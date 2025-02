Recenze hry Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Na šílenější piráty jen tak nenarazíte, ale příběh na hlavní sérii nemá

Plusy Akční hratelnost Propracované pirátění Dost vedlejšího obsahu, i když jde o spin-off Závěrečné kapitoly příběhu Minusy Hlavní dějová linka je nesourodý spletenec Zbytečné natahování Spousta nenadabovaných konverzací Recyklování věcí ze starších dílů už je moc 6 /10

Akční adventura pro PC, PS4, PS5, XO a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 419 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Bez oficiální češtiny

Na Havaji jsem si loni užil parádní příběh s Ičibanem Kasugou v Infinite Wealth, takže jsem se nebránil tomu podívat se do prosluněných krajin i tentokrát. Na rozdíl od hlavního dílu série Like a Dragon je ale takhle novinka odbočkou, která se vrací ke staršímu stylu akčních bojovek místo toho, abyste střety s nepřáteli řešili v tahových bitkách.

Hledání minulosti

Začínáme od konce. Goró Madžima, který je hlavní tváří hry, vypráví svůj příběh retrospektivně. V úvodu by nám toho moc neřekl, protože jeho loď šla ke dnu, přišel o paměť a jeho tělo voda vyplavila na malém ostrově Rich. Tady ho zachraňuje chlapec Noah, který jako odměnu za svůj dobrý skutek dostane výpravu do světa. A dopátrat se Madžimovy minulosti také nebude od věci.

Příběh Pirate Yakuza in Hawaii se odehrává několik měsíců po událostech Infinite Wealth, ale spíš stojí sám o sobě, než aby dál rozvíjel existující dějové linky. Důležitých momentů, které by každý fanoušek série měl znát, je tady málo. Celkově je pro mě příběh největší slabinou hry. Což o to, na šílenosti jsem u japonské tvorby zvyklý. Ale musí pohromadě přeci jen dávat nějaký smysl.

Jelikož se bavíme o spin-offu, bylo mi jasné, že rozsahem bude tento díl komornější. Ani tak se ale tvůrci nedrželi moc zpátky. Kromě hlavní linky narazíte na spoustu vedlejších příběhů, které jsou většinou ještě víc ujeté. Většina z nich probíhá v Honolulu, které tvůrci převzali z předchozí hry a stále je to nejhezčí lokalita, kterou navštívíte.

Studio Ryu Ga Gotoku je známé tím, že zužitkovává svoji předchozí práci při tvorbě nových her. Je k tomu ovšem potřeba přistupovat s mírou, a tu v pirátské jakuze už dle mého překračují. Není to jen prostředí nebo modely postav, často uslyšíte i totožnou hudbu z minulého dílu a spousta vedlejších linek je postavená na tom, co si loni prožil Ičiban.

U série Like a Dragon není nic nového, že hlavní postavy jsou zpracované kvalitněji než ty vedlejší. Přeci jenom je to častá praktika i u jiných her. Tentokrát ale rozdíly v kvalitě tváří a modelů poznáte i v hlavním osazenstvu. Madžima mezi zbytkem vyniká. Některé tváře se ale přece jen povedly. Obzvlášť to platí pro postavy, kterým obličej i hlas propůjčili známí japonští herci. Jmenovitě je to třeba Rjúdži Akijama, Munetaka Aoki nebo Ajumi Tanida.

Hutná odbočka

Vedlejšího obsahu je tady ve srovnání s velkými díly Yakuzy méně, ale i tak si přijdou na své fanoušci karaoke, arkádových heren a celkem příjemně mě překvapila vařící minihra. I kromě hlavního příběhu budete mít pořád co dělat, ale i když je vedlejších úkolů dost, ne vždy se je tvůrcům daří do hry zakomponovat bez problému.

Řadu věcí vám nacpou před obličej v hlavní dějové lince. Kdyby takový vývoj děje dával smysl, neměl bych námitek. V Like a Dragon to ale funguje tak, že z nepochopitelného důvodu se najednou na scéně objeví postava či událost, která figuruje jen jako vodítko další vedlejší aktivitě. Hlavní linku nijak nerozvíjí, rozbíjí tempo příběhu a působí jako výplň, která má jen natáhnout herní dobu o pár hodin.

Hlavní dějová linka tak působí jako nesourodý slepenec. Mnohem lepší by bylo, kdyby pirátská jakuza byla dobrodružstvím na deset hodin, vynechaly by se zbytečnosti, a pokud by hráč chtěl, vedlejší obsah by si prozkoumal po svém. Takhle je příběh natažený na dvojnásobek, což zkrátka nedělá dobrotu. Alespoň že závěrečné kapitoly ho zvládají zachránit.

Ještě si zopakuju výtku ze svých předchozích recenzí her ze série. Je tady opravdu hromada nenadabovaných konverzací. Tentokrát to neplatí jen pro vedlejší příběhy, většinu času si se čtením budete muset vystačit i v průběhu hlavní linky. Nevidím důvod, proč by Sega nemohla do jedné ze svých nejúspěšnějších sérií konečně zainvestovat víc, než je nutné minimum.

Šílenec v ráži

Čím to, že si mě i přes svoje neduhy Madžimova bláznivá jízda udržela až do konce? Ryu Ga Gotoku prostě umí udělat akční souboje a s tímto dílem dokázali, že jim nedělají problém ani námořní bitvy. Hlavní hrdina nenosí kapitánskou čepici jen tak na okrasu. Hned v úvodních kapitolách získáte vlastní kocábku, kterou si můžete vylepšovat, měnit její výbavu a také si ji podle svého zkrášlit. Neobejde se to ani bez shánění posádky.

Celá námořní část hry je kupodivu dost propracovaná. Při běžných střetnutích s nepřítelem na vlnách dojde jen na přestřelky, kdy stačí loď zničit a jde ke dnu. Během větších střetů se ale nalodíte k nepříteli a musíte celou jeho posádku zpráskat na hromadu. Toho si užijete nejvíc v pirátském koloseu na Madlantis, což je pirátská zátoka, kde běžné zákony příliš nefungují.

Pokud jste hráli Like a Dragon Gaiden, koloseum dobře znáte. Jen místo rvaček soutěžíte v námořních bitvách. Kromě peněz si za úspěchy nahrabáváte taky pirátskou reputaci, která slouží jak v postupu příběhem, tak pro pořizování nových schopností či vylepšování lodi. Rozhodně není potřeba šetřit, protože stačí zbít pár otrapů, na které je vypsaná odměna, a kapsy vám přetékají zlatem.

Pirátění si užijete opravdu dost. V jedné z vedlejších linek jdete po partičce psanců, kterých se i Madlantis bojí. Během plaveb můžete potkat ostrovy s poklady, které jsou také slušným zdrojem peněz a reputace. Sice většinou budete muset zmlátit pár desítek pirátů, ale není to nic, co by Madžima a jeho kumpáni nezvládli. Jen je škoda, že moře netvoří jednu ucelenou plochu a je oddělené na několik části, mezi kterými lze přeskakovat jen u majáků.

Nejen při lovu pokladů naplno využijete dvou bojových stylů. Základ tvoří šílený pes rodiny Šimano, který se s ním táhne už roky. Kromě pěstí proti nepříteli použijete i nůž a jako specialitka je vyvolání stínových podob, které bojují po vašem boku.

Nedlouho poté si Madžima osvojí i styl bukanýra s dvojicí šavlí, bambitkou a přitahovacím hákem. Ten se hodí pro střety s početnějšími skupinami a využijete s ním prokleté hudební nástroje, které nejdřív musíte najít mezi ostatními poklady. Třeba takové housle na vašeho protivníka pošlou žraloky.

Hratelnostně? Výborná záležitost. Ten zbytek? To už je slabší. Natahovaný příběh s nelogicky napojenými linkami, spousta nenadabovaných sekvencí, až moc zrecyklovaných věcí z předchozího dílu. Pirátská jakuza není bezproblémová, i když se jí samotné pirátění a zakomponování tak šíleného nápadu do série, aby dával smysl, povedlo.