trollili. I když tento režim nabízí solidní MMO úkoly jako posbírat jablka nebo zachránit ubožáka v nesnázích, pořád je největší radost někoho prostě narvat rohama.

Payday DLC se soustředí na zločin ve skupině. Můžete přepínat mezi členy vašeho zvířecího gangu, který tvoří beran, velbloud, delfín na vozíku a plameňák. Zde také máte úkoly, jako zapálit někomu hotdog před dveřmi nebo ukrást z policejní stanice svačinu.

Nemůžu si pomoct, ale i když každé DLC nabízí lehce jiné zasazení, herní náplň je pořád stejná. Upřímně nevidím důvod, proč se nějak seriózně snažit hru dokončit a sesbírat všechny zlaté sošky. Je to hlavně odlehčená zábava, od které nemůžete čekat větší hloubku.

Původní hru jsem nehrál, o to lepší byla moje prvotní reakce na humornou hratelnost. Nicméně mě kozí řádění přestalo se vším všudy bavit po pár hodinách a necítím žádný důvod se ke hře vracet. Je to jednohubka neboli spíše z nouze cnost, když hledáte rychlé odreagování.

Grafický remaster se relativně povedl, i když se nejedná o grafiku, která by vás vystřelila ze židle. Ovládání je přívětivé a na PS5 se dočkáte také občasných vibrací DualSense ovladače. Jediný důvod, proč hodnotím hru relativně kladně je prostý. Je to zábavná kravina, která si na nic nehraje a zaměstnává vás tím nejjednodušším možným způsobem.