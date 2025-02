Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička

Úspěch prvního Kingdom Come přerostl českou scénu a pokračování je očekávané ve všech koutech světa. A očekávání jsou to zasloužená. Warhorse vylepšili snad každý aspekt jejich historického RPG, které jako celek tvoří nezapomenutelnou výpravu do středověkých Čech.

Plusy Napínavý příběh, který sami do jisté míry ovlivníte Vedlejší úkoly na úrovni hlavní linky Vylepšené mechaniky a uživatelské rozhraní Nádherná příroda Český dabing se známými herci Minusy Grafické glitche Chybky v dabingu Propady FPS v oblastech s více NPC Zjednodušené souboje 9 /10

RPG pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 649 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Oficiální český dabing a titulky

Máme tady bezesporu největší českou hru roku. Warhorse si věřili natolik, že klíče pro recenze vypustili měsíc před vydáním, což nebývá zvykem ani zdaleka. Díky tomu jsem mohl prošmejdit velkou část hry a po nějakých 70 hodinách jsem se propracoval k závěrečným titulkům. I tak jsem ani zdaleka neviděl všechno. Kingdom Come 2 je gigantické RPG.

Panská jednota

Každý, kdo dohrál jedničku, bude vědět, že Jindra s panem Ptáčkem vyrážejí na Trosky, kam mají doručit zprávu s nabídkou spojenectví s podporovateli krále Václava. Jak už jsem psal v obšírném preview, jednoduchý úkol se šeredně zvrtne ještě předtím, než se k hradu vůbec stihne družina přiblížit.

Semele se to tak, že Jindra končí s holým zadkem na Trosecku. Pak už se před vámi otevře první část světa, která nabízí vedlejší dějové linky, menší úkoly a aktivity na desítky hodin. Říkal jsem si, že je zpočátku hlavní příběh docela utahaný. Jen jestli to nebude tím, že jsem si ho sám naředil vyzobáváním každého vedlejšáku.

Během rozjezdu událostí na Troskách jsem si připadal, že stále řeším jen problémy vesnických balíků jako v Posázaví. Postupně ale napětí vygraduje a dobře poznáte, co tvůrci mysleli tím, že místo lokálních problémů se řešíme trable samotných králů.

To platí obzvlášť pro druhou polovinu hru, jejíž dominantou je Kutná Hora. Strašně rád bych vám vyžvanil všechno o příběhu a historických postavách, ale nebudu vám kazit překvapení. Můžete si ale být jisti tím, že vás čeká emocionální horská dráha. Oproti prvnímu dílu je tady zvratů násobně víc a žádný z nich není na škodu. I když zprvu mohou některé situace působit nesmyslně nebo směšně, záhy vždy pochopíte, co se vlastně událo.

Hlavní linka je tahounem, ale o nic méně vás nebudou lákat ani vedlejší úkoly. Bývají to na pohled obyčejné záležitosti, jako hledání ztracené ovce nebo pobíjení lapků. I z takových linek se ale mohou rozvinout zajímavější příběhy prostých lidí, které jsou rozvětvené do několika směrů. Řešení je ve valné většině případů vícero a nikdo vám neřekne, které z nich je to správné. I když se zdá, že děláte hrdinskou práci, můžete z toho vyjít jako zloduch.

Rozhodování nefunguje jen stylem “zbiju tohohle sedláka, nebo tamtoho mlynáře”. Následky jsou často větší, než se zdá. Mění se aktivity, vývoj vztahů a v některých případech vás správné řešení dovede k úkolu, ke kterému byste se jinak nedostali. To lze říct i o hlavní dějové lince. Stačí jedna volba v konverzaci a otevře se vám příběhová větev, kterou byste jinak vynechali.

Na zajímavosti můžete narazit i úplně náhodou. Stačí se toulat po kraji a narazíte na spoustu podivínů. S každým dnem se také mění osazenstvo v táborech u cest. Jednou jsou to kejklíři, kteří vás pozvou na partičku kostek. Jindy obchodníci s netradičním zbožím. A občas narazíte na lapky, kteří jsou obzvlášť ze začátku neocenitelným zdrojem příjmu.

V českém znění

Myslel jsem, že ohledně českého dabingu budu hodně peskovat. Což o to, v první polovině nebyl problém, ale jakmile jsem dorazil na Kutnohorsko, začaly vypadávat repliky. Jednou nemluvil Jindřich, někdy ani protistrana. Tenhle problém ale vy mít nebudete. Dabing je už opravený v PC verzi a na konzole update dorazí s vydáním.

Co by se ale tak jako tak nemělo stávat, je měnění hlasů. Vesničané si často promlouvají pro sebe, když jen procházíte kolem. Kolikrát se ale stalo, že při přechodu do přímé konverzace najednou měl hlas jiného herce.

Dabing sám o sobě je velmi dobrý. Jednoznačně největší, který český herní svět viděl. Hlasy se občas opakují, což platí hlavně u pacholků a děveček. Jakmile ale uslyšíte Marka Vašuta, Josefa Dvořáka nebo Pavla Zedníčka, okamžitě budete vědět, o koho jde. Některé postavy mají dokonce i tváře známých herců.

I přes moje slova chvály naprosto chápu, pokud budete preferovat angličtinu. Přeci jen je to pro hru stále hlavním jazykem. Sedí jí lip sync, gesta a výrazy postav. Čeština občas oproti angličtině postrádá na emocích, nebo je tón hlasu jiný, než by v dané situaci bylo vhodné.

Není to ale jen o tom, jak zní dabing. Skrz celou hru vás bude doprovázet hudba od Jana Valty a Adama Sporky. Obzvlášť v závěru je správně epická, zatímco v úvodních částech zní jako skladby z klasických českých pohádek. Stejně jako v prvním díle skvěle dokresluje středověkou atmosféru.

Šlechtic, zloděj i kovář

Způsob, jakým budete Kingdom Come 2 hrát, je taktéž ve vašich rukách. Sám jsem šel rytířskou cestou, ale není problém zaměřit se na zlodějinu, místo meče raději využívat luk nebo kuši, anebo se můžete jako vzdělaný učenec pokusit každého překecat a soubojům se úplně vyhnout.

Když už ale na bitku dojde, věřím, že si s ní tentokrát poradí i méně zdatní hráči. Oproti jedničce je boj bez debat jednodušší. Ovšem stále platí, že je ideální hlavně pro střety jeden proti jednomu. S přesilou začíná chaos s kamerou a blokováním nepřátel z jiných stran.

Největším zjednodušením je úbytek směrů, které si musíte hlídat. Při boji s mečem je spodní strana hvězdice spojená a funguje jako bodnutí. U palcátu odpadá i bodnutí. Což dává smysl, s tupou hlavicí nic neprobodnete. Je ale škoda, že alespoň jeden typ zbraně nezůstal podobně komplexní, jako byl souboj s mečem v jedničce.

Největší zábavu si užijí šermíři. Komba můžete vystřihnout s jakoukoliv zbraní, ale jen čepel meče vám umožní provádět mistrovský sek, který trestá útok nepřítele bez možnosti vyblokování. Je sice náročnější na postřeh, ale když se mi podařilo prohnat čepel chřtánem Zikmundova poskoka, měl jsem lepší pocit, než kdybych ho párkrát přetáhnul palicí přes helmu. Škoda, že takovou techniku nelze využít u všech typů zbraní.

Podobnými změnami si prošla většina systémů hry, ale nejde vždy o zjednodušení. S alchymií si musíte trochu víc vyhrát, a pokud vám vše vyjde, uvaříte silnější lektvar s dodatečnými bonusy. U nové kovářské minihry to platí také. Mlaťte kladivem do rozžhaveného železa pořádně a ukovete kvalitnější zbraně.

S každou činností se zlepšují Jindrovy vlastnosti. O spoustu z nich přišel kvůli zranění na začátku hry, takže musíte znovu získávat i řadu těch, které se naučil v jedničce. Měl jsem pocit, že budu ve druhé polovině hry zbytečně přesílený, protože perky jsem odemykal dost rychle. Přefarmit jsem se ale nedokázal. Stačí dva nepřátelé v plné zbroji, jeden nevyblokovaný útok, a skácíte se k zemi bez ohledu na to, jak skvělou máte výzbroj.

„Peněz není nikdy dost a vždycky budete mít za co utrácet. Ať už je to pár tisíc za rychlejšího koně, další tisíce za trénink vlastností a technik...“

Stejně tak jsem měl nemilé tušení, že zruinuju ekonomiku hry. Pár hodin po úvodu se mi podařilo vybrat tábor lapků, díky čemuž jsem si nahrabal pořádný balík grošů. Nebo jsem si v tu chvíli myslel, že to je pořádný balík. Peněz ale není nikdy dost a vždycky budete mít za co utrácet. Ať už je to pár tisíc za rychlejšího koně, další tisíce za trénink vlastností a technik nebo opravu výbavy. Peníze jsou navíc dost často i cestou k řešení úkolů, když nevyjde přesvědčování.

Dá se to ošulit, ale bude to delší proces. Můj koník se tahal s nechutně drahými kousky zbroje, ale kde je prodat? Ani kupci v Kutné Hoře nemají tolik, aby odkoupili úplně všechno a čekat do druhého dne, než zase budou za pultem s plným měšcem, se mi moc nechtělo.

Na slušné jmění si můžete přijít také zlodějinou. Ta funguje na stejném principu, jako v jedničce. Jen menší upozornění pro hráče na PlayStationu. Během odemykání zámků se ukazatel přilepuje na horizontální a vertikální osu, takže je celý proces náročnější. Obzvlášť to platí ze začátku, kdy to Jindra se šperháky neumí tak dobře.

Týká se to pouze ovladače DualSense. Zámky jsme testovali i na PC verzi a problém nenastal s myší ani s xboxovým ovladačem. Při připojení DualSense ho má ale i PC verze.

Kingdom Come: Deliverance 2 na PC PC verze nabízí bohaté možnosti škálování výkonu. Kvůli simulacím světa a postav vyžaduje alespoň trochu moderní šesti- nebo osmijádro, 16 GB RAM a grafiku na úrovni GTX 1060 nebo RX 580. Hru půjde ořezat i tak, aby běžela na Steam Decku a jiných handheldech, což potvrdili sami Warhorse. Sám jsem hru pouštěl na dnes již mainstreamovém stroji s Ryzenem 7 5700X, 32 GB RAM, Radeonem RX 6800, a NVMe Gen 4 SSD. Ve 4K Ultra se hra i v přeplněné Kutné Hoře držela okolo 35 fps, už při nastavení na vysokou kvalitu snímková frekvence poskočila na 45, aniž by to měl velký vizuální dopad. Detaily lze podrobně nastavovat, pomoci si můžete i škálovacími technologiemi FSR 2 a DLSS 2. Hra má na SSD také rozumně krátký loading. I do těch simulačně náročných prostředí v přelidněném městě naskočí za 30 sekund. Největší překvapení ale byla stabilita. Hra ani před „day one patchem“ ani jednou nespadla nebo se nechovala nepředvídatelně. Má nemálo grafických glitchů a jiných nedostatků, některé předměty se volně vznášejí ve vzduchu, ale to u tak velkého světa lze pochopit. V jedničce na stejném hardwaru neustále doskakovaly textury přímo přede mnou, ve dvojce se technologie streamování natolik zlepšila, že jsem podobný problém prakticky nevnímal. Oproti jedničce se také dost zlepšilo ovládání pomocí myši a klávesnice, hlavně v soubojích a menu, ale to spíš souvisí s obecnými změnami v UI a bojovém systému. Hra ale podporuje i gamepady. S DualSensem nabídne i podporu pro adaptivní triggery a diody okolo touchpadu. (Lukáš Václavík)

Krásně špinavý středověk

Stejně jako mechaniky byla vylepšená i grafická stránka hry. Při srovnání s jedničkou si největším upgradem prošla příroda. Vegetace je hustší, což poznáte jak v lesích, tak na loukách. Hodně tomu pomáhá i to, kde se dvojka odehrává. Krásy Českého ráje se do digitální podoby podařilo zachytit skvěle a Kutnohorsko má své nezapomenutelné kouzlo.

Jediné, co přírodu dokáže zkazit, je déšť. Ten nevypadá zrovna nejlépe. Zato velmi dobře zní. Když vás při toulkách lesech chytne přeprška, slyšíte okolo sebe dopadat kapky na listí nebo na hladinu blízkého potoka.

Posun je jasně vidět i na postavách, ale v tomhle směru je prostor ke zlepšení. Rozdíl mezi tím, jak tváře vypadají ve filmečcích a běžných konverzací, je znát. Hovořící prkenně postávají, výraz ve tváři se jim mění výjimečně, a i gesta rukama jsou spíš výjimkou.

Svět působí živě hlavně tehdy, když postáváte okolo a sledujete, jak sedláci či měšťané vykonávají každodenní činnosti bez toho, abyste s nimi interagovali. NPC si žijí vlastním životem. Když po ránu pojedete do Kutné Hory, potkáte spoustu lidí na cestě na trh nebo k do práce. Nestane se, že by jen bezmyšlenkovitě chodili kolem své chalupy.

Grafická vylepšení mají svoji cenu. I konzole ale stačí na to, abyste si zahráli v 60 FPS. Obraz je s tímto nastavením upscalovaný z nižšího rozlišení. Následkem toho je nepatrné rozostření při pohledu do dálky, vegetace je trochu řidší a vykreslovací vzdálenost některých objektů kratší.

Všechny tyto kompromisy stojí za více snímků. Při přepnutí na režim kvality nejsou rozdíly tak razantní. Pokud kompromis dělat nechcete, musíte si pořídit PS5 Pro. Ta kombinuje vyšší rozlišení a vyšší FPS. Právě na ní jsem odehrál valnou většinu hry a narazil jsem na minimum problémů.

Jakmile se pohybujete na místě s větším množstvím NPC, počet snímků bude klesat. Nejčastěji se tak děje v Kutné Hoře. Ulicemi prochází spousta měšťanů i přes to, že spousta zdejších domů je jen na okrasu a nemůžete do nich vstoupit. I když jsem hrál na televizi s VRR, poklesy byly v takových pasážích znát. Pravidlo o problémech kvůli více NPC na scéně ale neplatí vždy. Závěrečné pasáže se k mému překvapení obešly bez problému.

Kingdom Come 2 má ve srovnání s jedničkou jen malé technické problémy. Ani propady snímků nekazí zážitek nijak výrazně. Pokud moje televize nelhala, FPSka se většinu času drží nad 60 při hraní s VRR na PS5 Pro. Nejvíc jsem si ale oddechl ve chvíli, když jsem dorazil na konec hry bez toho, aby se mi rozbil jakýkoliv quest.

„Řeči o tom, že dvojka bude hratelná až po několika letech jako jednička, nejsou na místě.“

V takhle velké hře není neobvyklé, že narazíte na problém. Jednou se mi stalo, že při pokusu o vyšplhání na skálu mě kámen odstřelil jako trampolína. Spíš než s funkčními jsem se setkával s grafickými chybami. Ústy a očima postav při konverzacích v interiérech občas jako by prosvítalo světlo. Někdy se zvláštně chovají odrazy na vodních hladinách a párkrát mi taky pršelo ve světnici a v inventáři.

Všechny řečené problémy jsou věci, které je možné opravit v budoucích patchích. Řeči o tom, že dvojka bude bez problému hratelná až po několika letech jako jednička, nejsou na místě. Kingdom Come 2 projdete od začátku do konce od prvního dne a grafické problémy jsem mu rád odpustil díky tomu, kolik kvalitního obsahu nabízí.