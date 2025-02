Recenze hry Monster Hunter Wilds. Za lovem vyrážíme na východ, tentokrát i s povedeným příběhem

Plusy Designy monster a zbrojí Chytlavý příběh Focus mód poskytuje větší kontrolu při boji Epická hudba Výborné ve více lidech Minusy Rozmazaný obraz v režimu výkonu na základní PS5 V základu menší množství potvor Pro nováčky mohou být začátky náročnější 8 /10

Lovecká akce pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 899 Kč • Singleplayer a multiplayer • Věkové omezení: 16+ • Bez oficiální češtiny

Běžný český hráč si při pohledu na nový díl ze série Monster Hunter řekne, že to je ta asijská podivnost. V dalších částech světa ale zjistíme, že právě Monster Hunter patří mezi největší úspěchy Capcomu a World z roku 2018 jasně vede v prodejích před všemi ostatními. Po odbočce Rise, která vyšla původně na Switch, se vrací ve Wilds s velkolepějším pojetím. Nový region, neokoukané potvory, a mechaniky, které lov ve starém známém stylu dělají svěží.

Východní kraje

Pokud jste si začátek cesty na východ osahali v rámci některého z dřívějších beta testů, poznali jste jen zdejší poušť. Ani zdaleka tak ale nevypadá celý region. Asociace lovců se ještě donedávna domnívala, že je tady neobyvatelná pustina. To se změní po nalezení chlapce, který utíká před katastrofou z vesnice ležící kdesi v těchto končinách.

Jakožto správný lovec bereme výbavičku a společně s celou expedicí se záhadnou vesnici kmene The Keepers snažíme najít. A během toho samozřejmě prozkoumáme zdejší ekosystém, což zahrnuje lovy a chytání známých i zcela nových potvor.

I když jde o jeden velký propojený svět, stále funguje na principu regionů. Postupně vás každým z nich provede příběh, který kupodivu stojí za to. To mi u předchozích dílů chybělo. Ve Wilds jde o něco zajímavějšího, než je náhlé zuření místních monster či nečekaná migrace draků. Nebudu prozrazovat víc, ale řekl bych, že tohle je věc, která potěší každého bez ohledu na to, jak se vám líbí zbytek hry.

„Lovit, lovit a zase lovit. A občas nějakou příšeru uspat a odchytit.“

Málokdo ale hraje Monster Huntera kvůli příběhu, rozhodně nechcete končit po závěrečných titulcích. K nim se dostanete po nějakých 15 hodinách, teprve potom ale začíná ten pravý lovecký zážitek. Máte otevřené všechny regiony, objevují se nová monstra či silnější varianty těch existujících. I když to vypadá, že máte nabušenou zbroj a nic vás nemůže zastavit, i taková posílená ohnivá slepička dá sakra zabrat.

Po titulcích byste měli pokračovat tak jako tak, protože na hlavní příběhovou linku navazují další úkoly, které si zpřístupníte zvyšováním svého ranku. Co pro to musíte udělat? Lovit, lovit a zase lovit. A občas nějakou příšeru uspat a odchytit.

Grind pro postup na vyšší rank či pro získání lepšího kousku zbroje se u her často bere jako negativum. U Monster Huntera je to ale jedna z největších předností. Větu “ještě jeden lov a pro dnešek končím” si při hraní zapálený lovec bude říkat často.

Hráč Monster Hunterem nepolíbený si při pohledu na záběry z hraní často řekne, že bude příliš složité se do něčeho takového dostat. Což je pravda, ale jen z části. Základy se dají pochopit vcelku rychle a v rámci běžných lovů toho nemůžete moc pokazit ani bez většího tréninku. Také není potřeba bát se lovů protáhlých třeba i na hodinu. Hra vám na ně dává většinou časový limit nějakých 50 minut, ale snad se mi ani jednou nestalo, že bych spotřeboval víc než polovinu.

Náročnější už ale bude to, pokud chce člověk ze hry vytáhnout maximum. Hlídat si všechny buffy, jídlo, doplňky, mít výbavu efektivní proti danému monstru... K naučení se je toho hodně a hra na vás neváhá házet hromadu tutoriálů už v úvodu. Monster Huntera si ale užijete i bez toho, abyste nutně ždímali každý kousíček života a staminy navíc. A pokud máte tu možnost, určitě se bude hodit mít k ruce zkušenějšího lovce.

Stejně jako předchozí díly, i Monster Hunter Wilds znatelně tlačí na online aspekty. I když hrajete sólo, můžete si pomocí světlice přivolat na pomoc další hráče. Ve čtyřčlenné partě se to mydlí lépe. Potvora sice bude stejně náročná, ale máte prostor pro střídání agra, léčení a broušení zbraně. Náhodné hráče můžete vystřídat za partu kámošů. V základnách si lze nastavit vlastní party, lobby a rovnou celé spolky pro desítky hráčů. Na lov ale vždy vyrážíte pouze ve čtyřech.

Nepolevující soustředění

Zatím to zní jako klasický Monster Hunter, což? Tak pojďme k novince, která je pro mě ze všech přídavků tím nejpozitivnějším. Během toho, co rubete potvoru hlava nehlava, se držením levého triggeru přepnete do Focus módu. Ten vám dává možnost lepšího manévrování, údery zbraní dopadají přesně tam, kam chcete, a navíc v něm můžete využívat i parádičky lišící se s každým druhem zbraně.

Díky tomu, že máte nad postavou mnohem větší kontrolu, už nepůsobí pohyb a souboj tak těžkopádně jako dřív. Jasně, pořád je cítit, že je lovec navlečený v těžké zbroji a v rukách má zbraň dvojnásobně větší než jeho trup, ale Focus mód zvládá umocňovat pocit, že jste excelentně trénovaným lovcem, který se nezalekne ani toho největšího chlupáče.

Přináší i další výhody. Ve Focus módu vám červená záře ukáže, kde je monstrum zraněné. Pak pomocí speciálního úderu můžete ránu prorazit, což znamená pořádnou porci poškození a kus srsti či šupiny do vaší kapsy. Farmení některých surovin potřebných na výrobu je tak svižnější, což platí hlavně v začátcích. Abyste schrastili dostatek vzácných kousků na silnější zbraň, pořád to bude chtít ulovit vícero monster.

PlayStation 5 vs PlayStation 5 Pro V preview jsem psal, že jediné, co by mohlo Monster Hunter Wilds výrazněji ohrozit, je zpackaná optimalizace. Dopadlo to tak nějak na půl cesty. Oproti beta testu je tady zlepšení, ale ideál to není. Na výběr máte ze tří nastavení grafiky. Preference výkonu s 60 FPS bez ray tracingu, balanc se 40 FPS a preferenci rozlišení se 30 FPS. Na základním modelu PS5 je rozhodně nejlepší variantou režim balancu, ovšem zapnout si ho můžete jen s televizí, která ho podporuje. S preferencí výkonu je obraz nepříjemně rozmazaný a jinak krásné prostředí východních krajů i samotná monstra na to dost trpí. Docela mi to připomíná situaci s Final Fantasy VII Rebirth, které s tímto nastavením mělo stejný problém. Alespoň že s ním těch 60 FPS zvládnou Wilds držet. Poklesy sem tam nastat mohou, obzvlášť při větších epických bitvách, kdy kromě monstra zuří i počasí. Zajímavé ale je, že si můžete bez ohledu na zvolený režim odemknout snímkovou frekvenci. V některých pasážích jde Monster Hunter přes 60, jindy jde níž. Tuto možnost byste měli využít hlavně tehdy, pokud vaše televize podporuje VRR. Změny FPS díky tomu téměř nebudou citelné. Situace na PS5 Pro je dle očekávání lepší. Na výběr máte z totožných grafických režimů jako na základním modelu. Wilds ale využívají k upscalingu PSSR z vyššího rozlišení, díky čemuž i při preferenci výkonu vypadá obraz dobře. Zmizí rozmazání prostředí, takže jsem neměl důvod volit po zbytek hraní z dalších režimů. Za ještě ostřejší obraz mi poloviční počet snímků nestojí.

Designová špička

Hry se v dnešní době často ohánějí pojmem “graphical fidelity” a chtějí napodobit realitu, co nejvěrněji to jde. Pokud si na tomto stylu potrpíte, nový Monster Hunter vám graficky nepřijde jako žádný zázrak. Co ale musí ocenit snad každý, jsou designy jednotlivých monster a zbrojí, které si z jejich částí můžete vykovat.

Není to jen další variace na draka či jiného ještěra. Narazíte tady i na mytické opice či pavouky. Svěžím dojmem působí prostředí, do kterého dorazíte zhruba v polovině příběhu. Olejová bažina se jen tak nevidí a tvůrci si pěkně pohráli se zdejšími monstry. Nedlouho po příjezdu se třeba musíte postavit čemusi, co vypadá jako kříženec komára a vrány.

Pro ty největší fanoušky ale může být zklamáním, že je počet unikátních monster v základu nižší. Vynahrazují to různé varianty a také je potřeba myslet na to, že se soupiska bude časem rozšiřovat v updatech zdarma. Prvním nováčkem bude v průběhu léta vodní Mizutsune.

Capcom celkově výborně zpracovává jednotlivé ekosystémy, což poznáte hlavně během vlastních expedicí bez daného úkolu. Okolo poletuje hmyz a mimo obřích potvoráků narazíte na spoustu menších tvorů. A když uvidíte svoji kýženou kořist, můžete se do ní hned pustit a automaticky se spustí quest pro její lov. Prostředí se také mění s tím, jaké monstrum je zrovna v okolí. Wilds díky tomu umí vypadat opravdu epicky, obzvlášť při příběhových bojích, kdy lov doprovází burácející orchestrální hudba.

Je škoda, že Wilds nešlápli trochu víc do otevřeného světa. Očekával jsem větší volnost poté, co se pořádně ukázal systém expedicí. Regiony jsou sice propojené, ale každý funguje sám o sobě a připadají mi jako naprosto separátní části, jak faunou, tak podobou prostředí.

Největší slabinou nového Monster Huntera každopádně zůstává nedotažená optimalizace. Říkám si, co se s RE enginem v posledních letech stalo. Interní technologie Capcomu před pár lety byla zárukou kvalitní grafiky, kterou zvládaly konzole i běžné PC sestavy bez větších problémů. Wilds jsou po loňském Dragon’s Dogma 2 dalším případem, kdy technický stav může být pro hru Achillovou patou. Ale ten zbytek? To je velká lahůdka. Capcom svůj recept za těch 20 let pěkně vypilovat a jen těžko pro něj v tomto stylu najdete konkurenci.