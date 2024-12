Recenze hry Indiana Jones and the Great Circle. Návrat Indyho v nejlepší kondici

Plusy Perfektní grafika Originální hádanky Množství obsahu Herecké výkony Chytlavý příběh Minusy Hardwarové nároky Slabší umělá inteligence Slabší souboje 8 /10

Dobrodružná hra pro PC a XSX • Cena: 2 099 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 16+ • Bez oficiální češtiny

Zpočátku se příběh rozjíždí poměrně pomalu a lehce bizarně. Indy na své domovské univerzitě chytí při činu podivného zloděje. Obra, jež mluví neznámou řečí. Nebere si servítky a našeho hrdinu po krátké šarvátce uzemní. Po probuzení Indy zjišťuje, že ze zdejšího muzea zmizel jeden exponát, mumifikovaná kočka. Což neohrožený archeolog nemůže nechat jen tak.

Vydává se po stopách uprchlého padoucha a zjišťuje, že nepůjde o krádež ledajakou. Do všeho se totiž zamíchá tajný spolek, nacisté a podivný a mocný artefakt, který může svému vlastníkovi dodat netušenou moc.

Nový Indiana Jones je stealth akcí z pohledu první osoby, která svým pojetím a zasazením připomene třeba nové díly Tomb Ridera nebo sérii Uncharted. Jenže přidává i nové, originální ingredience. Tou největší změnou oproti výše zmíněným hrám je jednoznačně to, že hrajete z pohledu první osoby. Dále je zde kladen mnohem větší důraz na plížení, skrývání a kosení nacistů pěkně potichu ze zálohy. Čímž zase připomene takové Dishonored bez fantasy prvků.

Akce se tak odbývá hlavně tím, že se připlížíte do zad nic netušícího Hitlerova pohůnka a shodíte ho z útesu nebo ho úderem některého z předmětů, jež se povaluje kolem, pošlete do říše snů. Náčiní, které lze takto využít, je všude dostatek. Můžete využít kladiva, palice, svícny, ale třeba i kytary či, ehm, plácačku na mouchy. Pokud zrovna nic nenaleznete, lze použít i vaše pěsti. A když to s plížením nevyjde a Fricek vás ve stínech zahlédne, musíte si to s ním vyřídit pěkně ručně, v pěstním souboji.

Takové duely jsou celkem jednoduché, ale zároveň i poměrně propracované (což ale neznamená zábavné). Můžete užít silné a slabé údery, protiúdery, krycí systém a úhyby. Co si ale budeme povídat, většinou prostě v co nejrychlejším sledu zasadíte pár tvrdých direktů a soupeř se skácí k zemi. Pakliže vás zmerčí nepřátel vícero, moc šancí mít nebudete a většinou následuje načtení poslední uložené pozice.

Využít lze i střelné zbraně nebo třeba dynamit, ale úplně bych to nedoporučil. Střílení není příliš dobře zpracované a občas i přímý výstřel do hlavy nestačí a soupeře nezabije. Navíc je užití pušek a pistolí hlučné a přiláká k vám všechny nácky z okolí, což úplně nechcete. Celkově ale akce zase tak zajímavá není a právě třeba v porovnání s Dishonored tahá Indy za kratší konec provazu, tedy v jeho případě spíš kratší konec biče.

Krom boje je nejdůležitější součástí hry průzkum prostředí a řešení puzzlíků. To je zpracováno na výbornou. Hádanky jsou zajímavé a intuitivní. Nejsou příliš obtížné, ale rozhodně u nich musíte trochu přemýšlet. Zároveň nejde o neustálé variování jednoho a toho samého schématu, ale o dost různorodé rébusy. Jednou si hrajete se světelnými odrazy, jindy se zvuky, dále správně skládáte prvky v prostředí, aby do sebe zapadaly.

Občas hledáte správnou cestu či tajný vchod, poté používáte speciální předměty, které vás posunou dále, případně ohledáváte místo činu a snažíte se zajistit stopy. Herní náplň je pestrá a rozhodně se během hraní nebudete nudit. Zároveň ale nehrozí ani nějaké velké záseky a tím pádem odpadá hrozba frustrace, což je též fajn.

„Great Circle je rozhodně výpravné a velkolepé dobrodružství starosvětského typu...“

Indymu se navíc poměrně dobře daří udržovat až filmovou atmosféru. Dílem je to množstvím filmečků a cutscén, které rozvíjí příběh či vztahy mezi postavami. Ale též výpravou a velmi dobře vybranými herci. Indy má omlazenou tvář Harrisona Forda, ale hlas mu propůjčil Troy Baker. Což úplně nevadí, protože i tak je herec vybrán dobře a voice acting je znamenitý. To samé se dá říci i o ostatních postavách, vaší parťačce Gině, proradném nacistovi Vossovi a mnohých dalších.

V tomto směru tedy nelze nic vytknout. Great Circle je rozhodně výpravné a velkolepé dobrodružství starosvětského typu, v čemž připomíná hlavně původní filmovou trilogii. Což je dle mého moc dobře. Však když něco funguje, proč to měnit, že?

K parádní atmosféře přispívá i měnící se prostředí. Během svého putování navštívíte univerzitní kampus v USA, Vatikán, pyramidy v Egyptě, Himaláje apod. Každá oblast je již od počátku takřka celá otevřená. Vy krom příběhových misí můžete plnit i úkoly vedlejší, hledat skryté poklady a dokumenty, či rozkrývat různá tajemství. Herní obsah je bohatý a vedlejší mise jsou dost zábavné, a navíc rozvíjejí i celkový příběh, doplňují ho o zajímavé detaily či ozřejmují motivace jednotlivých postav.

Důležitá je i vaše výbava. Indy se může maskovat díky převlekům. Oháknout se jako kněz, voják či dělník u vykopávek je často neocenitelná věc. Dále vlastní ikonický bič, se kterým může šlehnout proradné nácky, ale též se na něm zhoupne či po něm vyšplhá na vyvýšená místa. Pak je zde zapalovač, což je zdejší náhrada za baterku. K dispozici máte i fotoaparát, kterým fotíte různé pamětihodnosti a získáváte díky němu i nápovědi k dalšímu postupu.

Hra obsahuje i jednoduchý RPG systém. Za plnění úkolů či focení důležitých prvků v prostředí získáváte zkušenostní bodíky. Zároveň se různě po světě povalují knihy, jež obsahují vědomosti, které se můžete naučit, ale pouze za určitý počet zkušeností. Jde o schopnosti, které vám pomáhají například v soubojích (tvrdší údery, větší výdrž apod.), ale i celkově v přežívání (zvyšuje se například množství předmětů, které lze nosit či účinnost lékárniček).

Co ohromí, je grafické zpracování. Hra vypadá parádně, což s sebou ale nese jedno úskalí, kvůli kterému se zdržela i tato recenze. Jsou to hardwarové nároky. Pokud totiž nevlastníte grafickou kartu, která podporuje ray tracing, nezahrajete si. A je jedno, zda tuto funkci v reálu využijete či nikoli. Má karta byla bohužel staršího data, takže jsem měl smůlu a musel upgradovat hardware. Takže pozor na to. Jakmile ale hru rozjedete, budete z velkolepých scenérií, pamětihodností a úrovně detailů uchváceni.

Hře se přesto nevyhnuly nějaké ty chybky. Občas se postavy prolínají s objekty v prostředí. Stalo se mi také, že po úderech pěstí náckové občas odlétli jak hadrové panenky mnoho metrů do dálky. Trochu zvláštní je i umělá inteligence nepřátel a vašich kumpánů. V některých misích vám společnost dělá novinářka Gina. Vás náckové nesmí zmerčit, zato vaší kamarádky si vůbec nevšímají a může jim projít přímo pod nosem.

Také když se semele nějaká ta bitka, Gina ráda vypomůže. Což je fajn, ale také platí, že je defacto nesmrtelná. Občas jsem toho využil a když nás přepadlo větší množství nepřátel, zbaběle jsem vzal nohy na ramena a ukryl se. Gina pak postupně všechny zlouny pokosila a až poté jsem se slavnostně vrátil na místo činu.