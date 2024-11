Recenze hry Lego Horizon Adventures. Nejhezčí kostkovaný svět v komornějším stylu

Plusy Graficky nejlépe vypadající Lego hra Technicky bezchybné Nenucený humor Zdařile převádí vážný příběh do odlehčené podoby Široké možnosti úprav vesničky Minusy Kratší herní doba Minimální využití fokusu Méně možností přístupnosti Více filmečku by nebylo na škodu 7 /10

Akční adventura pro PC, PS5 a Switch ● Cena: 1 649 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 7+ ● Oficiální české titulky

Nestává se často, že se do digitálního světa Lego kostek přenese herní značka. Zpravidla to v minulosti byly hlavně filmové a komiksové série, které už od původního vydání kostkovaného Harryho Pottera slavily úspěchy. Následující roky byly Lego hry jedna druhé velmi podobné. Horizon se v mnohém liší.

Nebyl by to Horizon, kdyby v hlavní roli nebyla nebojácná dívka Aloy. V Lego světě je ale její osud trochu jiný. To ostatně platí pro celý tento svět. Jde sice o převyprávění Zero Dawn v jednodušší formě, ale tvůrci si spoustu věcí upravili tak, aby seděly do jejich konceptu. Změny jsou to razantní, ale opodstatněné. A navíc v rámci komediálních Lego her fungují dobře. Obzvlášť Erenda jakožto milovníka koblih jsem si velmi oblíbil.

Humor je to jednoduchý, nenucený a spíš vám vykouzlí úsměv na tváři, než abyste se po zhlédnutí filmečku cítili trapně. Aloy se nejdřív musí postarat o záchranu obyvatel vesnice Mother’s Heart, které unesli kultisté v čele s vůdcem, jehož skrytou zbraní je schopnost dokonale se opalovat. Do toho vás bude provázet hlas vypravěče, který se nebojí bořit čtvrtou stěnu.

Jediné, co bych tady vytknul, je málo filmečků. Většina konverzací probíhá tak, že jsou postavičky přiblížené na každé straně obrazovky. Alespoň že těch pár scének, které v Horizon Adventures jsou, stojí za to a mají tu správnou ujetost, kterou bych od Lego hry očekával.

„Blahoslaveno budiž opalování!“

Příběh se Horizon Adventures povedl převést do odlehčené podoby bez problému. Jednoduše se do něj dostanou i mladší hráči, kteří Zero Dawn nehráli a na které je tato novinka očividně cílená. Tuzemským mládežníkům navíc pomůže fakt, že jsou ve hře české titulky. Trochu mě ale překvapilo, že má v porovnání s ostatními velkými hrami PlayStationu výrazně méně možností přístupnosti. V nabídce je jen nastavení pro barvoslepost, pár úprav funkcí ovládání a vzhledu uživatelského rozhraní.

Komornější post-apo

Naše pouť začíná přímo v Mother’s Heart, kam se budeme vracet po každé výpravě. Lego Horizon není jeden otevřený svět. Postupně prozkoumáte čtyři lokace rozdělené na několik úrovní, které jsou velmi přímočaré. Volnosti a průzkumu si tady oproti původní hře neužijete skoro vůbec. Maximálně můžete narazit na truhlici plnou penízků schovanou za rohem.

Každou z úroveň si můžete projít ve dvojici v kooperaci, a to jak lokálně, tak online. Nedlouho po úvodu se vám odemkne čtyřčlenná parta, z níž jdou do akce vždy maximálně dva členové. Není potřeba, aby Aloy byla na každé výpravě. Postavy se navíc hodí střídat kvůli plnění malých úkolů na vývěsce od zachráněných vesničanů.

Horizon Adventures tak není jako starší Lego hry, které se předháněly, za kolik desítek či stovek postav si v nich můžete zahrát. Místo toho dostanete do rukou čtyři parťáky, kteří se liší základní zbraní i specialitkami, jako zápalné šípy nebo gravitační bomby. Aloy má samozřejmě svůj luk. Teersa je přebornice ve vrhání bomb a Erend si to se svým obřím kladivem chodí vyřídit s robotími dinosaury pěkně zblízka.

Se souboji není potřeba se nijak párat. I když narazíte na toho největšího robota, stačí zamířit na zvýrazněná citlivá místa a postupně ho krájet, dokud se nerozpadne. Musíte být neustále v pohybu, protože rakety, šípy a lasery v potyčkách sviští kolem vaší hlavy. Náročné Horizon Adventures rozhodně nejsou. Což u Lego hry očekává snad každý.

Vzhledem k tomu, o jaké sérii se bavíme, by v hratelnosti rozhodně zasloužil Fokus větší využití. Tahle supermoderní pomůcka vám odhalí důležité body v prostředí a slabá místa na dinosaurech. Jenže se bez problému obejdete i bez ní. Poklady nejsou nijak složitě skryté a slabá místa nepřátel se zobrazí, když podržíte tlačítko k útoku.

Běžná výprava vypadá tak, že si vyberete postavičku, po cestě porazíte v jednoduchých soubojích partu dinosaurů, nebo kutlistů a po splnění úkolu dostanete zlatou kostku. Ty fungují jako ukazatel postupu a neobejdete se bez nich při obnově vesnice. Kultisté během unášení lidí pěkně zřídili jejich domovy a je na vás, abyste je zase dali do pořádku.

Z lovce architektem

Jak to ve vesnici Mother’s Heart bude vypadat, máte sami pod palcem. Za dostatek zlatých kostek můžete obnovovat budovy a ty dále upravovat skrz řadu možností. Vyměňovat střechy, upravovat vzhled pozemku či vedle přistavit menší doplněk. Většinou vás to bude stát pár stovek penízků, které běžně najdete během svých výprav, ať už na cestě, v truhlách nebo z poražených nepřátel.

Penízky využijete i jinde. Ze začátku jsem investoval hlavně do vylepšení, která posílí každou postavičku. Sem patří třeba to, že nepřítel bude zmražený delší dobu, nebo že budete dostávat více zkušeností za ustřelování součástek robodinosaurů. Každá postavička pak podle své úrovně dostává další bonusy, jako srdíčka navíc či silnější útok.

A konečně penízky se budou hodit také u krejčího, kde najdete desítky převleků. Nejsou to jen takové, které připomenou postavy z Horizonu, zároveň se zapojily další známé Lego značky. Najdete tady třeba Ninjago nebo Lego City. Nemůžu říct, že by mi do tohohle světa zrovna zapadaly, ale alespoň mu dodávají víc pestrosti. Spíš bych ale uvítal, kdyby další obleky vycházely z ostatních her. Zrovna Playstation jich má v portfoliu víc než dost.

Obleky jsou čistě kosmetická záležitost a budete je spíš měnit kvůli již zmiňovaným úkolům od vesničanů, kteří vám nadělí pár zlatých kostek navíc. Jsou to opravdu drobnosti. Obleč se jako hotdog a sejmi 10 kultistů. Vezmi si tamten oblek a poraz v něm 10 zmražených nepřátel. Obejdete se i bez nich, fungují spíš jako zpestření, abyste měli jiný důvod měnit obleček než to, že se vám okoukal.

Je škoda, že stavění jako takové nehraje v Lego Horizonu větší roli. Bavíme se přece jen o nejslavnější stavebnici. Když najdete rozbořený objekt, složíte ho naprosto banálně stiskem jednoho tlačítka. Věřím tomu, že by se s tím dalo vyhrát víc. Navíc když je z kostek poskládaný opravdu celý svět, dokonce i voda. Určitě bych věřil výroku jednoho z vývojářů, že pokud se podíváte pozorně na použité kostky, dokážete si doma postavit valnou většinu scén ze hry.

Nejkrásnější Lego hra

Díky tomu vypadají Horizon Adventures jako rozpohybovaná dioráma. Nejsem moc fanoušek toho, když Lego hry kombinují kostky s objekty, které mezi ně nezapadají. Horizon je za mě i díky tomu nejlépe vypadající Lego hra, která zatím vyšla. Hodně tomu pomáhají perfektně nasvětlené scény.

Ve verzi pro PS5 najdete v nastavení 2 grafické módy a neměl jsem nejmenší nutkání volit preferenci grafiky. Při srovnání s preferencí výkonu jsem si nevšiml žádných zásadních rozdílů, takže volba hraní v 60 FPS byla víc než jasná. Technicky Lego Horizon netrpí žádnými problémy. Za celou dobu hraní jsem nenarazil na jediný.

Doba to ovšem nebyla moc dlouhá. Kostkovaný Horizon i v rámci Lego her patří mezi obsahově štíhlejší kousky. Pokud budete jen svištět skrz hlavní příběh, dostanete se na konec za 8 hodin, a to jsem možná ještě trochu nastřelil.

Můžete tady strávit víc času. Po dokončení oblastí se vám odemkne možnost vydat se na expedici s náročnějším bossem. Za jeho porážku dostanete rudou kostku, která slouží pro odemykání dalších kosmetických doplňků.

A pokud by vám to bylo málo, po dokončení náročnějších výprav se otevřou volné expedice, které se hodí, pokud potřebujete nasbírat víc penízků nebo dotáhnout postavičku na maximální úroveň.

Takže vyzobávači platinových trofejí budou mít herní dobu klidně dvojnásobnou. Běžný hráč ale musí počítat s tím, že Horizon Adventures jsou menší i ve srovnání s ostatními Lego hrami. Milovníky kostkovaných světů by to ale určitě odradit nemělo. Pokud navíc máte doma mladšího hráče, kterému byste rádi svět Horizonu představili ve stravitelnější formě, jděte do toho.