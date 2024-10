Recenze hry NHL 25. Promarněná šance na lepší hokej

Každým rokem si dělám naděje, že tentokrát to určitě vyjde. Natěšeně nainstaluju nové NHL, toužebně spouštím a po pár hodinách zjišťuji, že hraju stejný hokej jako minulý rok. Jen se to zase trošku jinak hýbe a blýská.

Plusy Hezčí grafika Pomalejší akce a reálnější pohyb hráčů Detailnější tváře Minusy Stejný hokej jako minule AI bez výraznějších změn Be a Pro je kopie let minulých Změna systému odměn v HUT nesedne každému 6 /10

Sportovní hra pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X ● Cena: 1 899 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Oficiální české titulky

Ani letos se nejedná o žádný převrat. Navzdory reklamované vylepšené umělé inteligenci a přepracovanému režimu Organizace, to opět vypadá na přeleštěnou kopii z minulého roku.

Lepší a přívětivější Organizace

NHL 25 je první hrou této série vytvořenou výhradně pro konzole „nové“ generace. Obraz je detailnější a akce na ledě vypadá přirozeněji. Pohyb hokejistů je více podobný realitě a celkově je akce o dost pomalejší, což je jenom dobře. Animace jsou plynulejší a tváře hráčů nyní vypadají mnohem detailněji, hlavně tedy ve filmových sekvencích.

Nejvýraznějšího vizuálního upgradu se dočkal režim Organizace, ve kterém řídíte klub z pozice generálního manažéra. Prakticky je tento režim jediný, který letos doznal významných změn. Hlavní menu je nyní mnohem elegantněji uspořádané a usnadňuje orientaci v nabídce všech těch statistik a sledovaných parametrů.

Kromě praktických vylepšení se Organizace dočkala i herních vychytávek. Například GM nyní musí přesvědčit volné hráče, aby podepsali smlouvu s vaším týmem, i když se to ostatním členům nemusí líbit. Další výraznou změnou je, že konečně lze do smluv zakomponovat klauzuli o zákazu výměny, což hráčská základná požadovala už dlouho.

Jedním z nejdůležitější úkolů hlavního manažera je s každým hráčem, trenérem i skautem nastavit krátkodobé i dlouhodobé cíle. Pravdou je, že jsem si dal tu práci, prošel rozhovory se všemi, ale v polovině sezóny jsem začal ztrácet přehled, co bylo komu nastaveno, kdo plní nebo neplní úkoly a často jsem dumal nad tím, proč se zrovna mému nejlepšímu obránci v klubu nelíbí. Pro ty z vás, kteří holdují podobným manažerským hrám může být letošní režim Organizace zábavným. To samé se nedá říct o ostatních režimech.

„Dokonce i ta videa jsou stejná a mám takový pocit, že byla stejná i v roce minulém.“

Takový režim Be a Pro, kde si vytvoříte svého avatara a snažíte se z něj vykřesat legendu, je vlastně totožný s předchozím ročníkem bez jakýchkoliv změn. Dokonce i ta videa jsou stejná a mám takový pocit, že byla stejná i v roce minulém. Alespoň já to vnímám jako obrovskou škodu, že nemám nějaký hokejový příběh, podobný sérii NBA. Místo toho jen v průběhu celé své hokejové kariéry suše odpovídáte v podobě textových bublin na dokola se opakující generické otázky. Tohle snad už nebaví nikoho.

Stejná hra a málo novinek

Pojďme se raději podrobněji podívat na herní činnost v novém NHL. Autoři ve hře ponechali systém únavy a tlaku na soupeře z minulého roku a přidávají vylepšený prvek tzv. Next-Gen Vision Control, který vám má umožnit přesnější hru s pukem. Když máte puk a stisknete levou páčku, hráč se natočí směrem k bráně, což dává lepší přehled o dění kolem sebe.

Pokud bráníte, natočíte se směrem ke střelci a měli byste být schopní lépe odclonit střelu. Existují situace, kdy Vision Control umí být nápomocný, ale není to všespasitelná pomůcka. Navíc mi to přijde prakticky totožné s funkci v předchozích ročnících, kde se rovněž dalo natáčet k puku pomocí L2.

Taky je možné, že jsem nepřišel na to, jak nové funkce správě používat, protože již nějaký ten rok zpět se v EA rozhodli, že tréninkový režim je zbytečný, což novým hráčům opravdu nezávidím.

Další výraznou novinkou je přepracovaný systém střelby z první. Tento populární způsob střílení na bránu si žádal úpravy už dlouho. Nyní musíte svůj nápřah načasovat a když trefíte ideálně, střela má vetší přesnost a razanci. Co to v podání EA znamená? Že ve hře více hráčů padají prakticky výhradně góly po střele z první s ideálním načasováním. Je mrzuté, že pokaždé když EA přijde s nějakou novou herní vychytávkou, nedokáže ji vyladit tak nějak optimálně. Snad se to změní s některým příštím patchem.

AI má pořád co dohánět

Velmi hlasitě reklamovaným byl také nový systém řízení umělé inteligence Ice-Q. Mělo se jednat o systém, kde se hráči ovládání AI přizpůsobují dění na hřišti a dokáži pružněji reagovat na vývoj zápasu. Ať se na mě vývojáři z EA nezlobí, ale připadá mi, že pohyb na ledové ploše je praktický totožný jako v minulých ročnících.

Obránci si bez uzardění nechají proklouznou hráče za záda. Brankáři nechají puky svištět brankovištěm, i když letos jsou občas schopní použít hokejku, a nezměnila se ani ta nejúčinnější taktika, což je kličkovaná v nízké rychlosti. Věc, která v reálném hokeji znamená prakticky okamžitou ztrátu puku.

Rovněž nerozumím, k jakému přepracování umělé inteligence došlo, když taktické nastavení pro jednotlivé lajny, obranu a útok jsou neměnné už asi 10 let. Takže v taktických pokynech nastavím to, co každým rokem, hraju tak, jak jsem se už naučil v minulosti a ani Vision Control, a ani Ice-Q mě nenutí změnit moje zavedené pořádky.

Zásadní změny v HUT

V režimech více hráčů dominuje už několik let kartáčkový Hockey Ultimate Team, kde asi jedinou větší herní novinkou je režim Wildcard, ve kterém formou draftu sestavujete tým s určitými omezením, zejména platovým stropem. Celkem zábavné osvěžení s odměnami navíc pro váš dreamteam.

Tou nejzásadnější změnou v HUT je způsob, jakým získáváte odměny v podobě herních balíčků. Nyní jsou všechny bodové zisky z jednotlivých režimů propojeny a odměny se otevírají postupně dle toho, jak rychle získáváte zkušenostní body. Odměny na týdenní bází vzaly za své. Herní komunita tuto novinku nepřijala zrovna dobře, neboť panuje přesvědčení, že odměny za postupy ve hře jsou letos slabší.

Na internetech už ale existují výpočty herních matematiků, že tomu má by letos právě naopak a za stejnou porci odehraných zápasu toho získáte více než minulý rok. Čas ukáže, zda si EA nepřipravila další past, jak z hráčů vytřískat více peněz. Ceny za balíčky s kartičkami jsou totiž letos tak drahé, že mi už došla řeč, a to jsem toho viděl hodně v herních bažinách. Za ten nejdražší balíček můžete utratit klidně i 2 300 Kč.