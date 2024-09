Recenze hry NBA 2K25. Basketbal se vrací ve skvělé formě. Ani tentokrát se ale nezbavil agresivních mikrotransakcí

Plusy Vynikající hratelnost Strhující vizuální a zvuková prezentace Velký výběr herních režimů Masivní mód kariéry Zabaví i neznalce basketbalu Minusy Pomalejší postup v kariéře Agresicní monetizační politika 8 /10

Sportovní hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch ● Cena: 1 899 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Pravidelná série od 2K s číslovkou 25 se vrací ve skvělé formě a zasáhla mé sportovní já s plnou silou a přesto, že o basketbalu vím jenom velmi málo, vážně přemýšlím o tom, že letos jej zvolím jako moji hlavní sportovní hru.

Propracována dynamika hry

Jako u každé sportovky s nekonečnou množinou iterací, tak i u basketu od 2K vždy panují obavy, s jakými změnami se autoři letos vytasí. Z marketingové kampaně jsme každým rokem skálopevně upevňování, že letošní ročník bude ten revoluční, opět.

Pojďme tedy hezky popořadě. Všechny známé režimy doznaly vylepšení a nových funkcí, ale tou nejzásadnější změnou, kterou NBA 2K25 přináší, je výrazné zlepšení akce na hřišti. Je patrné zejména z dynamiky pohybu celé vaší pětky v útoku, přes zdolávání soupeřovy obrany až po tlak, který na vás vyvíjí při vlastním útoku.

Pomocí technologie Pro Play se hráči virtuální díky implementaci reálného pohybu profesionálních hráčů skutečně hýbou, střílejí a brání jako hvězdy v NBA. K dispozici je více než 9 000 nových animací, díky nimž hra působí plynule až do takové míry, že občas působí jako reálný zápas.

Oslavy po vstřelení koše, zavěšování se na obruč, nástup na palubovku a další celá řada interakcí mezi hráči vypadají úžasně. Celý zápas se nese v autentické atmosféře. Znalci NBA určitě rozpoznají nejlepší střelce pouze na základě jejich charakteristického pohybu. Kromě nasnímaného pohybu si dali autoři záležet i na jedinečném ztvárnění střelby borců, což přidává ještě větší důraz na realističnost celého zážitku.

Díky přepracovanému driblingu je pohyb s míčem jedna velká radost. Hra jako takové není zrovna lehká, začínal jsem proti počítači na nejnižší úrovni, abych si osvojil alespoň základy a nebylo to hned. Střední obtížnost je prozatím moje maximum a musím uznat, že se zapotím, než se odpoutám od obránce a prosekám cestu směrem ke koši. Dá se postupovat i takticky, chytrými přihrávkami nebo správným křížením a nechat tak soupeře propadnout a připravit si střeleckou pozici.

Neživí spoluhráči nejsou konečně jen do počtu

Umělá inteligence hráčů byla výrazně vylepšena a díky ní jsou rychlé útočné brejky mnohem plynulejší, protože spoluhráči nemají problém se probít až pod koš, chytře si mění pozice a najdou si volný prostor, abyste jim mohli bez váhání přihrát. V režimu kariéry, kde si budujete od základu vlastního basketbalistu, vám spoluhráči budou mnohem častěji přihrávat, ale jen když se naskytne dobrá příležitost a vy nezačnete kazit jeden míč za druhým.

Pokud se vám v zápase začne dařit, budete pro tým první na ráně pro přihrávku. S tímto býval v předchozích ročnících problém, i když jsem si neustále hledal volný prostor, parťáci si mě z nějakého důvodu nevšímali. Obrana je z mého pohledu obtížnější než střílení košů, ale i zde platí, že AI spoluhráči vám spíše pomáhají, než aby jen zacláněli.

Samozřejmě, že nezafungují vždy úplně stoprocentně, ale dodá vám více klidu do ovladače, když víte, že se nemusíte neustále přepínat, abyste všechny kontrolovali a celé to odmakali sami. Obrana a útok proti počítači není až takový problém a dá se postupně propracovat k té nejvyšší obtížnosti.

„Spoluhráči nemají problém se probít až pod koš, chytře si mění pozice a najdou si volný prostor...“

Co mi však připadá trošku nefér, je až příliš vysoká úspěšnost zásahu od počítačem řízených hráčů. To, co se mým borcům nemá šanci podařit, střílí AI bez potíží. Hratelnost je obecně vynikající a všechny zmíněné změny přispěly k tomu, že NBA 2K25 je radost hrát.

K přepracování došlo i u střelby pravou páčkou, což nemusí každému sedět, ale u fanoušků se zatím setkalo s kladnou odezvou. Jde o funkci, kdy střelbu na koš s výskokem provedete pohybem pravé páčky do kteréhokoliv pohybu a v pravý moment vystřelíte. Oddanost basketbalu dokazují autoři i takovými detaily, jako je přizpůsobení ukazatele střelby, volbou světelných nebo zvukových efektů po zásahu apod.

Dominují režimy kariéry a MyTeam

V režimu kariéry se oproti loňsku relativně nic moc nezměnilo. Co zůstalo při starém, je její ohromný rozsah činností, kterým se tady budete věnovat. Pro nováčky série doporučuji poslouchat všechna výuková videa a číst nápovědy, jinak se rychle ztratíte. Fandy série jistě potěší, že MyCourt je zpátky, což je vlastně vaše domácí hřiště a zároveň nejlepší způsob, jak trénovat.

Na tréning si můžete pozvat další hráče a zkoušet herní situace. V některých z mnoha úkolů se podíváte i do minulosti, kdy jste ještě hráli universitní basket, což je hezké připomenutí zásadních události z předchozích ročníků. Město, ve kterém se příběh kariéry odehrává, je menší než dřív, ale za to mnohem hustší. Má solidní rozvržení, díky němuž není cestování z bodu A do bodu B úmorné a je tak snazší najít všechny zájmové aktivity.

Kromě hlavní arény jsou tady obchody, venkovní hřiště, plážová hřiště, venkovní posilovny, dva kluby, ke kterým se můžete připojit a aby toho nebylo málo, ve městě se nachází i motokárová dráha, kde hráči mezi sebou soutěží o hlavní cenu v podobě herní měny. K té se ještě vrátím později.

Druhým nosným režimem je kartičkový MyTeam, kde, jak název napovídá, budujete dreamteam z hráčských balíčků. V tomto módu se hra orientuje primárně na hru proti živým soupeřům, stoupání v žebříčku a shánění stále lepších hráčů. Princip notorický známý z bezmála všech známých sportovních titulů, přinášející každoročně tučné zisky tvůrcům her.

Pro ty, kteří raději hrají proti počítači, je zde klasická sezóna za mužstvo NBA, součásti hry je i oficiální ženská WNBA nebo povedený manažerský režim dokonce s pár prvky RPG. Dialogy a celková prezentace je však trošku slabší. Co se naopak velmi povedlo, je možnost projít si sezóny v pěti různých érách a pro basketbalové historiky prakticky povinnost. Máte možnost si zahrát proti velikánům, jako byli Magic, Bird, LeBron nebo Michael Jordan.

Za všechno si zaplatíte

Celkový dojem ze skvělé hry mi poměrně silně kazí místní měnová politika. Herní měna tady prostupuje úplně vším. Za peníze si dokonce vylepšujete herní atributy vašeho svěřence v kariéře. Když vezmete v potaz, že musíte postupně vylepšit něco přes dvacet atributů, tak dostat se z hodnocení 60 na legendárních 99 představuje utratit obrovské částky těžce vydřené měny.

Ano, hrajete zápasy a plníte úkoly, za které jste odměňování, ale dostáváte žalostně málo. Není pak divu, že se mnozí hráči uchýlí k nákupu za reálné peníze. A pak je tady ještě zmiňovaný režim s nákupem balíčků. Jasně, jde to všechno i zadarmo, pokud máte dostatek času. Jenže reklamní kampaň uvnitř samotné hry je tak agresivní, že vám autoři neváhají po každém spuštění hry nacpat před oči obrovské okno s možností nákupu měny nebo season passu. Reklamní akce zaměřená na utrácení reálných peněz je zde snad nejsilnější ze všech sportovních her, které jsem zatím hrál.