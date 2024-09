Recenze hry Harry Potter: Quidditch Champions. Vyjít jako DLC pro Hogwarts Legacy, dopadlo by to lépe

Plusy Dobré ovládání Povedeé přenesení famfrpálu do herního světa Žádné mikrotransakce Pěkná stylizace Minusy Stromy dovedností nedávají smysl Málo obsahu Otravný a opakující se komentář zápasu Velmi zdlouhavý úvodní tutoriál Absence hodnoceného režimu pro mlutiplayer 6 /10

Sportovní hra pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 699 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Herní famfrpál je tady. Quidditch Champions je taková ta hra, u které si celou dobu říkáte, že jí něco chybí. Hned v úvodu vás zahltí pořádnou dávkou tutoriálů u Weasleových na dvorku, což, řekněme si upřímně, trvalo daleko déle, než bylo potřeba. Pouze dostat se ze samotného tutoriálu trvá přes hodinu. Na jednu stranu to chápu. Hra má relativně komplexní a dynamické ovládání, které spoléhá na vaši přesnost a rozhodnost, ale i tak, nechte mě si to osahat v opravdovém zápase. Poslouchat Weasleovic hodinu je za trest, natož proti nim pak ještě hrát tutoriálový zápas, který působí, jako by byl nastaven ještě na nižší obtížnost, než je ta nejnižší.

Každopádně poté, co se tutoriálem probojujete, už můžete konečně hrát. A zprvu létání na koštěti nepůsobí špatně. Herní provedení famfrpálu je po nějakou dobu zábavné, chytlavé a docela i kompetitivní, rozhodně jsem nečekal, že budu řvát na monitor poté, co mi Draco Malfoy vyžere zlatonku před ksichtem, ale stalo se. Z mého popisu je jasné, že hra zabaví, ale na jak dlouho?

Vrátím se k již zmíněnému ovládání, které je podle mě zvládnuto dobře. Let na koštěti je responzivní, střílení camrálem taktéž a není pomalu lepší pocit, než někoho narvat potloukem. Málokdy se mi stalo, že by postava dělala něco, co bych nechtěl.

Při letu je k dispozici zrychlení, driftování nebo úhyby, pohyb na koštěti je dynamický a dodává celé hře příjemný pocit rychlosti a plynulosti. Samozřejmě famfrpál má určité pozice a vy je můžete hrát všechny, respektive je v sólo režimu musíte hrát všechny. Takže si zastřílíte na obruče v roli útočníka, zaházíte potloukem v roli odrážeče, budete bránit v roli brankáře nebo se jako chytač budete ze všech sil snažit polapit zlatonku. Při zápase máte možnost volně si přepínat mezi rolemi podle toho, co zrovna chcete dělat.

Co mi ovšem už tak pozitivní nepřišlo, jsou stromy dovedností u jednotlivých rolí. Moc nerozumím, proč tady vlastně jsou. Přijde mi relativně zbytečné u sportovní hry nabízet nějaké vylepšení schopností. Tím se logicky stane, že čím více hrajete, tím více se zlepšujete, ale ne díky vašemu zlepšení, ale díky tomu, že jednoduše máte například lepší procentuální rádius, ve kterém brankář dosáhne na camrál. Nepřijde mi to jako dobrý tah, ale budiž. Rozhodně se nejedná o největší problém celé hry.

Co mi přijde daleko závažnější, je nedostatek obsahu. V rámci kampaně, kterou můžete hrát sólo nebo v kooperaci, jsou k dispozici pouze čtyři turnaje. Mezi ně navíc počítám už zmíněný tutoriálový. Opravdu mi to nepřijde jako mnoho, a i když je možnost, že jich přibyde více, v současné době to nestačí.

Prolítnete jimi v průběhu dvou hodin, a pak jste odkázání buď na online multiplayer, nebo zvýšení obtížnosti u jednotlivých turnajů. Alespoň že multiplayer je relativně dobře zpracovaný. Hrajete v týmu po třech hráčích, kdy každý ovládá jednoho útočníka a jednu roli k tomu navíc. Samozřejmě nebudu mluvit o týmovosti online hráčů, to nemá s kvalitou samotné hry nic společného.

„Hra nabízí dostatek prostoru pro zlepšování a postupování v žebříčku, kdyby nějaký měla.“

Jediná výtka, kterou k tomu mám, je absence jakéhokoli systému dovednostní úrovně, což si dokážu představit, že by oslovilo mnoho hráčů, jelikož jako u každé sportovní hry se jedná o kompetitivní prostředí a hra nabízí dostatek prostoru pro zlepšování a postupování v žebříčku, kdyby nějaký měla.

Při samotném zápase vás po celou dobu doprovází komentář, který začne být po velmi krátké době velmi otravný, jelikož komentátor má pouze pár hlášek, které opakuje stále dokola. Po dokončení sólo turnajů už jsem je uměl v podstatě nazpaměť.

Co si ale zaslouží pochvalu, je obchod s kosmetickými předměty. Najdete tam spoustu skinů na koště nebo na postavu, ale to nejlepší na tom je, že vše je za měnu, kterou si vyděláte hraním. Nenajdete tady žádné mikrotransakce, a to mi v dnešní době přijde jako výborný tah, který je potřeba zmínit. Alespoň to může do určité míry motivovat k hraní.

Mimo to je hra také velmi pěkně graficky stylizovaná. Nejedná se o žádnou realistickou grafiku, ale spíše o takový styl á la dětská pohádka, což nemyslím nijak zle, ke hře to sedí a příjemně se na něj dívá. Quidditch Champions se také minimálně na PS5 verzi obešel bez jakýchkoli technických problémů, což vždy potěší.

Nicméně mám z celé hry pocit, jako by se nejednalo o plnohodnotný zážitek. Zmíněný nedostatek obsahu a jakási mělkost celé kampaně ve mně vyvolává pocit, že se mělo spíše jednat o DLC pro Hogwarts Legacy, kde famfrpál chyběl. Kdyby tomu tak bylo, tak by například nebylo na místě nedostatek obsahu vytýkat a bylo by ho tak akorát. Pořád visí ve vzduchu ta palčivá otázka, jestli něco v budoucnu přibyde a jestli ano, tak se jedná o solidní základ pro další rozvoj. Je to povedené přenesení famfrpálu do herního světa, které s pár obsahovými rozšířeními a přidáním hodnoceného režimu do multiplayeru může oslovit spoustu hráčů.