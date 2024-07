Recenze hry Once Human. Přežívání v postapokalyptickém světě baví, ale není bez chyb

Plusy Rozlehlý svět Slušná akce Proporacované stavění Zábavná monstra Vedlejší úkoly Minusy Fádní RPG systém Tupá umělá inteligence Bídný příběh Generické dialogy Menší i větší bugy 7 /10

Online survival střílečka pro PC ● Cena: zdarma ● Multiplayer ● Věkové omezení: 17+ ● Bez oficiální češtiny

Hra vás zavede do světa zdecimovaného prolnutím dimenzí, což s sebou přineslo i vstup podivných entit do našeho světa. Tyto entity nejsou nutně zlé, ale bohužel, jak to tak již bývá, mnoho z nich nepřátelských je. S nimi se k nám dostal i jakýsi magický hvězdný prach, který mění nic netušící lidi na nemyslící vraždící monstra. Několik let po této apokalypse se na scéně objevujete vy. Člověk, který již tak trochu není člověkem, ale jakýmsi hybridem se speciálními schopnostmi. Schopnostmi, jež mohou lidstvo zachránit před potupným vyhynutím.

Na první pohled se zdá, že si tvůrci ukousli možná až příliš velké sousto. Once Human totiž oplývá nepřeberným množství různých mechanik a možností, až to hrozí nebohého hráče zahltit. Je zde klasická akce z pohledu třetí osoby, starat se ale musíte i o své základní potřeby a tím pádem i jíst a pít. Důležitá je též správa vaší základny, stavění a těžba mnoha a mnoha surovin. Nechybí RPG prvky s množstvím vývojových větví a unikátními schopnostmi a vlastnostmi, jež jsou pro postup hrou nezbytné. Dále zde do jisté míry ovládáte rozličné magické pomocníky, staráte se o vozový park, sbíráte plány na stavbu nových přístrojů ale i vybavení a zbraní. Posledně jmenované pak vylepšujete a opravujete a stále to není ani zdaleka vše.

Prvních pár hodin si tak budete osvojovat veškeré herní principy. Není toho málo, takže občas určitě zapomenete, co které tlačítko vlastně dělá, co k čemu slouží apod. Naštěstí je zde docela slušně propracovaný tutoriál, takže není problém si znalosti osvěžit. Jenže ne všechny mechanismy jsou propracovány stejně do hloubky, což je zkrátka daň za jejich množství.

Vezměte to popořádku. Stavění, vylepšování a shánění surovin je jedním z hlavních herních prvků. I proto je tento systém robustní a poměrně dost vypilovaný. Postavit totiž můžete velmi rozsáhlé a až fantaskní stavby plné různorodých detailů. Někdy vyloženě kosmetických, jinde ale zcela funkčních. Krom všemožných výroben, ponků, pracovních stolů a úložných prostorů jsou zde i jakési schránky na nadpřirozené entity či obranné věže. Zároveň můžete třeba i zachytávat vodu při dešti a následně ji vyvařenou konzumovat. Svůj baráček si pak můžete kdykoli přenést z místa na místo či si ho uchovat na později ve formě plánků. V těchto směrech hra vyloženě exceluje a ač občas narazíte na nějakou tu chybku, kdy je obtížné postavit věc tam, kam opravdu chcete, jde vyloženě o detaily.

Další důležitou součástí hry jsou samozřejmě souboje. Ty jsou poměrně zábavné a akční. Dokonce je zde zakomponován i jednoduchý tichý postup, kdy se stačí přikrčený připlížit za nic netušící nepřátele a jednou ranou je zlikvidovat. Většinu času ale budete příšeráky likvidovat zbraněmi na dálku. Což obnáší krytí za překážkami a střílením do cílů, dokud nepadnou. Někdy se musíte trefovat do určitých částí těla, jindy je nejprve potřeba vypořádat se s menšími poskoky a teprve pak je možné útočit na větší nepřátele. Akce celkově není kdo ví jak objevná či sršící kreativitou, ale rozhodně zabaví.

Prostředků k zabíjení zlounů jsou zde opět kvanta. Od tichých samostřílů, přes pistole, brokovnice, samopaly, odstřelovací pušky až po rotační kulomety. Z monster pak vypadávají o dost méně konvenční kousky, kterými můžete dále rozsévat zkázu. Jde třeba o kufřík s penězi, jehož otevřením pokropíte blízké nepřátele negativní energií. Jsou zde i reflektory, jejichž pomocí osvítíte zlosyny zraňujícím světlem.

Zbraně můžete dále vylepšovat a to hned několika způsoby. Z nalezených součástek kvéry povyšujete na vyšší level a zvyšujete jim tak statistiky. Dále můžete na zbraně namontovat další vychytávky jako tlumiče či strojky, jež zvyšují průraznost střel. Ale pozor, vylepšovat a opravovat lze jen vámi vyrobený arzenál. Nalezeným kusům statistiky nezměníte.

„Fantazii tvůrci mají, což o to, ale s umělou inteligencí je to horší.“

Až sem je to všechno moc hezké. Jenže… jiné části hry již tak vypilované nejsou. Třeba nepřátelé určitě ohromí svým ztvárněním. Naleznete podivné bytosti s reflektorem místo hlavy, obživlé strašáky z polí, gigantické mutanty, jež jsou napůl autobusem, napůl něčím daleko hrozivějším a tak bych mohl pokračovat. Fantazii tvůrci mají, což o to, ale s umělou inteligencí je to horší. Ta vyloženě absentuje. U zombíků to tak nevadí, u vojáků a sofistikovanějších monster bych ale čekal přeci jen alespoň základní krytí a taktiku.

Dost neohrabané je i cestování pomocí dopravních prostředků. To je dost arkádové a působí uměle. Jako by váš stroj pouze klouzal po povrchu. I manévrování a ovládání je dost těžkopádné. Toto se zkrátka nepovedlo.

Divně působí i rozhovory s NPC. Ty jsou většinou namluvené, ale pozor, mluví pouze NPC. Váš hrdina je němý. Když tak kliknete na nějakou odpověď z nabídky, vaše postavička gestikuluje, občas hýbe rty, ale slovo z ní nevypadne. Nehratelným postavám to ale nevadí, odpověď nějakým záhadným způsobem slyší.

U postav ještě zůstaňme. Dialogy jsou totiž dost plytké a dle mého špatně napsané. Rozhodně nebudete hltat každé vyřčené slovo či užívat si břitkých výměn názorů. Mnoho rozhovorů působí jen jako fádní výplň, prázdná floskule, kterou vám vyplivne každý trochu schopnější chat bot.

Herní náplně je naopak poměrně dostatek. Krom hlavní dějové linie, která ale není úplně oslnivá, je zde i množství vedlejších úkolů. Světe div se, ty jsou mnohdy daleko zajímavější než celkový příběh. Jasně, často jde o to něco najít, přinést, zabít monstrum, ulovit magického druha. Jenže x krát viděný nudný grind se mnohdy změní v něco daleko chytlavějšího. Výjimkou není ani to, že krom střelby a postřehu si procvičíte i mozek u více či méně zapeklité hádanky.

Co se týče RPG prvků, klasicky sbíráte zkušenostní body, za které následně nakupujete nové schopnosti. Často ale jen odemykáte možnosti výroby nových předmětů či nové plánky staveb. Ano, bez těchto věcí se neobejdete, ale nešlo je zakomponovat do hry nějak přirozeněji? A v RPG systému nabídnou například více speciálních úderů, schopností a dalších vychytávek? Takto systém vývoje postavy působí trochu nadbytečně a nedotaženě.

„Některé scenérie jsou nádherné, příšery hezky vymodelované a to platí i o vaší postavě. Jenže mnohá NPC jsou dost žalostná...“

Pohledná není jen podoba monster, povedená je i grafika, i když by asi potřebovala ještě trochu vypilovat. Některé scenérie jsou nádherné, příšery hezky vymodelované a to platí i o vaší postavě. Jenže mnohá NPC jsou dost žalostná, pohybují se prkenně a nepřirozeně, což zamrzí. Občas se objeví i nějaký ten bug, jako je doskakování textur, ale i celých postav.

Dosti kontroverzní je i tvůrčí rozhodnutí, kdy se po 6 týdnech veškerý váš postup a všechny servery jednoduše vymažou a spustí znovu. Vy tak musíte se svou postavou začít opět od začátku, od levelu 1. Co je to za nesmysl, ptáte se? Inu, v důsledku to nebude tak zlé. Jelikož některé prvky vašeho postupu zůstanou zachovány. Předně si hra zapamatuje všechny vámi nasbírané plánky předmětů, staveb a zbraní, což je zde zásadní. Také vaše základna mimo prostor a čas by měla zůstat netknutá. Navíc každý takový nový rozjezd s sebou přinese různé novinky v příběhu či úkolech, takže by se nemělo stát, že budete procházet již jednou prošlé znovu a znovu dokola. Ale jak to v praxi bude fungovat, to teprve uvidíme.