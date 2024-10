Recenze hry Horizon Zero Dawn Remastered. Vylepšení nebylo potřeba, zbytečné ale rozhodně není

Plusy Přepracované nasvětlení Vylepšená vegetace Běžné rozhovory jsou přirozenější díky nové motion capture Technicky bez problému Rozšířené nastavení přístupnosti Minusy Změna barevné palety nemusí sednout každému Titulky někdy zasahují pod okraj obrazovky Světlo v interiérech občas problikává 8 /10

Je remaster potřeba, nebo ne? Tato otázka vyvstala za poslední roky v řadě případů. Nejsem zrovna zastáncem toho, že se vezme pár let stará hra, trochu se přeleští, vytáhne rozlišení a vydavatel na ni může znovu nalepit plnou cenu. Ani PlayStationu se podobné kontroverze nevyhnuly. Letošní remaster druhého Last of Us mohl vyjít jako aktualizace. O Horizonu se to ovšem říct nedá, protože změny jsou větší, než bych zprvu čekal.

Rovnou vypálím, že Horizon: Zero Dawn dle mého názoru remaster nepotřeboval. Abych si osvěžil paměť, vrátil jsem se po letech na pár hodin k originálu z roku 2017. Postapokalyptický svět plný mechanických zvířat působí esteticky stále dobře, ani modely postav se nemají za co stydět. Za těch 7 let ale technologie přeci jen pokročily, navíc si remaster může dovolit víc s výkonem PS5. Nixxes nelhali, když tvrdili, že se Zero Dawn snaží povýšit na úroveň novějšího Forbidden West.



Originál vs remaster

Obsahově se nic nemění. Původní příběh včetně vedlejších úkolů je totožný. Alespoň se nemusíte zaobírat dokupováním rozšíření Frozen Wilds. To už je rovnou součástí. Změny v remasteru jsou hlavně estetické a grafické.

Pokud nestojíte o grafické pozlátko a originál už máte za sebou, nevidím důvod se do remasteru hrnout. Majitelé starší verze si ho mohou pořídit za 10$, tedy nějakých 240 Kč, což není velká pálka, ale vzhledem k tomu, že i původní verze dostala patch na PS5, se kterým můžete hrát v 60 FPS, remaster povinností zkrátka není.

Zbytek z vás, kteří cestu Aloy ještě nezačali, bych ale na remaster odkázal jednoznačně. Ono pozlátko totiž stojí za to. Znatelných rozdílů si všimnete ještě před spuštěním hry. Možnosti nastavení se rozrostly. Teď nemám na mysli jen grafické režimy, přibyla i nastavení přístupnosti, takže hráči s různými vadami budou mít souboje s mechanickými dinosaury příjemnější.

Nás ale přeci jen víc zajímají grafické režimy. Vybrat můžete ze tří. Kromě preference výkonu, která zajistí vyšší frame rate, a grafiky s vyšším rozlišením tady máme vybalancovaný režim. Potřebujete obrazovku s VRR, abyste ho mohli použít. Pro mě to byla jasná volba stejně jako u jiných her, které ho nabízejí.

Je to zlatá střední cesta, kdy hra běží na 40 FPS s tím, že rozlišení se drží ve vyšších hodnotách. Viděl jsem ale názory, že kvalita obrazu je celkově tak dobrá, že se doporučuje čistě preference výkonu. Ať už zvolíte cokoliv, Horizon drží nastavenou kvalitu stabilně.

Další novinku pocítíte nedlouho po úvodu. A to doslova. Remaster využívá haptiku ovladače DualSense. Nejde až do takových detailů jako Astro Bot, ale třeba při střelbě z luku pěkně souzní s adaptivními spouštěmi. Využití našel také repráček na ovladači, skrz který slyšíte zvuky Aloyiných zbraní nebo její focus.

Největší rozdíl jednoznačně dělá nasvětlení. V tomhle ohledu se remaster rovná druhému dílu. Díky přepracování působí světlo přirozeněji hlavně v interiérech a při interakci s modely postav a předmětů. Pěkně se odráží také od hladin, které byly asi nejvýraznější vadou na kráse původního Horizonu. Voda celkově vypadá lépe. Místo šedivého povrchu vidíte průzračně čisté potůčky, které přirozeně reagují na pohyb Aloy.

Světla a stíny nejsou bez chyby. Při toulkách Meridianem, kdy zapadalo slunce, se několikrát stalo, že sluneční paprsky pronikající mezi budovami problikávaly. Jejich funkce má také co dočinění s kamerou. V jeden moment stačilo lehce pohnout páčkou a prozářený prostor kolem Aloy rázem potemněl.

Další věcí, která prošla velkou proměnou, je vegetace. S ní si tvůrci remasteru pěkně vyhráli. Příroda je celkově hustší. Místo stroze posetých paloučků je vše pěkně zarostlé travami a kapradinami. Tedy pokud zrovna neputujete písečnou pustinou.

Ještě k tomu přihodili slušnou dávku částicových efektů a díky tomu, že listy povlávají ve větru, působí svět víc živě. Na hustotě přírody přidává i větší vykreslovací vzdálenost. Doskakování trav v dálce jsem si v remasteru nevšímal skoro vůbec. Negativem je, že se v tom houští hůř hledají lišky a krocani při lovu.

Na pohled vypadají krajiny Horizonu výrazně lépe, to popřít nemůžu. V kombinaci s novým nasvětlením ale remaster pozměňuje nádech a celkově barevnou paletu světa. Vegetace je nyní výraznější a celkově má svítivější barvy než originál. Je mi jasné, že tahle změna přišla také kvůli tomu, aby se Zero Dawn srovnal s Forbidden West, ale naprosto pochopím, když nebude po chuti každému.

A ještě jedno dorovnání s druhým dílem. Rozdíly uvidíte na každém modelu postav. I když se nejvíc péče dostalo Aloy, vylepšení pomohlo hlavně vedlejším postavám, které v originálu působily občas jako plastové figurky. Tváře a jejich výrazy jsou nyní přirozenější a během všech menších konverzací uvidíte nový motion capture. Během pokecu tak nebude Aloy ani její protistrana jen tupě stát a zírat, doplní to gesta a další pohyby těla. Při výběru možností při konverzaci pak kamera není tupě namířená do tváře Aloy, místo toho pomalu létá okolo diskutující dvojice.

I když vedlejším postavám remaster na kvalitě dost přidal, stále je vidět, kdo je tady důležitý. Třeba Rostův plnovous se přirozeně pohybuje a ohýbá. Zatímco při rozhovoru s raněným Norou se mu vousy prolínaly s oblečením. Narazil jsem na pár dalších věcí, které by chtěly ještě trochu doleštit. Když jsem sestřelil kachnu (či co jim to tam létá za ptáky) z nebe, začala rotovat jako vrtule. Občas zazlobí také titulky s delšími větami, kdy je druhý řádek pod okrajem obrazovky, jak můžete vidět na obrázku výš.

Chybky se najdou, ale pozitivní vylepšení v remasteru Horizonu jasně převažují. Je jasné, že pro PlayStation patří mezi nejdůležitější značky a remaster by mohl přilákat další vlnu hráčů, kterým na grafice záleží víc než na čemkoliv jiném. Na rozdíl od remasteru Last of Us Part II je těch 10$ za upgrade pro majitele původní verze omluvitelných bez větších problémů. Stále ale platí, že pokud jste hráli originál a remasteru se vyhnete, o nic zásadního nepřijdete. Obsah a hratelnost se nijak neliší.