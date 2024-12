Recenze hry Marvel Rivals. Kdyby se Overwatch spojil se světy superhrdinských komiksů

Plusy Dobrá hratelnost Skvělé zpracování známých hrdinů Kompetitivní zaměření Variabilita postav Fanouškovský servis u kosmetických doplňků Minusy Okopírovaná formule Overwatche Problémy s optimalizací 8 /10

Týmová online akce pro PC, PS5 a XSX • Cena: zdarma • Multiplayer • Věkové omezení: 12+ • Bez oficiální češtiny

V poslední době se nám týmových hero-shooterů vynořilo víc, než bylo potřeba. Máme za sebou neúspěšný Concord, vydání alfa verze Deadlocku, který na žánr narouboval taktičtější hratelnost z MOBA her, a také neustále pokusy o zlepšení Overwatche, kam se nedávno vrátily zápasy šest proti šesti. Dalo by se říci, že Marvel Rivals dorazil možná v tu nejméně vhodnou dobu. Nebo snad ne?

Vlastně ani ne. Concord byl propadák a Deadlock už spoustu hráčů omrzel a prvotní nadšení výrazně opadlo. Když k tomu přidáme ještě celkovou nespokojenost Overwatch komunity, Rivals vlastně přišlo v ten nejlepší čas. Díra na trhu byla objevena a spolu s unikátní možností zpracovat populární charaktery Marvelu se zrodil hit. Alespoň prozatímní.

Fakt, že hra přilákala miliony hráčů po celém světě, už je všeobecná informace, ovšem, že za tím nestojí pouze barevné postavičky Marvelu, může být pro někoho překvapením. Řeknu na rovinu, že Rivals se prostě hrají skvěle. Pocitově se jedná o jednu z těch lepších, ne-li nejlepších kompetitivních her.

Přispívá k tomu hned několik faktorů. Jedním je zpracování základních mechanik. Pro začátek se jedná o 6v6 akci v klasické Overwatch formuli, myšleno v průběhu a cílech zápasu. Ať už se střílení z pohledu třetí osoby může zdát jakkoli ošemetné, je zvládnuté na jedničku. Hitboxy jsou občas trochu problém, ale nijak veliký. Vše působí velmi přirozeně a responzivně.

Pohyb je také něco, co k tomuto pocitu přidává, a to především z důvodu velké mobility většiny postav. Tanci a útočníci jsou na tom s mobilitou nejlépe. Mohou několikrát vyskočit, běhat po stěnách nebo uhýbat. Celkově to přidává na spádu celé hry a nejedná se tedy o v uvozovkách nudnou horizontální akci.

Třetím zásadním bodem jsou schopnosti, které jsou někdy více, někdy méně originální, ale vždy velmi působivé a zábavné. Vyjmenované faktory jsou bezesporu spojené především s designem postav a jejich variabilitou. Nenarazíte na dvě stejné ani zdánlivě podobné postavy, i když by se tak na první pohled mohlo zdát.

„Dalo by se říci, že jednotlivé role jsou dále rozdělené na více specifické podrole.“

Každá ze soupisky postav je v něčem jedinečná, v něčem vyniká, řekl bych, že nikdo není v soupisce do počtu. Takže každý si dokáže najít tu svou, ať už chcete stát v přední linii, rozdávat poškození nebo dokonce i léčit ostatní. Samozřejmě nekončíme u klasického dělení tanka, útočníka a podpory. Dalo by se říci, že jednotlivé role jsou dále rozdělené na více specifické podrole.

Například u tanků můžete bránit spojence štítem nebo vzít jiného hrdinu, který to prostě napere do celého týmu z výšky. U útočníků nejste odkázání na pouhé střílení nebo opakované používání schopností. Můžete si zvolit hrdinu, který disponuje útoky na blízko a šlehat nepřátele mečem nebo pěstmi. Je skoro k nevíře, kolik různých archetypů dokázali vývojáři do hry dostat hned při vydání. Všechny postavy jsou navíc zdarma, stejně jako celá hra, opravdu zdarma.

Co mě ovšem těší asi ze všeho nejvíc, je jasné zaměření na kompetitivnost. Je zjevné, že vývojáři do toho šli s cílem udělat z Marvel Rivals esportový titul. Myslím si to nejen z důvodu, že to tak prostě bývá, ale také díky různým týmovým schopnostem, které spolu různé postavy sdílí. Možnosti taktiky jsou tady skoro nekonečné, protože vše hraje roli. Postavy jsou daleko více orientované na týmové hraní a správnou souhru schopností.

S taktikou souvisí také podoba zápasů. Jak jsem zmínil na začátku, je to vlastně Overwatch. Varianty zápasu jsou dvě - tlačení vozítka z bodu A do bodu B a zabírání bodů zájmu. Takže totožné jak v Overwatchi, to je asi tak jediná výtka, co ke hře mám. Že do žánru toho kromě zničitelného prostředí nepřinesla mnoho originálního. To by se dalo říct i o postavách, které si zkrátka půjčují z komiksů od Marvelu.

Rád bych se ještě zastavil u kosmetických předmětů. Jsou téměř v každé hře, ale tady je to přeci jen díky licenci Marvelu o něco lepší. Kosmetické předměty nebo obleky na své oblíbené hrdiny nejsou jen o změně barevné palety. Nabídka určitě potěší sběratele a vášnivé fanoušky komiksů. Některé skiny jsou totiž přímo repliky filmových nebo komiksových obleků. Takže se zde nemusí jednat jen o vzhled, ale také o sbírání a pak se můžete chlubit, že máte kostým Thora z komiksu, který vyšel před 10 lety.

I když Marvel Rivals velmi dobře vypadají na pohled, mohla by se zlepšit jejich optimalizace. Hra neběží zrovna tak, jak by bylo pro kompetitivní akci na místě, ale zase o nic drastického se nejedná. K propadům snímků dochází zejména při velkých soubojích mezi týmy, během kterých létá hodně schopností a také cihel ze zbořených stěn a budov. Pokud tedy máte slabší stroj, připravte se na propady snímků.