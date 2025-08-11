Recenze hry Mafia: The Old Country. Na Sicílii panují staré pořádky ve všech smyslech

Spousta narážek na předchozí díly
Emotivní příběh
Výborný český dabing
Zbytečně nenatahuje herní dobu
Krásně zpracovaná Sicílie
Převzatá šablona z prvního dílu
Nedotažená optimalizace
Svět působí až příliš prázdně
7 /10
Akční adventura pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 299 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Oficiální český dabing
Mafia dodnes patří mezi moje nejmilovanější hry s tím, že dvojka je hned v těsném závěsu za prvním dílem. Proto mě potěšilo, že se tvůrci s The Old Country rozhodli vrátit ke starým pořádkům a místo snahy napasovat gangsterský příběh do rozmáchlého světa plného možností jsme dostali filmové dobrodružství, které tlačí na příběh v každé minutě. Ne že by mafiánská hra nemohla v otevřeném světě à la GTA fungovat a doufám, že se o něco takového pokusí případné pokračování, ale po Mafii III jsem si jednoduše chtěl spravit chuť starou klasikou.
Klasika je to správné slovo, které by se dalo použít pro spoustu věcí v The Old Country. Okolo roku 2010 vycházela řada příběhových akcí, kde jste se v přestřelkách schovávali za překážky a kulky létaly, dokud nepadl poslední nepřítel. Takových „cover shooterů“ se člověk snadno přejedl. V dnešním herním světě, kterému dominují online hry a obří otevřené světy, jsem s otevřenou náručí uvítal přímočarou hru, která zdatně zvládne odvyprávět emotivní příběh za nějakých 12 hodin bez nutnosti zbytečného natahování.
Je to jen běžná rutina
Začínáme v sirném dole na Sicílii v roce 1904. Protagonista Enzo se sem dostal vinou svého otce, který ho kvůli svým dluhům prodal. Tahle neskutečně těžká práce není něco, čemu by se chtěl věnovat celý život. Shodou okolností se ze spárů předáka dostane o něco dřív, než čekal. Netrvá dlouho a už pomáhá jako čeledín u Dona Torrisiho, který mu zachrání zadek.
Původní díly Mafie mám opravdu rád a při hraní The Old Country na mě sálala nostalgie neskutečně. Vývojáři moc dobře věděli, pro koho tuhle hru vytvářejí, a fanouškům servírují různá pomrknutí či náznaky, některé zřetelnější, jiné si člověk musí trochu domyslet. V tomhle ohledu funguje nová Mafia skvěle. Vzpomínky na Tommyho Angela se mi vybavovaly během celé Enzovy eskapády. Začíná od úplného dna, nikdo mu nedá pistoli do ruky hned na první misi a postupně poznává zvyky rodiny Torrisi a snaží se šplhat v jejích řadách.
I když chtěl ze Sicílie zmizet hned, jak se dostane z dolů, názor mu změnilo setkání s Isabellou, dcerou Dona Torrisiho. Její vztah s Enzem je jednou z nejlepších částí příběhů a na rozdíl od předchozích dílů tady máme romanci, která za to stojí. Tomově Sáře se sice dostalo většího prostoru v definitivní edici, ale v tomhle směru Isabella jasně vyhrává i svojí osobností.
Příběhu a celkově tomu, jak dokáže hráče vtáhnout, bezesporu pomáhá český dabing, který je vážně skvělý. Role Enza se chopil Oskar Hes. Mými favority jsou jednoznačně opět Isabella v podání Nikoly Heinzlové a snad ještě o chlup lepší Jakub Saic jakožto Don Torrisi. Kvalitou patří dabing The Old Country mezi českou špičku. Jen nepřátelé v přestřelkách by nemuseli hláškovat hlasem stejného dabéra.
Nostalgie je mocná čarodějka
V prvních hodinách jsem byl nadšený ze všech odkazů a narážek. Časem těch myšlenek ve stylu „tohle je jako tamta věc z jedničky“ začínalo být moc a došlo to do takové míry, že byl příběh neskutečně předvídatelný. The Old Country si celkově půjčuje strukturu jedničky a uzpůsobuje ji novému prostředí.
Občas dojde na osvěžující nápad, ale spíš se The Old Country nesnaží vybočovat ze zajetých kolejí a vsází hlavně na jistotu. I když by mi nevadilo víc novinek nebo překvapivých zvratů, to, že si vývojáři hodně půjčují od první Mafie, mi vůbec nevadí. Nostalgie má neskutečnou sílu a člověk je díky ní ochotný přehlédnout kdeco.
Krásy pusté Sicílie
Už od začátku bylo jasné, že nová Mafia bude čistě lineární hra. Prostředím se navíc od svých předchůdců značně liší. Místo měst se spoustou čtvrtí se Enzo prohání na koni či za volantem po sicilských planinách, kterým na pár místech vévodí několik městeček. Virtuální Sicílii se podařilo vývojářům zpracovat skvěle. Obzvlášť v misích k večeru, kdy jsou pole zalitá sluncem, je to nádherná podívaná.
Herní svět jako takový nemáte šanci v rámci příběhu moc prozkoumat. Kapitoly vás protáhnout skrz to nejzajímavější, co v údolí najdete, ale pokud byste si ho chtěli projít vlastním tempem, můžete tak učinit buď v rámci pár misí, ve kterých nemáte tak svázané ruce, nebo ve volné jízdě. Tady vás žádné úkoly nečekají, maximálně si můžete doplnit svoji sbírku sběratelských předmětů.
Je nutné si uvědomit, že ani tenhle díl Mafie není GTA. Není to hra udělaná na to, abyste v ní řádili desítky hodin. Z toho důvodu působí prostředí až příliš prázdně a není to jen tím, že ve světě nejsou žádné vedlejší aktivity. Na cestách málokdy potkáte jezdce na koni nebo auto.
Díky mým skvělým řidičským schopnostem se mi stalo, že jsem otočil auto na střechu. Dál jsem musel pokračovat pěšky, protože nedaleká vesnička byla naprosto pustá, jen jsem slyšel, jak si někdo zrovna vykašlává plíce. A i kdyby ne, cizí auta nebo koně si stejně nemůžete vzít.
Na pohled je Sicílie moc hezká, ale má to svoji cenu. The Old Country jsem odehrál na základním PlayStationu 5 a ani jeden grafický mód nezaručuje stabilní FPS. Máme tady klasiku. Jeden vytáhne detaily a rozlišení při 30 FPS, zatímco druhý kvalitu obrazu sníží a hra poběží v 60 FPS. Obzvlášť při rychlé jízdě nebo při příchodu do jednoho z měst počet snímků trochu hapruje. Je to nepříjemnost, ale zase se nedá říct, že by kvůli tomu byla Mafia nehratelná. Alespoň jeden patch s dodatečnou optimalizací by ale přišel vhod.
Rozdíly mezi volbami grafiky nejsou nijak razantní. Při preferenci lepších detailů se lépe vykresluje vegetace a stíny ve větší vzdálenosti. U tohoto typu hry mi ani těch 30 FPS nevadilo, ale stejně jako většina hráčů vždy dávám přednost většímu počtu snímků.
S kudlou v kapse
Hratelností je The Old Country také návrat do minulosti. Schovávání se za překážky, po každé zběsilé jízdě následuje přestřelka. Oproti předchozím dílům na to ale Enzo jde častěji potichu. Plížení má celkem v malíku a k vyřízení nepřátel nepotřebuje ani nůž, který je na Sicílii velmi oblíbenou zbraní. Během chvilky je složí k zemi rukama.
Některé mise můžete projít potichu, nebo se do nich vrhnout střemhlav. Jiné po vás vyloženě chtějí, abyste se plížili. Takové pasáže nejsou nic náročného, tvůrci hráči hodně pomáhají rozmístěním nepřátel tak, aby prostředí plynule prošel bez povšimnutí.
Kdyby vám to nestačilo, ještě můžete použít jednu věc. Enzo je nejspíš trochu šmrncnutý s asasíny, protože může používat orlí pohled jako Ezio Auditore. To znamená, že vidí nepřátele přes zdi. Nepřišel mi příliš zásadní, a tak jsem ho téměř nepoužil.
To, jak hraní bude vypadat, si můžete uzpůsobit o něco víc než v definitivní edici jedničky. Díky nastavení simulace jízdy je alespoň trochu potřeba se při řízení snažit a jdou vypnout i navigační šipky v prostředí. V možnostech uživatelského rozhraní jsem uvítal deaktivaci permanentního ukazatele k dalšímu cíli. Není důvod neustále mít na obrazovce žlutý čtvereček, abych náhodou nezapomněl, kam mám jít.
Akce jako taková mi přijde lepší než v remaku jedničky. Revolvery slušně kopou a nejsou moc přesné, což se od kousků z počátku 20. století dá očekávat. Do rukou se Enzovi dostane celkem dost druhů, s puškami se míří perfektně.
Pomoct si můžete i granátem, ale většinou jsem ani neměl důvod ho vytahovat z kapsy. I když jsem hrál na těžkou obtížnost, nábojů bylo vždy dost a přestřelky nejsou natolik náročné, abych je musel opakovat víckrát. To, jaké má Enzo v akci možnosti, můžete lehce ovlivnit jeho kolárkem. Naleznete různé přívěsky a korálky s bonusy, jako je bandáž v inventáři navíc nebo tišší kroky. Je to spíš drobnost než něco, co by výrazně hratelnost ovlivňovalo.
Běžného pěšáka pošlete do hrobu pár ranami z pistole. Když je na ráně někdo důležitější, Enzo vytahuje nůž. Boje na nože jsou v podstatě propracovanější bitky ze dvojky. Útoky můžete vyblokovat nebo se jim vyhnout, čímž dostanete prostor k protiútoku. Přijdou mi jako příjemné zpestření, kterého bylo tak akorát, i když jejich průběh bývá v podstatě totožný.
Během celé hry uslyšíte hudební doprovod v podání Českého národního symfonického orchestru. Několik skladeb se povedlo víc, nejsilnější je úvodní znělka, kterou v soundtracku najdete pod názvem The Carusu, a za poslech stojí i To Live as I Choose. Většina jsou spíš ambientní skladby, kterých jsem si často ani nevšímal. Kvalitou ale hudba skvěle dokresluje atmosféru. Jen škoda, že při volné jízdě je naprosté ticho a člověk si musí vystačit s šumem přírody.
Verdikt
Nová Mafia není dokonalá. Má problémy, které se z obecného pohledu nedají přehlížet. I přesto, jaké číslo vidíte nahoře v hodnocení, jsem si těch 12 hodin užil jako málokterou herní novinku za poslední rok. Stylově je to typ hry, které už se dneska moc nedělají, když se podíváme na velkou produkci. A navíc je to Mafia, která má v našem kraji tak silné jméno, jako málokterá značka. Bez nostalgie by to určitě nebyl tak intenzivní zážitek. Oproti tomu, když se oprostíte od kritiky a necháte se naplno pohltit vzpomínkami, bude pro vás The Old Country parádní záležitost.